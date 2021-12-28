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20 любопытных идей и изобретений, которые облегчают жизнь

20 любопытных идей и изобретений, которые облегчают жизнь (21 фото)

Автор:
28 декабря 2021 21:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   дизайн   идеи   интересное   мир   подборка   технологии   фото   
1744
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Дизайнеры постоянно придумывают что-то новое и интересное, что поможет немного облегчить нам жизнь, или добавить удобства повседневным вещам. Посмотрим на некоторые из таких полезных идей в обычной жизни.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   дизайн   идеи   интересное   мир   подборка   технологии   фото   
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8  комментариев
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25k
Владимир 2 часа назад
Ну почти всё из этого есть и в России. Хотя с тележками бред, у нас просто тележки, которые нормально фиксируются на эскалаторе.
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30k
a.fey Час назад
Удобнее, если вы в туалете были бы три лампочки: красная желтая и зеленая. Зеленая - кабинка свобода, желтая - клиент писает..
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31k
Седой 2 часа назад
Вот со светильником в больнице перебор, может всякое в голову прийти...
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15k
Booka1a 2 часа назад
а для чего карман на простыни??? носки в стиралке собирать?
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54
shaman60rus Booka1a 37 минут назад
Например для пультов
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64k
parallax 2 часа назад
Всё загнивают.
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