Отличный кадр: связи персонажей в фильмах Тарантино

Квентин Тарантино – настоящий мастер своего дела. Режиссер по-настоящему увлечен своим делом и из раза в раз удивляет своих поклонников. Ему даже удалось создать свою маленькую вселенную внутри фильмов, о которых мы расскажем сегодня поподробнее.
Слухи о том, что персонажи из фильмов режиссера связаны, ходят уже давно. При этом связаны между собой оказались не только те фильмы, где он выступал режиссером, а еще и те, в которых он выступал в роли продюсера и сценариста. Сами слухи Тарантино подтвердил после выхода «Омерзительной восьмерки» в 2016 году.
Миа Уоллес и Беатрикс Киддо
Этих дамочек с первого взгляда ничего не объединяет. Но ведь Миа Уоллес из «Криминального чтива» перед танцем с Траволтой говорила, что хочет стать актрисой и даже снялась в пилоте сериала о женщинах-наемницах из команды «Лиса-5».
В этой команде были блондинка-командирша, лиса-японка, мастер кунг-фу, темнокожая эксперт-подрывник, француженка со специализацией – секс. Сама Миа, по ее словам, играла лучшую мастерицу поножовщины в мире.
Таким образом получается, что героиня Умы Турман в «Криминальном чтиве» играет героиню Умы Турман в «Убить Билла». Ведь именно это описание Мии подходит для того, что происходит в дилогии «Убить Билла».
Вик и Винсент Вега
Персонаж Джона Траволты из «Криминального чтива», вот этот парень:
Является родным братом персонажа Майка Мэдсена из «Бешеных псов»:
Джеральд и Мартин Нэши
В одном из эпизодов «Джанго освобожденного» упоминается некий Джеральд Нэш, член банды убийц, возглавляемой Смитти Бэколлом. На экране он не появляется, что дает нам основания считать, что этот герой избежал правосудия и охотников за головами и спокойно оставил потомство. Далее, в «Прирожденных убийцах» чета Нокс в одном из эпизодов убивает патрульного по имени Джеральд Нэш, и наконец, в «Бешеных псах» жертвой Мистера Блонда становится полицейский Мартин Нэш.
Jack Rabbit Slim’s
В первом фильме Тарантино «Бешеные псы» звучит реклама ресторана Jack Rabbit Slim’s. Именно в нем танцуют герои Умы Турман и Джона Траволты в «Криминальном чтиве». Все в той же рекламе звучит информация о молочных коктейлях за пять долларов.
В «Криминальном чтиве» Винсент Вега будет сильно возмущен тому, что смесь из мороженого и молока стоит так дорого.
Мейнарды
Возвращаемся к «Джанго освобожденному». Мало кто обратил внимание на невзрачного стрелка из окружения Кэлвина Кэнди, который перед своей смертью от пули героя Джейми Фокса успел крикнуть: «Мейнард не умрет от рук ниггера!» Это имя напрямую связывает убитого с другим персонажем вселенной Тарантино, который любит наводить на людей ствол, – владельцем ломбарда, в плен к которому попадают Бутч и Марселлас Уоллес в «Криминальном чтиве». Секундная отсылка в «Джанго» объясняет наконец, откуда у простого лавочника такая ненависть к чернокожим – похоже, это закономерное следствие семейной легенды о кровожадном ниггере в голубом сюртуке.
«Омерзительная восьмерка» и «Бесславные ублюдки»
Один из героев «Омерзительной восьмерки» тесно связан с героем «Бесславных ублюдков». Так, персонаж Тима Рота, который выдает себя за палача Освальдо Мобрея, перед смертью называет свое настоящее имя – Пит Хикокс. А значит, он родственник лейтенанта Арчи Хикокса из «Бесславных ублюдков», которого играет Майкл Фассбендер.
Тим Рот подтвердил эти слухи. Лейтенанту Хикоксу его персонаж приходится предком.
«Настоящая любовь»
Тарантино известен не только, как режиссер, но и как сценарист. Так, для фильма Тони Скотта «Настоящая любовь» он написал собственный сценарий, в котором есть персонаж Ли Доновитц. А помните персонажа из «Бесславных ублюдков» Донни Доновитца по прозвищу «Жид-Медведь»? Оказывается, Ли его сын.
Диммики
В «Бешеных псах» есть персонаж Белый, настоящее имя которого Лоуренс Диммик. Он предложил отвезти Оранжевого к знакомой медработнице Бонни. А в «Криминальном чтиве» есть Джимми Диммик. Его играет сам Тарантино.
По сюжету, жена Джимми работает медсестрой и зовут ее… Бонни. То есть, вероятнее всего, Диммики братья.
Также Диммик, как оказалось, имеет связь с еще одной героиней другой картины, к которой Тарантино приложил руку. Речь идет все о той же картине «Настоящая любовь». Изначально фильм задумывался как единая картина, но в конечном счете от идеи пришлось отказаться. Так вот, Алабама Уитман из этого фильма на самом деле является девушкой Белого.
Джулс и Руфус
Теория о связи этих персонажах никогда не подтверждалась, но и не опровергалась. Состоит она в том, что Джулс из «Криминального чтива» -- тот же человек, что и бродячий пианист Руфус из дилогии «Убить Билла».
Сторонники теории полагают, что Джулс спустя 20 лет очень даже мог оказаться на свадьбе Беатрикс Киддо.
Сквозь века
В «Джанго освобожденном» есть объявление о розыске Сумасшедшего Крэйга Кунса.
А в «Криминальном чтиве» тот самый мужчина с часами – капитан Кунс. Это его дальний потомок.
Red Apple
Не секрет, что Тарантино в своих фильмах не использует реальных марок. В том числе это касается и сигарет. Герои всех его фильмов курят сигареты марки Red Apple. Но как же Тарантино поступил с тем фактом, что в 19-м веке, когда происходят действия фильма «Омерзительная восьмерка», еще не было сигарет?
Все очень просто. Одна из героинь делает самокрутки из табака Red Apple.
А что вы не знали о фильмах Тарантино?
Источник:
- 11 интересных фактов о Жераре Депардьё
- Печальная судьба архитектора из "Жмурок"
- 25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость
- Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
- 30 неизвестных фактов о фильмах Квентина Тарантино
Понравилось33