Художница и фотограф повторяют знаменитые картины без фотошопа, используя только грим, декорации и костюмы

Картина «Застреленные Мэрилин» (оригинальное название «Shot Marilyns») имеет достаточно необычную историю. Это 4 полотна, на каждом из которых методом трафаретной печати изображена Мэрилин Монро. На выставку, где висела эта картина, пришла художница Дороти Подбер и спросила Энди Уорхола о разрешении «сфотографировать» картину (слово «shoot» имеет несколько значений: «стрелять» и «фотографировать»). После чего она достала револьвер и прострелила четыре полотна прямо в лоб изображённых Мэрилин. Сейчас портреты восстановлены, но после такой истории картины выросли в цене и за ними закрепилось такое специфическое название.

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