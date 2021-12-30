32 творения татуировщицы из Бразилии, которая не умеет рисовать

727
34
Хелен Фернандес - модный тату-мастер из Бразилии. Ее фишка в том, что она не профессиональный художник и не художник вообще: стиль ее рисунков в лучшем случае напоминает детские каракули. Это очень простые, наивные изображения. Возможно, поэтому они так нравятся людям.
Хелен называет свой стиль tatuagens peba - "отстойные" ("мусорные") татуировки. Вам решать, насколько они отстойны.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 35 лучших татуировок на тему коронавируса
- Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко
- Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее
- Художник делает татуировки, похожие на нашивки
- Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей
17
Понравилось17
Новости партнёров
Если так сильно боишься что вольют не твою группу, носи жетон.
Да и в экстренных ситуациях группа крови определяется не так уж и долго.
_____________________
Но не так уж и быстро. Цоликлонами определяется в течении порядка пяти минут. Этого времени хватит, чтобы помереть.
В экстренной ситуации татуировка или жетон действительно могут спасти жизнь. Другой вопрос, что они имеют смысл только для определенной группы людей. У большинства же шанс столкнуться с реалиями военно-полевой медицины достаточно невелик.