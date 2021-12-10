Великий чикагский пожар 1871 года и его последствия, архивные снимки

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8-10 октября 1871 года - очень известные даты в истории Чикаго. В эти дни в городе произошла одна из самых масштабных катастроф XIX века, получившая название Великого чикагского пожара. В огне была уничтожена большая часть города, сотни его жителей погибли. Точную причину пожара так и не установили.
Вечером 8 октября 1871 года более 300 000 жителей Чикаго легли спать, не ожидая ничего, кроме спокойного ночного сна. Следующим днем был понедельник и нужно было хорошенько выспаться. Вместо этого люди оказались в огненном аду. Чтобы спастись, им пришлось прятаться в водах озера Мичиган или бежать далеко в открытые прерии к северу и западу от города.
Стена пламени ревела и грохотала с ужасающим шумом. Горящие обломки поднялись в воздух с подобным урагану ветром. Огонь несся с такой скоростью, что буквально наступал на пятки тем, кто от него убегал. Пожар уничтожал целые здания за считанные минуты.
С ночи 8 октября до раннего утра 10 октября Великий пожар в Чикаго сжег почти весь город, опустошив территорию площадью 1052 гектара. Было уничтожено 18000 зданий, от скромных лачуг бедняков до роскошных кирпичных и мраморных особняков богачей.
Стена пламени ревела и грохотала с ужасающим шумом. Горящие обломки поднялись в воздух с подобным урагану ветром. Огонь несся с такой скоростью, что буквально наступал на пятки тем, кто от него убегал. Пожар уничтожал целые здания за считанные минуты.
С ночи 8 октября до раннего утра 10 октября Великий пожар в Чикаго сжег почти весь город, опустошив территорию площадью 1052 гектара. Было уничтожено 18000 зданий, от скромных лачуг бедняков до роскошных кирпичных и мраморных особняков богачей.
Огонь сровнял с землей банки, магазины, гостиницы, железнодорожные депо, здания судов, газовые заводы, водопроводные станции, правительственные здания, газетные издательства, оперные театры, театры, салоны, рестораны, школы и церкви. Всё, что встало у него на пути.
Огромные лесопилки, элеваторы, угольные склады, пивоварни, склады и всевозможные фабрики были сожжены дотла. Бесценные произведения искусства, музеи и библиотеки были уничтожены. Погибло бесчисленное количество домашних животных, диких животных и домашнего скота.
Поразительно, но человеческих жертв было немного - менее 300 человек. Однако вследствие пожара более 90 000 человек остались без крова, еды и воды. У них не осталось ничего, кроме одежды, в которой они выскочили из дома и, возможно, каких-то ценностей, которые они успели взять с собой в последнюю минуту.
Люди, конечно, пытались найти виноватых. Предположений было много: иностранные анархисты, пытающиеся свергнуть правительство; напившиеся безответственные пожарные; и самая известная версия - корова миссис О’Лири, которая опрокинула масляный фонарь в сарае, отчего он загорелся. Всё это были выдумки (хотя сарай действительно был очагом пожара). И все же печальный факт заключается в том, что Чикаго был городом, который только и ждал того, чтобы сгореть.
Огромные лесопилки, элеваторы, угольные склады, пивоварни, склады и всевозможные фабрики были сожжены дотла. Бесценные произведения искусства, музеи и библиотеки были уничтожены. Погибло бесчисленное количество домашних животных, диких животных и домашнего скота.
Поразительно, но человеческих жертв было немного - менее 300 человек. Однако вследствие пожара более 90 000 человек остались без крова, еды и воды. У них не осталось ничего, кроме одежды, в которой они выскочили из дома и, возможно, каких-то ценностей, которые они успели взять с собой в последнюю минуту.
Люди, конечно, пытались найти виноватых. Предположений было много: иностранные анархисты, пытающиеся свергнуть правительство; напившиеся безответственные пожарные; и самая известная версия - корова миссис О’Лири, которая опрокинула масляный фонарь в сарае, отчего он загорелся. Всё это были выдумки (хотя сарай действительно был очагом пожара). И все же печальный факт заключается в том, что Чикаго был городом, который только и ждал того, чтобы сгореть.
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Неповрежденный дом О’Лири, недалеко от очага пожара
Утверждается, что пожар начался около 20:30 8 октября в маленьком сарае, принадлежащем семье О’Лири, или около него, на задворках дома 137 по ДеКовен-стрит. Этот сарай был первым зданием, которое сгорело в огне.
