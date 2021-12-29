30 классных фото, которые заставляют взглянуть на мир под другим углом

Автор:
29 декабря 2021 11:41
Кажется, абсолютно все в этом мире пытается обмануть наши глаза и мозг — иначе как еще объяснить эти снимки? Зато, если всегда смотреть в оба, даже в самой обычной ситуации можно заметить много всего интересного!
2. Из-за сильного тумана закат выглядит так, как будто город горит
3. Кажется, как будто эта стрекоза улыбается
4. А у этой змейки на голове есть пятнышко в виде червонного туза
5. "Кто оставил бургер в снегу?!"
6. "Нашел камешек, который похож на брюссельскую капусту"
7. Из-за выдержки создается впечатление, что лопасти расплавились
9. Тени на яйцах похожи на вмятины
10. Кажется, что у гуся необычный клюв, но это всего лишь голубь на фоне
12. «Как будто бы все звезды во Вселенной сошлись, потому что, как и их, вы больше никогда в жизни не увидите, как этот кот это делает»
13. Снежная роза, образованная ветром
14. Свекла, похожая на человеческое сердце
15. "Девушка сфотографировала меня так, как будто я застрял в бетоне"
16. "Один из самых удачных моментов за все время, что я занимаюсь фотографией"
17. Мужчина стоит так, что кажется, что у него нет головы
18. Из-за отражения кажется, что горилла держит на руках ребенка
19. "Из-за сочетания солнца и стола создается впечатление, что на мне чулки в сеточку"
20. "У моего пса нет огромных передних зубов. Так кажется из-за снега"
21. "Моя сумка похожа на Джаббу Хатта"
22. Самолет очень похож на белугу
23. Замерзшие волны на озере
24. Дерево "нарисовало" на стене потрясающий узор
26. Как сформировались пузыри внутри трубки
27. Старая наклейка испортилась на солнце
28. Тыква с пиксельным камуфляжем
29. Баллон с пеной "протек"
30. Скульптура возле больницы похожа на врачебный почерк.
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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