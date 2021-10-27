«Это ужас!»: спикер Совета Федерации РФ ратует за разработку нравственного кодекса для ТВ

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Валентина Матвиенко резко высказалась о шабаше вседозволенности на нашем телевидении. Низкопробные телешоу, фильмы со смакованием сцен кровавых расправ заполонили центральные телеканалы. Что предпринять?
На совместном заседании оргкомитета и совета Евразийского женского форума говорили о разных проблемах общества. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в частности, нелицеприятно высказалась в адрес телевидения. На главных каналах изо дня в день, в прайм-часы смакуются подробности частной жизни «звезд» и обычных граждан страны. Торговля различными тайнами личной биографии превратилась в доходный бизнес.
РБК цитирует призыв парламентария задуматься, наконец, о «нравственном кодексе в журналистике, на телевидении и так далее».
РБК цитирует призыв парламентария задуматься, наконец, о «нравственном кодексе в журналистике, на телевидении и так далее».
Если отмести эмоции, что в сухом остатке? Матвиенко высказала идею переноса скандальных телешоу и жестоких детективов на отдельные каналы ТВ. Убрать с центральных, главных «кнопок», но не запрещать, а просто перенести «с фасада» ТВ. Тем более что поправки к Конституции, принятые в прошлом году, декларировали семейные ценности и заботу о детях, в частности, как один из приоритетов госполитики.
Понятно, что любители подобного контента имеются. Вот и пусть обращаются к нему не на «обложке» телевидения, где все это непотребство вываливается на детей, подростков и людей с неустойчивой психикой.
Понятно, что любители подобного контента имеются. Вот и пусть обращаются к нему не на «обложке» телевидения, где все это непотребство вываливается на детей, подростков и людей с неустойчивой психикой.
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- Товарищи! Это ужас! На нашем ТВ царит шабаш вседозволенности. Низкопробные телешоу, муви со смакованием сцен кровавых расправ заполонили центральные телечаннелы. На главных чаннелах изо дня в день, в прайм-часы смакуются подробности приватного лайфа «звезд» и обычных ситизенов страны. Трейдинг различными секретами приватной биографии превратилась в профитный бизнес. Разве это завещал нам наш великий вождь и учитель т.Ленин? Разве об этом говорит нам каждый день наш любимый вождь т.Брежнев? Разве об этом писал в своих гениальных книгах т.Маркс? Надо задуматься, наконец, о «моральном кодексе в журналистике, на ТВ и так далее».
Маски-Шоу
Каламбур (Деревня дураков, Крутое Пике и т.д.)
Оба-на (с Угольниковым)
Моя семья - вот уж ничего общего с семьей. Истории про инцест и т.д.
Куклы (НТВ)
О. С. П. студия
Осторожно, модерн
Криминальная Россия - подбор самой чернухи
Если копнуть в памяти глубже, то наберется еще с десяток гиковских [мат]
Мой совет - не смотрите телевизор вообще.
Новости давно доступны в интернете, а кино лучше смотреть в кинотеатрах.
Теперь и горя не знаю.