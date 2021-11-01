Известные актеры и их роли, от которых они были не в восторге

Из интервью Бэйла: "Я не совсем справился с тем, на что надеялся, на протяжении всей трилогии… Мое собственное ощущение таково, что я не выложился на все сто. Как только на экране появился Хит Леджер, он просто как бы полностью испортил мои планы. Потому что я сам себе сказал: "Он намного интереснее меня и того, чем я занимаюсь".