FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7551 пост • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Уральская Венеция

Уральская Венеция

Автор:
05 ноября 2022 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   Уральская Венеция   венеция   красота   природа   урал   фото   
572
10

Необычное место на реке Тагил в пригороде около посёлка Монзино

В прошлом веке тут мыли золото и добывали строительный песок. В итоге образовалось множество небольших озёр, прудов и проток (глубина водоёмов достигает до 3 м), и эти берега облюбовали дачники. С коптера виды напоминают Венецию благодаря своему расположению и планировке улиц.

×
×

Работы по добычи золота и песка закончились в 1980-х годах. После этого здесь началось строительство домиков и участков, дачных кооперативов.

У каждого домика возле реки и на Тагильском пруду имеются собственные причалы для лодок. А некоторые домики и теплицы находятся на островах или полуостровах, куда на машине даже близко не подъехать. Только на лодке.

Иногда случаются затопления во время паводка. Сильное наводнение было весной 2016 года, когда вода поднялась на 1,5-2 метра и вовремя не открыли шлюзы на гидроузле. Из-за этого смыло всю плодородную землю, сады ушли под воду, а людей эвакуировали. Кстати, в Тюмени и в Ишиме в этот год тоже был один из самых рекордных паводков за многие десятилетия.

На удивление, здесь почти нет комаров и других кровососущих, хотя условия для них, казалось бы, идеальные. «Уральская Венеция» в Монзино с севера на юг вдоль Тагильского пруда и дальше имеет протяженность около 3-х километров, что почти в два раза превышает длину карликового государства Монако, — то есть городов Монако и Монте-Карло вместе взятых!

Дома и участки тут стоят недёшево и пользуются популярностью.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Россия   Уральская Венеция   венеция   красота   природа   урал   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
livaneth Час назад
"и эти берега облюбовали дачники." - где участок дали, тому и рады были. Особенно в девяностых. Тогда только картошкой с этих четырех соток всю зиму и питались. Тем и выжили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Иннoгeнтий Час назад
Красота !!!
Афтар , а при чём тут Венеция ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1310450



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему шутки Георгия Данелии в фильме «Кин-дза-дза!» не понравились в ЦК КПСС и Стивену Спилбергу
Почему шутки Георгия Данелии в фильме «Кин-дза-дза!» не понравились в ЦК КПСС и...
Былое
Былое
Набирающие популярность в сообществах
Четырёхкилометровая царь-башня: один из самых амбициозных проектов советских инженеров
Четырёхкилометровая царь-башня: один из самых амбициозных проектов советских инженеров
Плюшевый медведь и кресло для унитаза. Причуды короля Великобритании Карла III
Плюшевый медведь и кресло для унитаза. Причуды короля Великобритании Карла III
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#дтп#авто аварии#Приколы#фильм
#фото#Прикол#история#картинки#Россия#творчество
#интересно#подборка#аварии#кино#интересное#шоу бизнес
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой 11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО 11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО Эти необыкновенные небесные явления можно увидеть в России Эти необыкновенные небесные явления можно увидеть в России 10 мистических мест в России 10 мистических мест в России Заброшенная плавучая база для подводных лодок ПБ-24. Последняя в России Заброшенная плавучая база для подводных лодок ПБ-24. Последняя в России 10 фото «ледяного сала», которым заволакивает реки России 10 фото «ледяного сала», которым заволакивает реки России

На что жалуетесь?

Вернуться