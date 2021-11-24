Что эти американцы себе позволяют? 13 чокнутых шоу в США

В погоне за зрителями телевизионщики иногда придумывают невообразимые вещи, часто плюя на нормы морали. Конечно, японские передачи занимают ТОП странных шоу, но США тоже не отстают, и мастерски придумывают, чем бы заинтересовать зрителей.
Самое страшное животное – человек, и это шоу тому подтверждение. Суть в том, что человек соревнуется с животными в легкой атлетике, силовых упражнениях и так далее. Люди почти всегда проигрывают. Например, как вам соревнование сорока карликов и одного слона в испытании «кто подвинет самолет»?
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Или сумоист и орангутанг перетягивают канат?
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Бегун соревнуется наперегонки с жирафом и зеброй
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На шоу часто жаловались зоозащитники и другие гуманисты, что совершенно неудивительно.
Совершенно аморальное шоу, которое к счастью не набрало много рейтингов и его закрыли. Суть заключается в том, что участники набирали нескольких людей, выросших в детдоме, которые стремятся найти своего отца. Но это непросто, поскольку в шоу присутствовали еще 8 лже-отцов.
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Если ребенок выбирал не настоящего отца, то ему (лже-отцу) выдавали денежный приз. Ясно, что каждый из самозванцев делал все для выигрыша, играя на чувствах людей, выросших без отца. Даже зрители посчитали это мерзким.
Сейчас популярно рожать не в больнице, а дома. В ванне, например, с выходом на стрим. Такие любители максимально точно вписались бы в странное шоу "Рожденный в дикой природе".
Суть его в том, что женщины отправляются рожать в дикую природу, без врачей, но в окружении множества камер. Всего отсняли 6 эпизодов, но продакшн быстро прикрыли. Удивительно, что сценаристы вообще нашли участниц, согласных на такое.
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Шоу, в котором 40 детей от 9 до 15 лет отправляют в изолированный городок без присмотра взрослых. По задумке они сами должны были распределить обязанности, выбрать лидера, построить мини-общество.
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Видимо, создатели надеялись сделать импровизированную экранизацию «Повелителя мух», однако дети их разочаровали и никакого экшена не устроили - передача закончилась на первом сезоне.
Говорят, что внешность не главное. Видимо, этим руководствовались сценаристы, когда создавали это шоу. Двадцать мужчин в масках боролись за любовь одной женщины. Типичный «Холостяк», но без лиц.
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Шоу получилось жутковатым.
Тебе Жарко?: "В поисках самых сексуальных людей Америки"
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Еще одно шоу красоты, в котором участников оценивают не за таланты, а чисто за внешний вид – тело и лицо.Полураздетых участников выставляли на всеобщее обозрение, судьи говори свое откровенное мнение об их внешности, указывая на все недостатки, а один из них показывал на недостатки лазерной указкой.
Благо, зрители не нашли шоу привлекательным.
«Играем натурально»
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Проверь свой гей-радар. Одна женщина на ранчо должна была встретиться с 14 мужчинами и выяснить, кто из них натурал, а кто не очень.
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Если она выберет натурала, то парочка выигрывает приз в миллион долларов, а если гея, то девушка проигрывает, а гей оставляет деньги себе. В шоу геи максимально старались выдавать себя за натуралов, даже целовали героиню, и все ради миллиона.
«Свадебная пластика»
Похоже на «Гадкого утенка»: 12 женщин должны вот-вот выйти замуж и заселяются в отдельном доме без женихов. Они соревнуются за главный приз – пластическую операцию. Ведь надо же в такой важный день, как свадьба, выглядеть идеально!
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Шоу от ритуального агентства, которое превращает грустный день в торжественное чествование умершего. Они делают из похорон шоу и в какой-то мере праздник.
«Он любил завтракать, завтракал три раза в день. Поэтому семья решила отпраздновать его жизнь завтраком на похоронах!». Ну и все в таком духе.
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Оригинальность или издевательство над торжественным ритуалом? Хотели бы себе такие похороны?
В общем, несколько американок приезжают в Англию, чтобы бороться за любовь того, кого считают принцем Гарри. На самом деле это просто рыжеволосый паренек, который очень сильно похож на представителя королевской семьи.
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Создатели шоу создают несколько пар на основе возможной совместимости и скрепляют их узами брака. Через несколько месяцев совместной жизни участники должны решить, разводится или нет.
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«Коронованные детки»
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Шоу – конкурс красоты, где типичные «яжемамки» с умилением глядят на своих чад, которые еще и в первый класс не ходят. Именно это шоу популизировало детские конкурсы красоты.
Конечно, оно вызвало много споров: дети в провокационной одежде и с сильным макияжем имитируют поведение совершеннолетних. Шоу продержалось 7 сезонов.
«Голое свидание»
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Из названия понятна суть. Пары знакомятся и идут на свидание абсолютно голые. Как и все участники передачи кроме ведущего. Видимо, так гораздо проще строить отношения.
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Наткнулся на занимательное шоу "Адам ищет Еву" .... Не уверен, что "оригинал" американского производства.. Только здесь на остров высаживают пару. Они общаются, разговаривают... Потом подсаживают ещё одну дамочку.. Пообщавшись, устраивает соревнования между дамами... Кто выигрывает - идёт с ним на свидание...