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Известные актеры и их роли, от которых они были не в восторге

Известные актеры и их роли, от которых они были не в восторге (10 фото + 15 гиф)

Автор:
01 ноября 2021 14:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Актеры и роли   звезды кино   кино   неудачи   переживания   рефлексия   шоу бизнес   
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У каждого из нас есть взлеты и падения. Иногда со стороны эти падения не очень заметны, но сам человек знает: он явно сплоховал, не постарался, мог сделать лучше. Например, актеры часто переживают из-за того, что где-то не доработали и роль не удалась на сто процентов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Актеры и роли   звезды кино   кино   неудачи   переживания   рефлексия   шоу бизнес   
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Serg2001 2 часа назад
С Пирсом Броснаном полностью согласен!... )
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