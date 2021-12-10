Великий чикагский пожар 1871 года и его последствия, архивные снимки

Утверждается, что пожар начался около 20:30 8 октября в маленьком сарае, принадлежащем семье О’Лири, или около него, на задворках дома 137 по ДеКовен-стрит. Этот сарай был первым зданием, которое сгорело в огне.



По наиболее известной версии, пожар начался из-за того, что миссис О'Лири пришла вечером доить корову при свете керосиновой лампы, и корова эту лампу опрокинула копытами. Однако эту историю выдумал один ушлый журналист газеты "Чикаго Трибьюн", в чем впоследствии и признался. Другая версия - поджог сена в сарае. Поджигатель по имени Дэниел Салливан пытался украсть из него молоко, а потом сам же и сообщился о начале пожара. Но это тоже не было доказано. Были и другие предположения, но они так же остались лишь предположениями.



Есть только факт: пожар начался с сарая О’Лири. Когда пламя объяло сарай, соседи бросились к дому О’Лири, пытаясь спасти его от огня. Самое удивительное, что дом остался практически неповрежденным - огонь ушел в другую сторону из-за сильного ветра. Пламя перекинулось на соседние деревянные постройки и дома, и пошло гулять по городу. К полуночи огонь уже перекинулся через реку Чикаго и продолжил бушевать там.