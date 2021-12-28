Заводной диктофон-чемодан: техника советского репортера

Одним из важнейших репортерских навыков долгое время была стенография, что совсем неудивительно: записать обычным способом длиннейшую речь какого-нибудь партийного деятеля и не наделать при этом ошибок, не упустить что-нибудь из сказанного, просто невозможно.
На смену стенографии приходит диктофон
Когда технический прогресс достиг таких высот, что на помощь журналистам смогла прийти техника, это было, безусловно, важным достижением. Первые магнитофоны с возможностью записи живой речи, конечно же, казались намного удобнее и прогрессивнее стенографического письма. Но с точки зрения современного потребителя, успевшего привыкнуть к тому, что "вкалывают роботы, а не человек", это удобство выглядит довольно-таки сомнительно.
В середине 50- гг. советская промышленность порадовала профессиональных журналистов выпуском переносного репортерского магнитофона "Днепр-8", предназначенного для записи речи: по своей сути это был классический диктофон, который сегодня имеется в любом недорогом смартфоне.
"Шарманка" весом в 6 кг
Но если смартфон мы без особого труда помещаем в карманы или сумки, то этот "диктофон" был оформлен в виде чемодана - как и все остальные катушечные магнитофоны того времени. В отличие от собратьев семейства "Днепр", это устройство, действительно, было довольно компактным, но даже при относительно небольших габаритах его вес составлял около 6 кг - не так уж мало, если постоянно таскать при себе такую штуку...
Но вес репортерского магнитофона был еще не самым большим неудобством. Работать он мог лишь от пружинного механизма, и время непрерывной записи ограничивалось заводом этой пружины: как правило, его хватало примерно на пять минут, после чего механизм снова требовалось заводить, словно допотопную шарманку. Чтобы случайно не пропустить момент, когда запись может внезапно прерваться, "Днепр-8" оснащался специальной шкалой, которая показывала оставшееся время до окончания завода.
А так ли удобна эта техника?
Репортеру, который носит на себе 6-килограммовый ящик и каждые пять минут вынужден вращать рукоятку завода, боясь при этом пропустить что-нибудь важное в записываемой речи, можно только посочувствовать. Да и прослушать сделанную запись ему тоже было не так просто, как хотелось бы: магнитофон воспроизводил ее только через наушники (или, как их тогда называли, "головные телефоны"), если же хотелось слушать ее обычным способом, то требовалось подсоединение внешних колонок.
Управление магнитофоном тоже было нехитрым: поворот рукоятки на цифру 1 запускал запись или ее воспроизведение, поворот на цифру 2 - перемотку ленты, ну а установка переключателя на 0 означала выключение устройства (питание генератора осуществлялось от анодных и накальных батарей).
При продаже этот репортерский "диктофон" комплектовался микрофоном МДМ-2; целыми четырьмя катушками с пленкой, чтобы осуществлять запись в течение часа; наушниками и запасным комплектом батарей. Стирание старых записей производилось с помощью специальной головки. Единственным преимуществом такой техники было то, что ее удобно было брать с собой на выезды в такие места, где отсутствовало электричество, все остальное, в том числе и акустические показатели, оставляло желать лучшего...
Альтернатива пружинному механизму
Конечно же, наравне с магнитофоном "Днепр-8" существовала и более продвинутая в техническом плане аппаратура. Например, "Репортер-2" (он же - М-30), тоже имел небольшие габариты, но в отличие от "Днепра", мог работать от аккумуляторных батарей, а не от пружинного завода. Это устройство тоже выглядело как небольшой чемоданчик, в котором размещалось все необходимое: лентопротяжной механизм, усилители, батареи, индикатор уровня записи, микрофон, запасные катушки и наушники.
Запись осуществлялась от любого микрофона, причем, сам аппарат можно было даже не доставать из чехла. Управление таким магнитофоном тоже было не особо сложным и осуществлялось одной-единственной ручкой, которой последовательно включалось питание усилителей, настраивался уровень записи, включался/выключался двигатель.
Правда, в отличие от "Днепра-8" в этом магнитофоне не предусматривалось стирание старых записей, что было несколько неудобным. Ну а по весу "Репортер-2" мало чем отличался от вышеописанного диктофона - без запасных кассет и прочего дополнительного оборудования он весил 6,5 кг, со всякими принадлежностями - 8 кг.
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