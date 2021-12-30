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ТНТ до и после: как изменился канал с 1997 года до наших дней

ТНТ до и после: как изменился канал с 1997 года до наших дней (20 фото + 2 видео)

Автор:
30 декабря 2021 12:28
Сообщество : Факты
Метки: Телеканалы   история канала   телевидение   тнт   
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Телевидение меняется, и делает это стремительно. В какую сторону, каждый может решить для себя. Давайте посмотрим, например, с чего начинал канал ТНТ, характеризующийся сегодня как комедийно-развлекательный?

А начинал свой путь он довольно странно. В 1997 году его создал Владимир Гусинский, основавший до этого НТВ.  Причём для чего он появился, на тот момент не знал никто. Именно поэтому он расшифровывался как «Твое Новое Телевидение» и предназначался для «всей аудитории».

Транслировалось тогда всё подряд: от документалок до мыльных аргентинских сериалов. В общем, показывал всё, что укладывалось в бюджет телеканала.  Всё-таки в 90-е приходилось экономить на всём, чём только удавалось, лишь бы не прогореть.

В начале января 98-го на ТНТ выходит сериал «Менты», позже изменивший название на «Улицы разбитых фонарей».  Вообще, он делался по заказу РТР ещё в 1996 году, но его не пускали в эфир.

Именно этот сериал обеспечил каналу рейтинги. А позже их добавил и «Агент национальной безопасности» с Пореченковым. Сегодня сериалы про ментов – это флагман НТВ.

Кстати, именно ТНТ подарил дорогу на ТВ сегодня мелькающему везде журналисту Владимиру Соловьеву. Здесь же набирали популярность тогда малоизвестные комментаторы Алексей Андронов и Георгий Черданцев.

Показывали здесь и аниме, например «Сейлор Мун». Причём без какой-либо цензуры, как это происходило в других странах.

По некоторым слухам, ТНТ намеревался конкурировать с СТС, запущенным при поддержке американской компании. Именно это обеспечило последнему мощную зарубежную библиотеку сериалов и фильмов, а также рейтинговое лидерство.


В 2001 году после «Дела НТВ», когда Гусинского лишили канала, многие журналисты временно перешли на ТНТ. Правда, долго они там не прижились.

В 2002 году руководство канала решило протестировать старые программы на стойкость и популярность. Пройти тест удалось далеко не многим. Например, не прижился спортивный блок, которому было отведено 20% эфирного времени. На смену закрытым проектам пришли повторы программ с родственного НТВ, дававших хоть какие-то рейтинги.

После того как канал у Гусинского отжали, ТНТ сместился в сторону трешовых шоу. В 2002 году у СТС выкупили программу «Окна» с Нагиевым. Зрители были в восторге от этого постановочного шоу, что окончательно убедило новое руководство в том, по какому пути следует вести ТНТ.

В 2003 году с ветки вещания убрали «Улицы разбитых фонарей» и «Агентство национальной безопасности», посчитав сериалы ненужными. На смену им пришли те самые «Окна», «Запретная зона» и прочие. К тому же, появился блог с мультиками «ТНТ-Nickelodeon», развлекавший детей утром и днём по будням. Так канал приближался к нынешнему виду.

В 2004 году выходит «Дом-2», выведший в свет Бузову, Собчак и прочие неоднозначные личности.  Деньги на этой программе текли рекой, но за 16 лет передача надоела даже преданным фанатом и её, к счастью, свернули.

Спустя ещё год ТНТ переключился на сериалы, снимая свои, но заимствуя зарубежные идеи.  Так и появились «Счастливы вместе», «Саша +Маша» и иже с ними.

 С приходом команды КВН «Новые армяне» на канале появилось существующее до сих пор шоу «Камеди клаб». За ним родилась и «Наша Раша». Основная тематика канала уже была сформирована, оставалось только внедрять контент и проверять его на рейтинги.

Так и поперли различные сериалы вроде «Универа», «Интернов» и «Реальных пацанов». Канал превратился в конвейер, разбавленный программами типа «Битвы экстрасенсов», «Камеди батла».  Так и остался канал с развлекательными шоу и периодически появляющимися новыми сериалами.

Мультфильмы убрали в 2017 году. Также руководство посчитало, что блог «ТНТ-Комедия», направленный на конкуренцию с СТСшным «Кино в 21:00», изжил себя. И что мы имеем сегодня?

Ощущение, что ТНТ сделал операцию по смене лица, но вместе с ним выкинули и душу.  Реанимировать репутацию канала попытались, создав для этого ТНТ4, но сделать это за счёт программ времен Газпрома не особо вышло.  И уже, видимо, не выйдет.

А какой ТНТ, если вы смотрели, нравился больше?

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Метки: Телеканалы   история канала   телевидение   тнт   
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Да простят меня поклонники ТНТ, но на мой взгляд, ТНТ - сборщик всего мусора, пошлости и тупизны отовсюду, откуда только можно было насобирать. Ни одной нормальной передачи или сериала! В те годы он тоже интеллектом не блистал, но сейчас... Иначе как помойкой его не назовешь.
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34
аполалипсис 50 минут назад
мне нравится
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63k
красный диплом. 51 минуту назад
Вы на Фишки посмотрите..
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26k
Мангуст Час назад
...Показывали здесь и аниме, например «Сейлор Мун». Причём без какой-либо цензуры, как это происходило в других странах...
А там было что цензурить?
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23k
Ваня Час назад
помойка-головомойка...
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10k
Alex Час назад
Как было говно так говном и осталось...
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3k
дед Сергей 2 часа назад
кроме интернов на нем смотреть нечего
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749
Hallo FreeSpace 2 часа назад
интересно )
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