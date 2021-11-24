FISHKINET
Сообщество Юмор 13279 постов • 2761 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Что эти американцы себе позволяют? 13 чокнутых шоу в США

Что эти американцы себе позволяют? 13 чокнутых шоу в США (10 фото + 16 видео)

Автор:
24 ноября 2021 19:38
Сообщество : Юмор
Метки: mtv   американские шоу   странные шоу   сумасшедшие шоу   сша   телевидение   шоу   
853
10
16

В погоне за зрителями телевизионщики иногда придумывают невообразимые вещи, часто плюя на нормы морали. Конечно, японские передачи занимают ТОП странных шоу, но США тоже не отстают, и мастерски придумывают, чем бы заинтересовать зрителей.

Самое страшное животное – человек, и это шоу тому подтверждение. Суть в том, что человек соревнуется с животными в легкой атлетике, силовых упражнениях и так далее. Люди почти всегда проигрывают. Например, как вам соревнование сорока карликов и одного слона в испытании «кто подвинет самолет»?


Или сумоист и орангутанг перетягивают канат?


Бегун соревнуется наперегонки с жирафом и зеброй


На шоу часто жаловались зоозащитники и другие гуманисты, что совершенно неудивительно.


Совершенно аморальное шоу, которое к счастью не набрало много рейтингов и его закрыли. Суть заключается в том, что участники набирали нескольких людей, выросших в детдоме, которые стремятся найти своего отца. Но это непросто, поскольку в шоу присутствовали еще 8 лже-отцов.


Если ребенок выбирал не настоящего отца, то ему (лже-отцу) выдавали денежный приз. Ясно, что каждый из самозванцев делал все для выигрыша, играя на чувствах людей, выросших без отца. Даже зрители посчитали это мерзким.


Сейчас популярно рожать не в больнице, а дома. В ванне, например, с выходом на стрим. Такие любители максимально точно вписались бы в странное шоу "Рожденный в дикой природе".

Суть его в том, что женщины отправляются рожать в дикую природу, без врачей, но в окружении множества камер. Всего отсняли 6 эпизодов, но продакшн быстро прикрыли. Удивительно, что сценаристы вообще нашли участниц, согласных на такое.


Шоу, в котором 40 детей от 9 до 15 лет отправляют в изолированный городок без присмотра взрослых. По задумке они сами должны были распределить обязанности, выбрать лидера, построить мини-общество.


Видимо, создатели надеялись сделать импровизированную экранизацию «Повелителя мух», однако дети их разочаровали и никакого экшена не устроили - передача закончилась на первом сезоне.


Говорят, что внешность не главное. Видимо, этим руководствовались сценаристы, когда создавали это шоу. Двадцать мужчин в масках боролись за любовь одной женщины. Типичный «Холостяк», но без лиц.


Шоу получилось жутковатым.

Еще одно шоу красоты, в котором участников оценивают не за таланты, а чисто за внешний вид – тело и лицо.Полураздетых участников выставляли на всеобщее обозрение, судьи говори свое откровенное мнение об их внешности, указывая на все недостатки, а один из них показывал на недостатки лазерной указкой.

Благо, зрители не нашли шоу привлекательным.

Проверь свой гей-радар. Одна женщина на ранчо должна была встретиться с 14 мужчинами и выяснить, кто из них натурал, а кто не очень.


Если она выберет натурала, то парочка выигрывает приз в миллион долларов, а если гея, то девушка проигрывает, а гей оставляет деньги себе. В шоу геи максимально старались выдавать себя за натуралов, даже целовали героиню, и все ради миллиона.

«Свадебная пластика»


Похоже на «Гадкого утенка»: 12 женщин должны вот-вот выйти замуж и заселяются в отдельном доме без женихов. Они соревнуются за главный приз – пластическую операцию. Ведь надо же в такой важный день, как свадьба, выглядеть идеально!


Шоу от ритуального агентства, которое превращает грустный день в торжественное чествование умершего. Они делают из похорон шоу и в какой-то мере праздник.

«Он любил завтракать, завтракал три раза в день. Поэтому семья решила отпраздновать его жизнь завтраком на похоронах!». Ну и все в таком духе.


Оригинальность или издевательство над торжественным ритуалом? Хотели бы себе такие похороны?


В общем, несколько американок приезжают в Англию, чтобы бороться за любовь того, кого считают принцем Гарри. На самом деле это просто рыжеволосый паренек, который очень сильно похож на представителя королевской семьи.


Создатели шоу создают несколько пар на основе возможной совместимости и скрепляют их узами брака. Через несколько месяцев совместной жизни участники должны решить, разводится или нет.


Шоу – конкурс красоты, где типичные «яжемамки» с умилением глядят на своих чад, которые еще и в первый класс не ходят. Именно это шоу популизировало детские конкурсы красоты.

Конечно, оно вызвало много споров: дети в провокационной одежде и с сильным макияжем имитируют поведение совершеннолетних. Шоу продержалось 7 сезонов.


Из названия понятна суть. Пары знакомятся и идут на свидание абсолютно голые. Как и все участники передачи кроме ведущего. Видимо, так гораздо проще строить отношения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: mtv   американские шоу   странные шоу   сумасшедшие шоу   сша   телевидение   шоу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
homerchik 40 минут назад
наши не лучше. только они хотя бы эту херню сами придумали, а наши даже на это не способны, только адаптировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Полминуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей 17 минут назад
У японцев всё-равно интереснее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Nikita Полчаса назад
«Голое свидание»
Наткнулся на занимательное шоу "Адам ищет Еву" .... Не уверен, что "оригинал" американского производства.. Только здесь на остров высаживают пару. Они общаются, разговаривают... Потом подсаживают ещё одну дамочку.. Пообщавшись, устраивает соревнования между дамами... Кто выигрывает - идёт с ним на свидание...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре Они там совсем «тю-тю»? Сумасшедшие японские шоу Они там совсем «тю-тю»? Сумасшедшие японские шоу Они зашли слишком далеко: жуткие татуировки из телешоу MTV Они зашли слишком далеко: жуткие татуировки из телешоу MTV Золотые страницы советского телевидения Золотые страницы советского телевидения «Это ужас!»: спикер Совета Федерации РФ ратует за разработку нравственного кодекса для ТВ «Это ужас!»: спикер Совета Федерации РФ ратует за разработку нравственного кодекса для ТВ Винтажные телевизоры Motorola из 1950-х Винтажные телевизоры Motorola из 1950-х
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5063



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов
1
106
Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов
В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба
0
151
В Краснодаре мигрант пырнул в шею охранника ночного клуба
Набирающие популярность в сообществах
Простые секреты успешных блинов
0
15
Простые секреты успешных блинов
Москва подала заявку на участие в ЭКСПО-2030
0
8
Москва подала заявку на участие в ЭКСПО-2030
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#дтп#Ynews#подборка#автомир#в мире#аварии#сарказм
#Юмор#факты#ватермарк#интересное#сша#автомобили#Разное#СССР#еда#авто аварии
#интересно#прикол#люди#картинки#кино#новости#Россия#фильм#приколы#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться