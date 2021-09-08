Что внутри огромной гильзы?





Дороги сейчас уже давно нет, её при отступлении немцы уничтожили, а советская власть не посчитала нужным её восстанавливать после окончания войны.





Так вот, от дороги осталась лишь одна насыпь на которой уже выросли деревья приличных размеров, но не везде, местами по насыпи гоняют охотники на своих внедорожниках. По всей протяженности этой дороги по обеим сторонам располагались хутора, какие то ближе к дороге, какие то вглубь леса уходили.





Первой нашей находкой стала очень красивая деталь от конской упряжи, на ней образовалась стойкая тёмная патина, можно сразу в коллекцию её отправлять.