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Секс-символ «нулевых»: куда пропала Анфиса Чехова?

Секс-символ «нулевых»: куда пропала Анфиса Чехова? (12 фото)

Автор:
25 декабря 2021 14:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: анфиса чехова   ведущая   куда пропали звезды   нулевые   телевидение   
2972
12

На днях Анфиса Чехова отметила своё 44-летие.

У многих она ассоциируется со скандальной программой для взрослых,  выходившей на ТНТ в начале «нулевых» и принесшей телеведущей славой. Однако сейчас она куда-то пропала с радаров.

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Куда же подевалась Анфиса Чехова?

По её заявлениям, она завершила карьеру на ТВ, потому что не видит перспектив и не устраивает зарплата. Вот только, скорее всего, с телевизора её выкинул после скандала на «Домашнем».

Именно на этом канале она участвовала в программе «Скажи, подруга», где нужно было делиться секретами и затевать задушевные женские разговоры. Возможно, всё и было бы хорошо, если бы не одно неосторожное высказывание Чеховой, оскорбившее бурятских женщин.

Она умудрилась сравнить их с алкоголичкой, избитой сожителем. Чехова, конечно, публично извинилась, но ведущие решили её уволить.

Уйдя с ТВ ведущая подалась туда, куда идут ничего не умеющие медийные коллеги – стала инфоцыганкой. Она запустила собственный марафон по феноменальному похудению.

Чехова всегда обладала пышными формами при росте всего в 165 см. Недавно ей удалось похудеть, правда, неизвестно как после стольких попыток. И вот теперь она пытается продать «секрет» через онлайн-курсы.

В целом, желание «поделиться» за деньги, как и вся её реклама, звучит как типичный развод.


Параллельно с этим Чехова месяц прожила в США, где завела роман с иностранцем и теперь мечтает переехать во Флориду, аргументируя это тем, что в России стало неуютно жить.

Также, по её словам, у нас слишком много «цинизма и фриковства» (как будто за бугром всё гладко).  Не исключено, что этот треп разведен для того, чтобы вызвать хоть какое-то обсуждение своей персоны.

В целом же, «нулевые» давно позади, поэтому неудивительно, что интерес к Чеховой пропал. Вот и остается 44-летней женщине искать богатого иностранца, попутно инфоцыганя в Instagram.

Источник:

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Метки: анфиса чехова   ведущая   куда пропали звезды   нулевые   телевидение   
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5k
Tim_G 2 часа назад
Чего символ???
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785
Homem 7 минут назад
Кто их секс символами нарекает?На улице столько красивых женщин более достойных.А эта и ей подобные работать не хотят.С кучей проблем и пытаются умничать,а на самом то деле кто она такая?Она то что выставляет на первый план.Уверенной в себе и умной так не надо представлять себя публике.
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204
Трям 23 минуты назад
Да всем насрать на эту жирную чернильницу!
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1k
b0r 23 минуты назад
Помню её ещё по трэш-передаче Дрёма, Культиватор в конце 90-ых. Третья девушка в этом ролике вроде первая жена Епифанцева - Юлия Стебунова.
Ссылка youtu.be
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5k
a_komolow Полчаса назад
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10
КАКАнгел 54 минуты назад
Короче не кто . первоначально светская проститутка , потом просто пустое место.
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12k
Хью́берт Час назад
Помню в конце 90-х или даже в начале нулевых, выкопали и отмыли Светлану Светличную и давай её таскать по всем каналам, и газетам мол секс-символ советского кино, та тоже советы давала направо и налево, обо всём на свете. И эта бляоблесия пытается в каждый утюг пробраться.
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4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Лысый в Бразерс грустит. А какая бы пара получилась.
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12k
Erorist 2 часа назад
Как любят журналисты разбрасываться званием секс-символов... любая баба, с сиськами от 3 размера, пролезшая на тв или в кино сразу секс-символ.
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2k
azuver 2 часа назад
Да и хрен с ней.
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616
Сергей 2 часа назад
Кому пох?Мне пох.
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Не всё ли равно что с ней, одна ушла, десять других пришли.
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