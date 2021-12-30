ТНТ до и после: как изменился канал с 1997 года до наших дней

Телевидение меняется, и делает это стремительно. В какую сторону, каждый может решить для себя. Давайте посмотрим, например, с чего начинал канал ТНТ, характеризующийся сегодня как комедийно-развлекательный?
А начинал свой путь он довольно странно. В 1997 году его создал Владимир Гусинский, основавший до этого НТВ. Причём для чего он появился, на тот момент не знал никто. Именно поэтому он расшифровывался как «Твое Новое Телевидение» и предназначался для «всей аудитории».
Транслировалось тогда всё подряд: от документалок до мыльных аргентинских сериалов. В общем, показывал всё, что укладывалось в бюджет телеканала. Всё-таки в 90-е приходилось экономить на всём, чём только удавалось, лишь бы не прогореть.
В начале января 98-го на ТНТ выходит сериал «Менты», позже изменивший название на «Улицы разбитых фонарей». Вообще, он делался по заказу РТР ещё в 1996 году, но его не пускали в эфир.
Именно этот сериал обеспечил каналу рейтинги. А позже их добавил и «Агент национальной безопасности» с Пореченковым. Сегодня сериалы про ментов – это флагман НТВ.
Кстати, именно ТНТ подарил дорогу на ТВ сегодня мелькающему везде журналисту Владимиру Соловьеву. Здесь же набирали популярность тогда малоизвестные комментаторы Алексей Андронов и Георгий Черданцев.
Источник:
Источник:
Показывали здесь и аниме, например «Сейлор Мун». Причём без какой-либо цензуры, как это происходило в других странах.
По некоторым слухам, ТНТ намеревался конкурировать с СТС, запущенным при поддержке американской компании. Именно это обеспечило последнему мощную зарубежную библиотеку сериалов и фильмов, а также рейтинговое лидерство.
В 2001 году после «Дела НТВ», когда Гусинского лишили канала, многие журналисты временно перешли на ТНТ. Правда, долго они там не прижились.
В 2002 году руководство канала решило протестировать старые программы на стойкость и популярность. Пройти тест удалось далеко не многим. Например, не прижился спортивный блок, которому было отведено 20% эфирного времени. На смену закрытым проектам пришли повторы программ с родственного НТВ, дававших хоть какие-то рейтинги.
После того как канал у Гусинского отжали, ТНТ сместился в сторону трешовых шоу. В 2002 году у СТС выкупили программу «Окна» с Нагиевым. Зрители были в восторге от этого постановочного шоу, что окончательно убедило новое руководство в том, по какому пути следует вести ТНТ.
В 2003 году с ветки вещания убрали «Улицы разбитых фонарей» и «Агентство национальной безопасности», посчитав сериалы ненужными. На смену им пришли те самые «Окна», «Запретная зона» и прочие. К тому же, появился блог с мультиками «ТНТ-Nickelodeon», развлекавший детей утром и днём по будням. Так канал приближался к нынешнему виду.
В 2004 году выходит «Дом-2», выведший в свет Бузову, Собчак и прочие неоднозначные личности. Деньги на этой программе текли рекой, но за 16 лет передача надоела даже преданным фанатом и её, к счастью, свернули.
Спустя ещё год ТНТ переключился на сериалы, снимая свои, но заимствуя зарубежные идеи. Так и появились «Счастливы вместе», «Саша +Маша» и иже с ними.
С приходом команды КВН «Новые армяне» на канале появилось существующее до сих пор шоу «Камеди клаб». За ним родилась и «Наша Раша». Основная тематика канала уже была сформирована, оставалось только внедрять контент и проверять его на рейтинги.
Так и поперли различные сериалы вроде «Универа», «Интернов» и «Реальных пацанов». Канал превратился в конвейер, разбавленный программами типа «Битвы экстрасенсов», «Камеди батла». Так и остался канал с развлекательными шоу и периодически появляющимися новыми сериалами.
Мультфильмы убрали в 2017 году. Также руководство посчитало, что блог «ТНТ-Комедия», направленный на конкуренцию с СТСшным «Кино в 21:00», изжил себя. И что мы имеем сегодня?
Ощущение, что ТНТ сделал операцию по смене лица, но вместе с ним выкинули и душу. Реанимировать репутацию канала попытались, создав для этого ТНТ4, но сделать это за счёт программ времен Газпрома не особо вышло. И уже, видимо, не выйдет.
А какой ТНТ, если вы смотрели, нравился больше?
Источник:
- Конфликт Маслякова с шоу «Игра» - за кем тянется темный след
- Как живут участники шоу "Каламбур" после его закрытия
- Что эти американцы себе позволяют? 13 чокнутых шоу в США
- «Это ужас!»: спикер Совета Федерации РФ ратует за разработку нравственного кодекса для ТВ
- Как Каневский ведет следствие. История жизни актера
Понравилось41
А там было что цензурить?