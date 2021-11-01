Известные актеры и их роли, от которых они были не в восторге

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У каждого из нас есть взлеты и падения. Иногда со стороны эти падения не очень заметны, но сам человек знает: он явно сплоховал, не постарался, мог сделать лучше. Например, актеры часто переживают из-за того, что где-то не доработали и роль не удалась на сто процентов.
1. Эдди Редмэйн, "Восхождение Юпитер"
По поводу своего акцента/голоса в фильме "Восхождение Юпитер" Рэдмэйн сказал: "Моему персонажу получеловек-полуволк (в исполнении Ченинга Татума) вырвал гортань, и поэтому я сделал несколько смелый выбор. Я получил приз за худшую актерскую игру года. Так что да, это было довольно плохое выступление на моем счету".
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2. Кристиан Бэйл, "Темный рыцарь"
Из интервью Бэйла: "Я не совсем справился с тем, на что надеялся, на протяжении всей трилогии… Мое собственное ощущение таково, что я не выложился на все сто. Как только на экране появился Хит Леджер, он просто как бы полностью испортил мои планы. Потому что я сам себе сказал: "Он намного интереснее меня и того, чем я занимаюсь".
3. Мерил Стрип, "Женщина французского лейтенанта"
"Я была молода и я была новичок в этом, - сказала Мерил по поводу этой своей роли. - Я была не так ею довольна, как могла бы... Я не чувствовала, что живу этим". И тем не менее, за свою игру актриса была номинирована на премию "Оскар".
4. Аманда Сейфрид, "Отверженные"
"Мне до сих пор снятся кошмары по этому поводу. Я была очень слаба в этой роли, - признается актриса. - И я была очень недовольна своим пением с точки зрения техники исполнения".
5. Пирс Броснан, все фильмы о Джеймсе Бонде с его участием
"У меня нет желания смотреть на себя в роли Джеймса Бонда, - признался Броснан в интервью Telegraph. - Потому что это всегда недостаточно хорошо. Это ужасное ощущение".
6. Адам Драйвер, "Внутри Льюина Дэвиса"
Актеру настолько не понравилось то, как он выглядел в сцене, где они поют с Джастином Тимберлейком и Оскаром Айзеком, что он решил больше никогда не смотреть фильмы со своим участием.
7. Николь Кидман, "Австралия"
"Я не могу смотреть этот фильм и гордиться тем, что я сделала", - призналась актриса. Она сказала, что корчилась на стуле во время премьеры и сразу же после этого уехала из Австралии.
8. Кейт Уинслет, "Титаник"
Кейт Уинслет рассказывала, как внутренне съеживалась от собственной игры, называя свой американский акцент "ужасным" и говорила, что хотела бы вернуться в прошлое и переиграть некоторые моменты. Она все еще любит этот фильм и вспоминает его с большой теплотой.
9. Эмма Уотсон, "Хорошо быть тихоней"
Эмма чувствовала, что у нее не очень хорошо получается изобразить американский акцент, как и у Кейт Уинслет. "Я думаю, это звучало ужасно!" - сказала она MTV перед выходом фильма.
10. Дэниел Рэдклифф, "Гарри Поттер и..."
Рэдклифф заявил, что он был особенно недоволен своей игрой в шестом фильме: "Я просто в нем не очень хорош. Я его ненавижу. Моя игра слишком однобока, и я мог все сделать гораздо лучше".
11. Брэд Питт, "12 обезьян"
Питт сказал, что он отлично справился с первой половиной фильма, но чувствовал, что ошибся во второй части. Актер считает, что в этом фильме есть его недоработки, он мог бы лучше.
12. Брэд Питт, "Троя"
В том же интервью Питт упомянул и фильм "Троя". Он рассказал, что сниматься в нем он был обязан, так как был связан обязательствами по контракту. И признал, что "сделал в нем некоторые ошибки".
13. Юэн МакГрегор, "Эмма"
МакГрегор сказал, что этот фильм был худшим, что он сделал в плане работы: "Фильм-то сам хорош, просто я в нем... как бы не очень".
14. Кэтрин Хейгл, "Анатомия Грейс"
Актриса в 2008 году отказалась от номинации на премию "Эмми" за свою роль, заявив: "Я не чувствовала в этом сезоне, что мне дали достойный материал, чтобы гарантировать номинацию".
15. Колин Фаррелл, "Полиция Майами"
"Мне участие в этом фильме не очень понравилось, - сказал актер. - Похоже, форма оказалась важнее содержания, и я принимаю на себя существенную долю ответственности за это".
16. Меган Фокс, "Трансформеры"
Фокс сказала, что она была "ужасной" в этом фильме: "Это мой первый настоящий фильм, и он нечестный и нереалистичный. Фильм-то был неплохим; просто я не гордилась тем, что сделала".
17. Меган Фокс, "Звезда сцены"
Актриса назвала "позором" тот факт, что старые фильмы с ее участием прожили так долго, что застали эпоху интернета. "Было бы здорово, чтобы с рождением интернета они все исчезли без следа и никто больше не мог их найти", - сказала она.
18. Джордж Клуни, "Бэтмен и Робин"
Джордж Клуни заявил, что этот фильм был ужасен и сам он в нем был ужасен, указав на некоторые из наиболее глупых реплик.
19. Аня Тейлор-Джой, "Ведьма"
Актриса призналась, что была "опустошена" этой ролью: "Я думала, что больше никогда не буду сниматься в кино; я все еще дрожу при воспоминании об этом опыте. Это было самое ужасное чувство в мире: «Я подвела людей, которых люблю больше всего на свете. Я сделала все неправильно»".
20. Мэрилин Монро, "Неприкаянные"
Сообщается, что Монро ненавидела фильм и свою работу над ним и даже не хотела его рекламировать.
21. Джош Бролин, "Дэдпул 2"
Актер заявил, что может сыграть лучше и хочет искупить свою вину и "исправиться" в будущих фильмах.
22. Уилл Смит, сиквелы "Людей в черном"
В интервью с Джимми Фэллоном актер сообщил, что недоволен своей игрой, в частности, в продолжениях "Людей в черном".
23. Дженнифер Энистон, "Лепрекон"
Энистон рассказала, что однажды Джастин Теру заставил ее пересмотреть старый фильм с ее участием, "Лепрекон". И это было ужасно для нее, настоящее мучение. Она начала искать пульт, чтобы скорее выключить фильм, но не могла его найти.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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