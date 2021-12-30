ТНТ до и после: как изменился канал с 1997 года до наших дней

По некоторым слухам, ТНТ намеревался конкурировать с СТС, запущенным при поддержке американской компании. Именно это обеспечило последнему мощную зарубежную библиотеку сериалов и фильмов, а также рейтинговое лидерство.

В 2001 году после «Дела НТВ», когда Гусинского лишили канала, многие журналисты временно перешли на ТНТ. Правда, долго они там не прижились.