Фигуранты дела об убийстве спецназовца ГРУ получили от 5 до 20 лет колонии

Московский областной суд вынес приговор всем фигурантам уголовного дела о резонансном убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ, которое произошло летом 2019 года.





1 июля 2019 года Ефрейтор запаса ГРУ Никита Белянкин, прогуливаясь с девушкой в деревне Путилково, заметил у одного из баров агрессивную толпу, избивавшую двух мужчин. Никита решил заступиться и достал травматический пистолет. Успел сделать лишь четыре выстрела, но его это не спасло. Девять человек быстро переключились на молодого человека, окружили и принялись избивать. В довершение один из нападавших вонзил ему нож в сердце, пока двое других его держали.