По наиболее известной версии, пожар начался из-за того, что миссис О'Лири пришла вечером доить корову при свете керосиновой лампы, и корова эту лампу опрокинула копытами. Однако эту историю выдумал один ушлый журналист газеты "Чикаго Трибьюн", в чем впоследствии и признался. Другая версия - поджог сена в сарае. Поджигатель по имени Дэниел Салливан пытался украсть из него молоко, а потом сам же и сообщился о начале пожара. Но это тоже не было доказано. Были и другие предположения, но они так же остались лишь предположениями.
Есть только факт: пожар начался с сарая О’Лири. Когда пламя объяло сарай, соседи бросились к дому О’Лири, пытаясь спасти его от огня. Самое удивительное, что дом остался практически неповрежденным - огонь ушел в другую сторону из-за сильного ветра. Пламя перекинулось на соседние деревянные постройки и дома, и пошло гулять по городу. К полуночи огонь уже перекинулся через реку Чикаго и продолжил бушевать там.
По наиболее известной версии, пожар начался из-за того, что миссис О'Лири пришла вечером доить корову при свете керосиновой лампы, и корова эту лампу опрокинула копытами. Однако эту историю выдумал один ушлый журналист газеты "Чикаго Трибьюн", в чем впоследствии и признался. Другая версия - поджог сена в сарае. Поджигатель по имени Дэниел Салливан пытался украсть из него молоко, а потом сам же и сообщился о начале пожара. Но это тоже не было доказано. Были и другие предположения, но они так же остались лишь предположениями.
Есть только факт: пожар начался с сарая О’Лири. Когда пламя объяло сарай, соседи бросились к дому О’Лири, пытаясь спасти его от огня. Самое удивительное, что дом остался практически неповрежденным - огонь ушел в другую сторону из-за сильного ветра. Пламя перекинулось на соседние деревянные постройки и дома, и пошло гулять по городу. К полуночи огонь уже перекинулся через реку Чикаго и продолжил бушевать там.
Быстрому распространению огня способствовало использование в городе дерева в качестве основного строительного материала и преобладание каркасных строений. Более двух третей построек в Чикаго на момент пожара были полностью деревянными, при этом большинство домов и зданий были покрыты крышами из легковоспламеняющейся смолы или дранки. Все тротуары и большая часть дорог также были деревянными.
В 1871 году у пожарного управления Чикаго было 185 пожарных с 17 паровыми насосами на конной тяге для защиты всего города. Первоначальная реакция пожарной службы была быстрой, но из-за ошибки сторожа пожарных сначала отправили не в то место, что позволило пожару катастрофически разрастись.
В 1871 году у пожарного управления Чикаго было 185 пожарных с 17 паровыми насосами на конной тяге для защиты всего города. Первоначальная реакция пожарной службы была быстрой, но из-за ошибки сторожа пожарных сначала отправили не в то место, что позволило пожару катастрофически разрастись.
Все больше и больше зданий становилось жертвой огня. Основным фактором, способствовавшим его распространению, был так называемый "огненный вихрь". Когда перегретый воздух поднимается вверх, он вступает в контакт с более холодным воздухом и начинает вращаться, создавая эффект торнадо. Вероятно, именно эти огненные вихри поднимали горящие обломки так высоко и так далеко.
Поздно вечером 9 октября пошел дождь, но пожар к тому моменту уже начал утихать. Огонь ушел на малонаселенные районы северной стороны, полностью уничтожив густонаселенные районы.
Поздно вечером 9 октября пошел дождь, но пожар к тому моменту уже начал утихать. Огонь ушел на малонаселенные районы северной стороны, полностью уничтожив густонаселенные районы.
Руины здания Чикагского исторического общества
В первые дни и недели после пожара в Чикаго хлынули денежные пожертвования со всей страны и из-за границы, а также пожертвования в виде еды, одежды и других предметов первой необходимости. Эти пожертвования поступали от частных лиц, корпораций и городов.
Город сразу же начал перестраиваться, что послужило толчком к превращению Чикаго в один из самых значимых городов США. Сразу же были пересмотрены стандарты пожарной безопасности, и вскоре в Чикаго была создана одна из ведущих противопожарных служб страны.
Город сразу же начал перестраиваться, что послужило толчком к превращению Чикаго в один из самых значимых городов США. Сразу же были пересмотрены стандарты пожарной безопасности, и вскоре в Чикаго была создана одна из ведущих противопожарных служб страны.
Карта Чикаго 1869 года, показывающая территорию, разрушенную пожаром (местоположение сарая О’Лири обозначено красной точкой)
Иллюстрация 1871 года из журнала Harper’s Magazine, на которой миссис О’Лири доит корову
"Предположительная причина Чикагского пожара. Миссис О'Лири и ее корова"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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