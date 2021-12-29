FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5423 поста • 821 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
С недобрым Новым Годом: правоохранители задержали сотни цыган

С недобрым Новым Годом: правоохранители задержали сотни цыган (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 11:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Ленинградская область   Рейды   кочевой народ   криминал   полиция   росгвардия   цыгане   
909
5
1
Полиция Ленинградской области провела профилактические рейды по местам проживания кочевого народа. И не напрасно – в ходе обысков было найдено много интересного.
После участившихся жалоб местного населения (особенно пенсионеров) на цыган, полицейские Всеволожского и Гатчинского района вместе с Росгвардией провели рейды.
Сотни цыган вывозились автобусами в территориальные отделения полиции, где им делали дактилоскопию и вносили в базы МВД.
В частных домах было изъяты: обрез с патронами, свертки с наркотиками. Уголовные дела заведены на 4 человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ленинградская область   Рейды   кочевой народ   криминал   полиция   росгвардия   цыгане   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Ivan Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Василий Сургайло 7 минут назад
Так, а почему с недобрым то? Или мало уголовных дел прост?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Соломей 11 минут назад
алё, а где мем из Большого куша?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
☾ Атеист ☽ 14 минут назад
Цыган вообще надо выселить в какую-нибудь географическую ж0пу, где нет ничего ценного и пусть там и живут и за границу не лезут. Вот реально паразиты какие-то. Редкий цыган порядочный и адекватный человек. Вообще нужны такие вот рейды по всем их домам по всей стране. За наркоту, оружие и прочий нелегал - высшую китайскую меру!) тогда может и переселение не потребуется))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
283
Faithless Полчаса назад
Смотрите сколько позитива накануне нового года. Захотелось закусить эту новость мандарином.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex Полчаса назад
Надо было не в милицию везти, а на полигон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
просто программист 37 минут назад
А потом эти сотни вернутся назад? Навсегда вывозить надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
283
Faithless просто программист Полчаса назад
В Нижнем Новгороде такой рейд устроили, что мрази не вернулись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
867
vijilante 38 минут назад
Из "сотен" гуронов завели дела только на четверых ?!
Это только у этих четверых,из сотен были стволы и дурь ?
Это ошибка в тексте, насколько я понимаю?
Может на каждого четвёртого - в это поверю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Могут ли дороги в России быть безопасными? Могут ли дороги в России быть безопасными? "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан В Ленинградской области полицейские освободили беременную заложницу, от мужа которой требовали выкуп В Ленинградской области полицейские освободили беременную заложницу, от мужа которой требовали выкуп На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12889



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
1
101
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
3
407
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
Набирающие популярность в сообществах
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
0
14
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
Почему пониженный гемоглобин представляет угрозу для здоровья?
1
3
Почему пониженный гемоглобин представляет угрозу для здоровья?
Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото)
Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#кино#Ynews#интересное#Россия#приколы#дтп#аварии#авто аварии
#интересно#история#животные#новый год#подборка#фильм#в мире#картинки#смешные#суд
#Юмор#ватермарк#факты#прикол#сша#позитив#актеры#полиция#СССР#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться