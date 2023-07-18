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Художница и фотограф повторяют знаменитые картины без фотошопа, используя только грим, декорации и костюмы

Художница и фотограф повторяют знаменитые картины без фотошопа, используя только грим, декорации и костюмы

Автор:
18 июля 2023 08:15
Сообщество : Искусство
Метки: Андрей Кеззин   Белла Григорянц   грим   искусство   картина   талант   фото   
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Художница Белла Григорянц и фотограф Андрей Кеззин объединили усилия, чтобы воссоздать искусство в реальной жизни, не прибегая к помощи графических редакторов.

В рамках проекта «Into the canvas» они повторили картины всемирно известных художников, используя только грим, декорации и костюмы. Творческий дуэт сотворил магию, одновременно побывав внутри картины и вместе с этим вытащив произведение искусства в мир реальный.


«Любительница абсента» Пабло Пикассо

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«Жанна Эбютерн со шляпой и ожерельем» Амедео Модильяни

Жанна Эбютерн — французская художница и возлюбленная итальянского художника Амедео Модильяни.

«Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» Винсента ван Гога

«Танцовщица» Андре Дерена

«Застреленные Мэрилин» Энди Уорхола

Картина «Застреленные Мэрилин» (оригинальное название «Shot Marilyns») имеет достаточно необычную историю. Это 4 полотна, на каждом из которых методом трафаретной печати изображена Мэрилин Монро. На выставку, где висела эта картина, пришла художница Дороти Подбер и спросила Энди Уорхола о разрешении «сфотографировать» картину (слово «shoot» имеет несколько значений: «стрелять» и «фотографировать»). После чего она достала револьвер и прострелила четыре полотна прямо в лоб изображённых Мэрилин. Сейчас портреты восстановлены, но после такой истории картины выросли в цене и за ними закрепилось такое специфическое название.

«Демон сидящий» Михаила Врубеля

Источник:

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Метки: Андрей Кеззин   Белла Григорянц   грим   искусство   картина   талант   фото   
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4  комментария
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10k
Игорь Час назад
вот прямо совсем без фотошопа?
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
Такие же, по сути, картинки, только дорисованы цифровыми средствами.
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10k
Сергей Попов 17 минут назад
Кстати, "Танцовщица" - не зачет. На оригинале сосок левой груди слегка виден, а на фото - нет. Если уж повторять, то нужно повторять в деталях. А в целом прикольно. "Жанна Эбютерн со шляпой и ожерельем" - вообще шикарно, оригинал и рядом не стоял :)
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Едондер пуп Полчаса назад
Четыре МерилЯн получились))) Но вообще круто!
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