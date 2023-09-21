Лоуренс Оливье: жизнь и карьера легендарного актера

Лоуренс Оливье — английский актёр и режиссёр, добившийся огромного успеха на сцене, а позже и на экране кино и телевидения. Его карьера длилась более шести десятилетий — с 1925 года и до его смерти в 1989 году. За свои достижения Оливье был удостоен рыцарского звания.
Давайте узнаем немного больше об этом выдающемся человеке.
Лоуренс Керр Оливье родился 22 мая 1907 года. У его родителей Агнес Крукенден и преподобного Джерарда Керра было трое детей, из которых он был самым младшим. В детстве мальчик был более близок с матерью, но именно отец посоветовал ему изучать актерское мастерство. К десяти годам Лоуренс уже проявлял большие актерские способности, и родители поощряли его идти по этому пути. Отец настоял на том, чтобы он поступил в престижную Центральную школу речевого обучения и драматического искусства. Его задачей было не только поступить, но и получить стипендию. И в том, и в другом он преуспел.
Профессиональная карьера Лоуренса Оливье началась сразу после того, как он покинул драматическое училище. Поначалу он работал в небольших театральных труппах. Ситуация быстро изменилась, когда в 1926 году он устроился на работу в Бирмингемскую репертуарную труппу, где быстро отточил свое мастерство и получил известность. Дальше присоединились и экранизации. Первая его номинация на «Оскар» была за адаптацию «Грозового перевала».
Вскоре после этого Лоуренс Оливье снялся в трех экранизациях пьес Уильяма Шекспира — «Гамлет», «Генрих V» и «Ричард III», которые определили большую часть его карьеры. Его работа в «Гамлете» дала ему «Оскар» за лучший фильм. Большую часть своей карьеры Лоуренс Оливье разрывался между работой на сцене и за камерой, будучи не просто актером, но также продюсером и режиссером.
На его счету более 50 фильмов и вдвое больше пьес. Актерское наследие Лоуренса Оливье прожило дольше, чем он сам, и его будут продолжать помнить как одного из величайших актеров не только своего времени, но и всей истории кино. Среди других его заметных работ в кино — «Ребекка», «Спартак» и «Марафонец». Такой же успех он добился и на телевидении, получив пять премий «Эмми» за свою работу на телевидении.
Одним из ключевых элементов в создании образа Оливье считал грим. Для него было крайне важно, чтобы над каждым его персонажем как следует поработали гримеры, и сделали так, чтобы эти персонажи визуально отличались от него самого. А дальше уже он добавлял актерскую игру, эмоции и все то, что создает магию.
Карьера Лоуренса Оливье длилась более шестидесяти лет, и он успел побывать на одной сцене со многими талантливыми актерами, начиная с 1930-х и заканчивая 1980-ми годами. Это означало, что у него была возможность учить молодежь актерскому мастерству, кинопроизводству и режиссуре. И для многих он действительно был учителем, наставником и ориентиром.
Не театром единым! У Лоуренса Оливье была бурная личная жизнь. В начале своей карьеры он женился на Джилл Эсмонд, тоже актрисе. Их брак, продлившийся 10 лет, оказался для пары не очень счастливым, и они оба изменили друг другу. От нее у него был один ребенок, Тарквин Оливье.
А изменил жене он с актрисой Вивьен Ли, известной своей работой в фильме «Унесенные ветром», роли, на которую Оливье рекомендовал ее. Они поженились, были женаты 20 лет, и развелись в 1960 году из-за ряда проблем, включая неверность Вивьен Ли. За время брака они работали вместе и участвовали в ряде пьес и фильмов.
К моменту краха второго брака у Лоуренса уже начались отношения с актрисой Джоан Плаурайт. Разница в возрасте у них была 22 года, но это не помешало им пожениться. Этот брак продлился до самой смерти Оливье. У пары было трое детей: Ричард, Тэмсин Агнес Маргарет и Джули-Кейт.
Масштаб успеха Лоуренса Оливье как актера невозможно оценить количественно. Он получил более 30 наград за свою актерскую работу, а также продюсирование и режиссуру.
Но более важным показателем его успеха является наличие премии Лоуренса Оливье, присуждаемой за работы в английском театре. Вручение наград началось в 1976 году, а в 1984 году Оливье дал разрешение на переименование наград в его честь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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