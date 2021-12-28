20 любопытных идей и изобретений, которые облегчают жизнь

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Дизайнеры постоянно придумывают что-то новое и интересное, что поможет немного облегчить нам жизнь, или добавить удобства повседневным вещам. Посмотрим на некоторые из таких полезных идей в обычной жизни.
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В больнице в Тампе, США, есть интересные мониторы с играми для детей в детской зоне ожидания
В торговом центре можно взять в аренду внешние аккумуляторы, чтобы зарядить телефон или другое устройство
Некоторые стулья в больнице выше обычных, и предназначены для людей с двигательными проблемами
Туалет в аэропорту Далласа, США. Лампы над кабинками горят зеленым или красным, в зависимости от того, свободна ли кабинка
Источник: — переведено специально для fishki.net
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