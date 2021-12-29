Шкала жгучести Сковилла: что это такое, и что в ней есть?

Всем однажды в жизни приходилось попробовать остренького. Однако, кому вообще пришло в голову есть перец?
Оказывается, ещё индейцы додумались использовать перец чили (в переводе с ацтекского - красный) в священном напитке какаоатль. Индейцы верили, что эта горячая штучка была даром бога Солнца.
Странные, конечно, были понятия, но ещё страннее, что любовь к острому прошла через тысячелетия, и в 1912 году американский химик Уилбур Сковилл создал целую таблицу, определяющую остроту перца. И нет, он не пробовал каждый сорт, замеряя уровень боли и страданий. Так как Сковилл был химиком, он и выполнял замеры научным способом.
На остроту перчика влияет количество капсаицина, уровень которого выясняют жидкостной хроматографией - методом разделения веществ в жидкости. Процесс, конечно, научный, но данные немного разнятся. Да и ладно, всё равно нечто жгучее вы отличите от не жгучего и так.
Теперь к цифрам. Чистый капсаицин, как ни странно, не является источником боли и страданий. Он содержит 16 000 000 единиц жгучести, что не сравнится с 16 000 000 000 единиц ада в Резинифератоксине (с большой буквы из уважения к тому, чего боится сам Сатана). Странно, но данная тварь весьма естественного происхождения и берётся из молочая смолоносного, растущего в Марокко.
Что касается перцев, они сильно уступают чистым веществам, что не мешает им убивать ваши вкусовые рецепторы. Самым острым из всех сортов является Pepper X, содержащий 3 180 000 единиц жгучести в своих волокнах. Выводили его в течение 10 лет с претензией на самую высокую жгучесть, которую пока никто не смог переплюнуть.
Вторым по жгучести является «Дыхание дракона». Не настоящее, а сорт перца, содержащий 2,48 миллиона единиц жгучести. Создан он был вовсе не для культивирования филиала ада на земле, а для красоты. Однако в 2017 сорт был номинирован на «Растение года» и побил тогдашний рекорд жгучести.
Следующую ступень заняли перцовые баллончики и некий «Каролинский жнец», имеющие 2,3 миллиона единиц остроты.
Выходит, самые отбитые гурманы могут получать искреннее удовольствие от перцовых баллончиков? Не совсем, в составе баллончиков зачастую используются чистые химические вещества, перец же, будучи растением, содержит в себе и другие элементы. Но те, кто горел от индийского чили «Нага» (Naga Jolokia) в 1,3 миллиона единиц жгучести, точно не захотят иметь дело ни с баллоном, ни со «Жнецом».
Но что будет на другом конце длинного списка кругов жгучего ада? Не сложно догадаться, что болгарский перец, не имеющий жгучести вообще. Чуть выше, 100-500, имеет пименто, немного похожий внешне на помидоры с зачем-то приделанным концом от болгарского перца. Соус табаско (классический) взобрался чуть выше, на 8-10 тысяч единиц остроты.
Жгучесть до 500 не ощущается, так что стоит ли её считать - вопрос. У популярного перчика халапеньо – 5-8 тысяч единиц жгучести. И уже он может заставить пылать не столь искушённого гурмана.
А вообще жгучесть сейчас не выделяется как основной вкус, что странно, но факт. Видимо, те, кто составлял этот список, не пробовали вкусняшку «Скорпион Тринидаду», чтобы по достоинству оценить все 2 миллиона единиц жгучести и удостоить себя незабываемым походом в туалет.
Источник:
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