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«Это ужас!»: спикер Совета Федерации РФ ратует за разработку нравственного кодекса для ТВ

«Это ужас!»: спикер Совета Федерации РФ ратует за разработку нравственного кодекса для ТВ (2 фото)

Автор:
27 октября 2021 17:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Совфед   детективы   жестокость   матвиенко   сериалы   спикер   телевидение   шоу   
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Валентина Матвиенко резко высказалась о шабаше вседозволенности на нашем телевидении. Низкопробные телешоу, фильмы со смакованием сцен кровавых расправ заполонили центральные телеканалы. Что предпринять?
На совместном заседании оргкомитета и совета Евразийского женского форума говорили о разных проблемах общества. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в частности, нелицеприятно высказалась в адрес телевидения. На главных каналах изо дня в день, в прайм-часы смакуются подробности частной жизни «звезд» и обычных граждан страны. Торговля различными тайнами личной биографии превратилась в доходный бизнес.

РБК цитирует призыв парламентария задуматься, наконец, о «нравственном кодексе в журналистике, на телевидении и так далее».
Если отмести эмоции, что в сухом остатке? Матвиенко высказала идею переноса скандальных телешоу и жестоких детективов на отдельные каналы ТВ. Убрать с центральных, главных «кнопок», но не запрещать, а просто перенести «с фасада» ТВ. Тем более что поправки к Конституции, принятые в прошлом году, декларировали семейные ценности и заботу о детях, в частности, как один из приоритетов госполитики.

Понятно, что любители подобного контента имеются. Вот и пусть обращаются к нему не на «обложке» телевидения, где все это непотребство вываливается на детей, подростков и людей с неустойчивой психикой.

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Метки: Совфед   детективы   жестокость   матвиенко   сериалы   спикер   телевидение   шоу   
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Сигизмунд Лазаревич Час назад
валька стакан и моральный кодекс? Сюр какой-то...
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11k
VM Varga Минуту назад
Очень просто. Надо выкинуть Малышеву с ее гоп-компанией, Гузееву с ее похабными бабищами, престарелого педика (не помню как его зовут, да и не интересовался никогда, программа "модный приговор", недоделанного псевдодесантника (тоже не помню как звать, мелкий такой, с вечно опухшей мордой, программа вроде как "пусть говорят"), алкаша Гордона с его проектами, где он наемному быдлу типа мозги промывает... Выкинуть жирного и оборзевшего делягу Эрнста... Впрочем тогда на 1 канале останется только программа "Доброе утро", но я к ней уже привык...
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3k
RomaXz 3 минуты назад
А что будет на главных каналах? Скрепные разговоры с батюшкой, Киселев и рассказы о загнивающем западе ?
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5k
Pashuta 3 минуты назад
Очухался стакан )))) не прошло и 30 лет....
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21k
Ватаку Накомоде 9 минут назад
Больше удивляет сколько же в стране любителей посмотреть за разборками какой нибудь блоггером с бывшим мужем или любовником, выясняющих где чьи дети и кто кому сколько должен. Раз это снимают и показывают на центральных каналах, то значит зрителей у этого дерьма хоть отбавляй.
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2k
Сергей 11 минут назад
А мне интересно, всё-таки её сынуля наркоман ломал нос своей ,типа жене,не помню какая то там певичка из чурок была.?
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13k
Broser 12 минут назад
Что ТВ, что интернет завален моргинштернами и бузовами
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47k
noName 13 минут назад
ОРТ закроют?
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11k
G@M 13 минут назад
Согласен с этой мамой олигарха, хоть в чём-то... А так её надо на народный суд.
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55k
parallax 13 минут назад
Что препринять? Для начала выкинуть Ернста и весь его кагал. Этим будет сделано минимум полдела.
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1k
Алексей 14 минут назад
Это всё ковид виноват. До 20 года не было подобного на ТВ, только сплошь духовное да развивающее!!! Валька-стакан с похмелья вылезла, глаза открыла??? Что случилось-та? Денег решила с каналов поиметь? Не удивлюсь, что все затихнет на уровне болтовни.
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889
Ольга 18 минут назад
Пусть будет хоть такая цензура. А то наше телевидение в последнее время уже пробило дно.
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15k
Дядюшка Ау 23 минуты назад
ВладимВладимыч, Матвиенко опять наезжает
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6k
SR Полчаса назад
"Перед зрителями лицемер благоговеен, а во внутренности почти что дикий зверь. Услаждает речь свою, передавая ее людям, а сам всегда горек и лукав по намерению". © Ефрем Сирин, христианский святой, богослов, один из Учителей Церкви IV века.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Первый секретарь обкома ВЛКСМ Валентина Матвиенко толкает речь:

- Товарищи! Это ужас! На нашем ТВ царит шабаш вседозволенности. Низкопробные телешоу, муви со смакованием сцен кровавых расправ заполонили центральные телечаннелы. На главных чаннелах изо дня в день, в прайм-часы смакуются подробности приватного лайфа «звезд» и обычных ситизенов страны. Трейдинг различными секретами приватной биографии превратилась в профитный бизнес. Разве это завещал нам наш великий вождь и учитель т.Ленин? Разве об этом говорит нам каждый день наш любимый вождь т.Брежнев? Разве об этом писал в своих гениальных книгах т.Маркс? Надо задуматься, наконец, о «моральном кодексе в журналистике, на ТВ и так далее».

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10k
Шурум-бурум 39 минут назад
в "лихие 90ые" 6-8 телеканалов имели интереснее контент, чем то говно для имбецилов, которое сегодня показывают круглосуточно федеральные каналы...
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11k
кира 40 минут назад
Давно пора!!!!!
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20k
Альберт 45 минут назад
Я просто выбросил телевизор, когда Воронеж перевели на "цифру".
Теперь и горя не знаю.
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6k
Владимир 56 минут назад
Еще бы пропаганду с "фасада" перенести... Правда тогда останется лишь настроечная таблица.
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698
zenon Час назад
Куда же перенести Думу, как подальше? Ведь это с их посыла всё это началось?
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541
Дедуля Час назад
Опомнились!Прозрели! Годами эта малаховская муть идет по обоим центральным каналам и никому дела нет.
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