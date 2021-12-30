Отличный кадр: связи персонажей в фильмах Тарантино

Этих дамочек с первого взгляда ничего не объединяет. Но ведь Миа Уоллес из «Криминального чтива» перед танцем с Траволтой говорила, что хочет стать актрисой и даже снялась в пилоте сериала о женщинах-наемницах из команды «Лиса-5».

В этой команде были блондинка-командирша, лиса-японка, мастер кунг-фу, темнокожая эксперт-подрывник, француженка со специализацией – секс. Сама Миа, по ее словам, играла лучшую мастерицу поножовщины в мире.