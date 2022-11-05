Уральская Венеция

Иногда случаются затопления во время паводка. Сильное наводнение было весной 2016 года, когда вода поднялась на 1,5-2 метра и вовремя не открыли шлюзы на гидроузле. Из-за этого смыло всю плодородную землю, сады ушли под воду, а людей эвакуировали. Кстати, в Тюмени и в Ишиме в этот год тоже был один из самых рекордных паводков за многие десятилетия.