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Великий чикагский пожар 1871 года и его последствия, архивные снимки

Великий чикагский пожар 1871 года и его последствия, архивные снимки (23 фото)

Автор:
10 декабря 2021 12:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   бедствие   интересно   история США   катастрофа   пожар   познавательно   чикаго   
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8-10 октября 1871 года - очень известные даты в истории Чикаго. В эти дни в городе произошла одна из самых масштабных катастроф XIX века, получившая название Великого чикагского пожара. В огне была уничтожена большая часть города, сотни его жителей погибли. Точную причину пожара так и не установили.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   бедствие   интересно   история США   катастрофа   пожар   познавательно   чикаго   
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3  комментария
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168
Шурман Час назад
Походу пора Вашингтон запалить , достали они с своей политикой .
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Bartello 23 минуты назад
а закон, запрещающий доить корову с масляной лампой не приняли случаем?
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jug Час назад
Читал версию, что это был вовсе не пожар, так как многие деревянные строения, а также деревья уцелели. Но доказательств нет.
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