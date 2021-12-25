Секс-символ «нулевых»: куда пропала Анфиса Чехова?

В целом, желание «поделиться» за деньги, как и вся её реклама, звучит как типичный развод.

Параллельно с этим Чехова месяц прожила в США, где завела роман с иностранцем и теперь мечтает переехать во Флориду, аргументируя это тем, что в России стало неуютно жить.