Шкала жгучести Сковилла: что это такое, и что в ней есть?

На остроту перчика влияет количество капсаицина, уровень которого выясняют жидкостной хроматографией - методом разделения веществ в жидкости. Процесс, конечно, научный, но данные немного разнятся. Да и ладно, всё равно нечто жгучее вы отличите от не жгучего и так.



Теперь к цифрам. Чистый капсаицин, как ни странно, не является источником боли и страданий. Он содержит 16 000 000 единиц жгучести, что не сравнится с 16 000 000 000 единиц ада в Резинифератоксине (с большой буквы из уважения к тому, чего боится сам Сатана). Странно, но данная тварь весьма естественного происхождения и берётся из молочая смолоносного, растущего в Марокко.