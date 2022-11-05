Необычное место на реке Тагил в пригороде около посёлка Монзино
В прошлом веке тут мыли золото и добывали строительный песок. В итоге образовалось множество небольших озёр, прудов и проток (глубина водоёмов достигает до 3 м), и эти берега облюбовали дачники. С коптера виды напоминают Венецию благодаря своему расположению и планировке улиц.
Работы по добычи золота и песка закончились в 1980-х годах. После этого здесь началось строительство домиков и участков, дачных кооперативов.
У каждого домика возле реки и на Тагильском пруду имеются собственные причалы для лодок. А некоторые домики и теплицы находятся на островах или полуостровах, куда на машине даже близко не подъехать. Только на лодке.
Иногда случаются затопления во время паводка. Сильное наводнение было весной 2016 года, когда вода поднялась на 1,5-2 метра и вовремя не открыли шлюзы на гидроузле. Из-за этого смыло всю плодородную землю, сады ушли под воду, а людей эвакуировали. Кстати, в Тюмени и в Ишиме в этот год тоже был один из самых рекордных паводков за многие десятилетия.
На удивление, здесь почти нет комаров и других кровососущих, хотя условия для них, казалось бы, идеальные. «Уральская Венеция» в Монзино с севера на юг вдоль Тагильского пруда и дальше имеет протяженность около 3-х километров, что почти в два раза превышает длину карликового государства Монако, — то есть городов Монако и Монте-Карло вместе взятых!
Дома и участки тут стоят недёшево и пользуются популярностью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Афтар , а при чём тут Венеция ?