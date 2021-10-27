«Это ужас!»: спикер Совета Федерации РФ ратует за разработку нравственного кодекса для ТВ

Если отмести эмоции, что в сухом остатке? Матвиенко высказала идею переноса скандальных телешоу и жестоких детективов на отдельные каналы ТВ. Убрать с центральных, главных «кнопок», но не запрещать, а просто перенести «с фасада» ТВ. Тем более что поправки к Конституции, принятые в прошлом году, декларировали семейные ценности и заботу о детях, в частности, как один из приоритетов госполитики.



Понятно, что любители подобного контента имеются. Вот и пусть обращаются к нему не на «обложке» телевидения, где все это непотребство вываливается на детей, подростков и людей с неустойчивой психикой.