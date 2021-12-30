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32 творения татуировщицы из Бразилии, которая не умеет рисовать

32 творения татуировщицы из Бразилии, которая не умеет рисовать (34 фото)

Автор:
30 декабря 2021 13:26
Сообщество : Картинка дня
Метки: наивное искусство   странные татуировки   татуировки   
727
34
Хелен Фернандес - модный тату-мастер из Бразилии. Ее фишка в том, что она не профессиональный художник и не художник вообще: стиль ее рисунков в лучшем случае напоминает детские каракули. Это очень простые, наивные изображения. Возможно, поэтому они так нравятся людям.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: наивное искусство   странные татуировки   татуировки   
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105
__ 2 часа назад
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9k
Васильевна Полчаса назад

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Васильевна Полчаса назад
Свой стиль присутствует, кому-то может и понравиться.
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77
The 2 часа назад
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7k
Ф Ив 2 часа назад
Многого мне в этой жизни не понять. И смысла уродовать свое тело такими рисунками-татуировками в том числе.
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