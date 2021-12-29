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30 классных фото, которые заставляют взглянуть на мир под другим углом

30 классных фото, которые заставляют взглянуть на мир под другим углом (31 фото)

Автор:
29 декабря 2021 11:41
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: иллюзии   интересные вещи   обман зрения   перспектива   удивительное рядом   
1717
31

Кажется, абсолютно все в этом мире пытается обмануть наши глаза и мозг — иначе как еще объяснить эти снимки? Зато, если всегда смотреть в оба, даже в самой обычной ситуации можно заметить много всего интересного!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: иллюзии   интересные вещи   обман зрения   перспектива   удивительное рядом   
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Elena Ki Полчаса назад
Опять путают белугу и белуху! На белуху похож самолёт! Белуга - рыба. Белуха - млекопитающее из отряда дельфинов.
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Puella 21 минуту назад
Где голова у мужика !) а яйца и правда на вид мятые
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