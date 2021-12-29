С недобрым Новым Годом: правоохранители задержали сотни цыган

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Полиция Ленинградской области провела профилактические рейды по местам проживания кочевого народа. И не напрасно – в ходе обысков было найдено много интересного.
После участившихся жалоб местного населения (особенно пенсионеров) на цыган, полицейские Всеволожского и Гатчинского района вместе с Росгвардией провели рейды.
Сотни цыган вывозились автобусами в территориальные отделения полиции, где им делали дактилоскопию и вносили в базы МВД.
В частных домах было изъяты: обрез с патронами, свертки с наркотиками. Уголовные дела заведены на 4 человек.
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Это только у этих четверых,из сотен были стволы и дурь ?
Это ошибка в тексте, насколько я понимаю?
Может на каждого четвёртого - в это поверю.