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Что внутри огромной гильзы?

Что внутри огромной гильзы? (14 фото)

Автор:
08 сентября 2021 10:17
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: внутри   гильза   интересно   раскопки   факты   фото   
1202
14

От какого орудия эта гильза я понятия не имею, не разбираюсь в них, но диаметр её примерно см 15. Нашли мы её на одном из хуторов который располагался недалеко от железной дороги.


Дороги сейчас уже давно нет, её при отступлении немцы уничтожили, а советская власть не посчитала нужным её восстанавливать после окончания войны.


Так вот, от дороги осталась лишь одна насыпь на которой уже выросли деревья приличных размеров, но не везде, местами по насыпи гоняют охотники на своих внедорожниках. По всей протяженности этой дороги по обеим сторонам располагались хутора, какие то ближе к дороге, какие то вглубь леса уходили.


Первой нашей находкой стала очень красивая деталь от конской упряжи, на ней образовалась стойкая тёмная патина, можно сразу в коллекцию её отправлять.

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Следующий артефакт находим впервые друзья, не знаю что это и для чего использовалось. Размер этой крышке назовём её так, примерно с рублёвую современную монету, может чуть меньше.

Накладной замок от маленькой шкатулки скорее всего, просматривается даже сам механизм. Ключики маленькие находил от таких замочков.

Копейка 1904 года, сохран ну уж очень плохой, в баночку до лучших времён её.) Руки может когда и дойдут до чистки.

Советские 20 копеек 1932 года туда же, я весь медно - никель в баночку и потом чистить трилоном, после чистки монета конечно становится белой но поле её всё в кавернах мелких.

Этот загадочный предмет со стрелкой мы и обнаружили внутри гильзы, диаметр примерно 10 см, латунный. От чего он и для чего, и что он делал в гильзе мы понятия не имеем. Может он случайно туда попал, может его туда положили давно когда гильза ещё не проржавела. Не зря мы проверили, что внутри гильзы, интересный предмет оказался. К стати друзья, гильза почему то железная, а не латунная.

Копейку 1924 года нашли возле небольшой лужи, предполагаю это был колодец. Почва там сырая поэтому и монета сохранилась так плохо.

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Метки: внутри   гильза   интересно   раскопки   факты   фото   
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13k
aalexey3 2 часа назад
Это крышечка от самовара. Она на крышке самовара закрывает отверстие для выхода пара.
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206k
Барон Мюнхгаузен 47 минут назад
Пользуйся...
Хоть иногда. Здесь надолго хватит.
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682
Сергей Сергеев 2 часа назад
Стальная гильза - гильза военного времени. Вместо дефицитной латуни для
изготовления гильз боеприпасов применяли сталь. Внешне похожа на гильзу от 152 мм гаубицы-пушки МЛ-20. Заброшенная железка это Гдов-Псков-Идрица-Полоцк?
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
От самовара клапан. Эка невидаль.
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
пушечная скорей всего
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