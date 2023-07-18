Художница и фотограф повторяют знаменитые картины без фотошопа, используя только грим, декорации и костюмы

Художница Белла Григорянц и фотограф Андрей Кеззин объединили усилия, чтобы воссоздать искусство в реальной жизни, не прибегая к помощи графических редакторов.
В рамках проекта «Into the canvas» они повторили картины всемирно известных художников, используя только грим, декорации и костюмы. Творческий дуэт сотворил магию, одновременно побывав внутри картины и вместе с этим вытащив произведение искусства в мир реальный.
«Любительница абсента» Пабло Пикассо
«Жанна Эбютерн со шляпой и ожерельем» Амедео Модильяни
Жанна Эбютерн — французская художница и возлюбленная итальянского художника Амедео Модильяни.
«Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» Винсента ван Гога
«Танцовщица» Андре Дерена
«Застреленные Мэрилин» Энди Уорхола
Картина «Застреленные Мэрилин» (оригинальное название «Shot Marilyns») имеет достаточно необычную историю. Это 4 полотна, на каждом из которых методом трафаретной печати изображена Мэрилин Монро. На выставку, где висела эта картина, пришла художница Дороти Подбер и спросила Энди Уорхола о разрешении «сфотографировать» картину (слово «shoot» имеет несколько значений: «стрелять» и «фотографировать»). После чего она достала револьвер и прострелила четыре полотна прямо в лоб изображённых Мэрилин. Сейчас портреты восстановлены, но после такой истории картины выросли в цене и за ними закрепилось такое специфическое название.
«Демон сидящий» Михаила Врубеля
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста