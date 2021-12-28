Заводной диктофон-чемодан: техника советского репортера

В середине 50- гг. советская промышленность порадовала профессиональных журналистов выпуском переносного репортерского магнитофона "Днепр-8", предназначенного для записи речи: по своей сути это был классический диктофон, который сегодня имеется в любом недорогом смартфоне.

"Шарманка" весом в 6 кг

Но если смартфон мы без особого труда помещаем в карманы или сумки, то этот "диктофон" был оформлен в виде чемодана - как и все остальные катушечные магнитофоны того времени. В отличие от собратьев семейства "Днепр", это устройство, действительно, было довольно компактным, но даже при относительно небольших габаритах его вес составлял около 6 кг - не так уж мало, если постоянно таскать при себе такую штуку...