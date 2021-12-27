Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии

Все 9 выходцев с Кавказа, участвовавшие в потасовке, получили суровое, но справедливое наказание.
Московский областной суд вынес приговор всем фигурантам уголовного дела о резонансном убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ, которое произошло летом 2019 года.
1 июля 2019 года Ефрейтор запаса ГРУ Никита Белянкин, прогуливаясь с девушкой в деревне Путилково, заметил у одного из баров агрессивную толпу, избивавшую двух мужчин. Никита решил заступиться и достал травматический пистолет. Успел сделать лишь четыре выстрела, но его это не спасло. Девять человек быстро переключились на молодого человека, окружили и принялись избивать. В довершение один из нападавших вонзил ему нож в сердце, пока двое других его держали.
Шашлычник Сергей Ходжаян, ударивший ножом Белянкина, получил 20 лет колонии строгого режима. Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые держали спецназовца, получили 18 и 17 лет "строгача" соответственно.
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Остальные 6 фигурантов: Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян, Нарек Степанян, Саак Саакян и Артур Акопян получили от 5 до 5,5 года лишения свободы.
Отец Никиты наказанием удовлетворён:
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Помимо прочего, суд обязал троих убийц выплатить семье погибшего компенсацию в размере 10 миллионов рублей.
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"Перед посольством РФ в Армении группа граждан проводит акцию с требованием осуществить справедливое судебное разбирательство по делу об убийстве Никиты Белянкина в июне прошлого года в Московской области.
Один из адвокатов по делу Карен Нерсисян в беседе с журналистами сообщил, что родственники, друзья, родственники надеялись, что следственные органы России, в конце концов, дадут правильную правовую оценку случившемуся, потому что, по версии адвоката, неправильно называть это убийством."
https://news.am/rus/news/563364.htmlhttps://news.am/rus/news/563364.html
Мрази черножопые
А слишком там высокие дома для деревни?
Почему они плять,не едут защищать свою Родину,а режут русских в России ??????????
Справедливость восторжествовала, жаль парня не вернуть