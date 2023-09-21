Лоуренс Оливье: жизнь и карьера легендарного актера

Профессиональная карьера Лоуренса Оливье началась сразу после того, как он покинул драматическое училище. Поначалу он работал в небольших театральных труппах. Ситуация быстро изменилась, когда в 1926 году он устроился на работу в Бирмингемскую репертуарную труппу, где быстро отточил свое мастерство и получил известность. Дальше присоединились и экранизации. Первая его номинация на «Оскар» была за адаптацию «Грозового перевала».

Вскоре после этого Лоуренс Оливье снялся в трех экранизациях пьес Уильяма Шекспира — «Гамлет», «Генрих V» и «Ричард III», которые определили большую часть его карьеры. Его работа в «Гамлете» дала ему «Оскар» за лучший фильм. Большую часть своей карьеры Лоуренс Оливье разрывался между работой на сцене и за камерой, будучи не просто актером, но также продюсером и режиссером.

На его счету более 50 фильмов и вдвое больше пьес. Актерское наследие Лоуренса Оливье прожило дольше, чем он сам, и его будут продолжать помнить как одного из величайших актеров не только своего времени, но и всей истории кино. Среди других его заметных работ в кино — «Ребекка», «Спартак» и «Марафонец». Такой же успех он добился и на телевидении, получив пять премий «Эмми» за свою работу на телевидении.