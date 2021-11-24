Что эти американцы себе позволяют? 13 чокнутых шоу в США

Сейчас популярно рожать не в больнице, а дома. В ванне, например, с выходом на стрим. Такие любители максимально точно вписались бы в странное шоу "Рожденный в дикой природе".

Суть его в том, что женщины отправляются рожать в дикую природу, без врачей, но в окружении множества камер. Всего отсняли 6 эпизодов, но продакшн быстро прикрыли. Удивительно, что сценаристы вообще нашли участниц, согласных на такое.



