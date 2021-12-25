Секс-символ «нулевых»: куда пропала Анфиса Чехова?

На днях Анфиса Чехова отметила своё 44-летие.
У многих она ассоциируется со скандальной программой для взрослых, выходившей на ТНТ в начале «нулевых» и принесшей телеведущей славой. Однако сейчас она куда-то пропала с радаров.
Куда же подевалась Анфиса Чехова?
По её заявлениям, она завершила карьеру на ТВ, потому что не видит перспектив и не устраивает зарплата. Вот только, скорее всего, с телевизора её выкинул после скандала на «Домашнем».
Именно на этом канале она участвовала в программе «Скажи, подруга», где нужно было делиться секретами и затевать задушевные женские разговоры. Возможно, всё и было бы хорошо, если бы не одно неосторожное высказывание Чеховой, оскорбившее бурятских женщин.
Она умудрилась сравнить их с алкоголичкой, избитой сожителем. Чехова, конечно, публично извинилась, но ведущие решили её уволить.
Уйдя с ТВ ведущая подалась туда, куда идут ничего не умеющие медийные коллеги – стала инфоцыганкой. Она запустила собственный марафон по феноменальному похудению.
Чехова всегда обладала пышными формами при росте всего в 165 см. Недавно ей удалось похудеть, правда, неизвестно как после стольких попыток. И вот теперь она пытается продать «секрет» через онлайн-курсы.
В целом, желание «поделиться» за деньги, как и вся её реклама, звучит как типичный развод.
Параллельно с этим Чехова месяц прожила в США, где завела роман с иностранцем и теперь мечтает переехать во Флориду, аргументируя это тем, что в России стало неуютно жить.
Также, по её словам, у нас слишком много «цинизма и фриковства» (как будто за бугром всё гладко). Не исключено, что этот треп разведен для того, чтобы вызвать хоть какое-то обсуждение своей персоны.
В целом же, «нулевые» давно позади, поэтому неудивительно, что интерес к Чеховой пропал. Вот и остается 44-летней женщине искать богатого иностранца, попутно инфоцыганя в Instagram.
Источник:
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