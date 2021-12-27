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Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии

Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии (2 фото + 2 видео)

Автор:
27 декабря 2021 16:30
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   потасовка   спецназовец ГРУ   суд   убийство   
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Все 9 выходцев с Кавказа, участвовавшие в потасовке, получили суровое, но справедливое наказание.

Московский областной суд вынес приговор всем фигурантам уголовного дела о резонансном убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ, которое произошло летом 2019 года.


1 июля 2019 года Ефрейтор запаса ГРУ Никита Белянкин, прогуливаясь с девушкой в деревне Путилково, заметил у одного из баров агрессивную толпу, избивавшую двух мужчин. Никита решил заступиться и достал травматический пистолет. Успел сделать лишь четыре выстрела, но его это не спасло. Девять человек быстро переключились на молодого человека, окружили и принялись избивать. В довершение один из нападавших вонзил ему нож в сердце, пока двое других его держали.

Шашлычник Сергей Ходжаян, ударивший ножом Белянкина, получил 20 лет колонии строгого режима. Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые держали спецназовца, получили 18 и 17 лет "строгача" соответственно.

Остальные 6 фигурантов: Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян, Нарек Степанян, Саак Саакян и Артур Акопян получили от 5 до 5,5 года лишения свободы.

Помимо прочего, суд обязал троих убийц выплатить семье погибшего компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

Источник:

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Метки: Подмосковье   потасовка   спецназовец ГРУ   суд   убийство   
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18  комментариев
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5k
Сергей Час назад
Я иногда просто ох@@ваю от людей. Как просто иногда конфликт превращается в драку, драка в избиение, а избиение в убийство. На ровном месте причем. Вот что в голове? Ладно, навалились толпой. Окей. Отмудохали. Убивать зачем? Причем это ж не только гости с кавказа. Наши, доморощенные, бывает, так же ведут себя. Ну просто п@здец.
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213
jan 4 минуты назад
Говно армянское какие-то акции проводит:
"Перед посольством РФ в Армении группа граждан проводит акцию с требованием осуществить справедливое судебное разбирательство по делу об убийстве Никиты Белянкина в июне прошлого года в Московской области.
Один из адвокатов по делу Карен Нерсисян в беседе с журналистами сообщил, что родственники, друзья, родственники надеялись, что следственные органы России, в конце концов, дадут правильную правовую оценку случившемуся, потому что, по версии адвоката, неправильно называть это убийством."
https://news.am/rus/news/563364.htmlhttps://news.am/rus/news/563364.html
Мрази черножопые
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2k
Sergius SPb 4 минуты назад
Вписался в какой-то блудняк.....
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148
Корюшка 9 минут назад
животные, стаями, как шакалы привыкли жить
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9k
Андрей А 24 минуты назад
Теперь этих убийц-шашлычников 17-20 лет кормить на зоне. Надо: Заплатили 10 лямов, и в расход. Остальных соучастников уран добывать. А так поутихнет и как водится половину не отсядят.
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948
Веселый Пук 24 минуты назад
Не надо у чурок ничего покупать.
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1k
Anubis17 Полчаса назад
"1 июля 2019 года Ефрейтор запаса ГРУ Никита Белянкин, прогуливаясь с девушкой в деревне Путилково,"

А слишком там высокие дома для деревни?
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1k
Павел Коваленко 37 минут назад
Животные т вари,лишить человека жизни просто так,у меня это не укладывается в голове
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13k
Кархародон 40 минут назад
Я не понимаю зачем журналисты с ними разговаривают, вопросы задают. Должно быть общее отношение как к грязи, биомусору, который хуже животного. Таких надо ставить вне закона, чтобы те же вертухаи (да и з/к в том числе) на зоне знали - ни один правозащитник не задаст им ни единого вопроса по этим ублюдкам.
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90k
сапер Водичка 40 минут назад
Откуда,плять,в деревне Путилково,взялись------Ходжаян,Айрапетян,Егиазарян,Маркосян,Степанян, Саакян, Акопян,и прочие Бабуиняны и Гамадрилоняны ??????????????
Почему они плять,не едут защищать свою Родину,а режут русских в России ??????????
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817
Hypnosis 42 минуты назад
Жаль не повесили всех этих тварей!
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8k
Rus77 59 минут назад
Мало!!!
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Да уж, снова дети гор. Нужно высылать нахер всей семьёй в аулы высокогорные или Сибирь осваивать. А так да парня жаль, хорошо хоть из стстемы, свои не оставили. А был бы просто Вася, то откупились бы.
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5k
Бу Час назад
Помню эту историю.
Справедливость восторжествовала, жаль парня не вернуть
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82k
Броненосец Потелкам Час назад
а парня-то - НЕ ВЕРНЕШЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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