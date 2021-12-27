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«Стрёмные» стримеры: суд в Брянске отправил в колонию блогеров, издевавшихся над инвалидом

«Стрёмные» стримеры: суд в Брянске отправил в колонию блогеров, издевавшихся над инвалидом (2 фото)

Автор:
27 декабря 2021 18:25
Сообщество : Криминал
Метки: блогеры   закопали   издевательства   инвалид   могила   приговор   стримеры   суд   
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Они унижали своего «актера» и даже закопали его в могилу. А инвалид оправдывал мучителей.
Как только ни издевалась парочка стримеров над 33-летним инвалидом! Напоив его водкой, поливали нечистотами, разбивали о его голову яйца, кормили просрочкой, плевали в глаза всякой гадостью. А однажды даже зарыли в импровизированную могилу. И ведь находились ценители подобных сюжетов, зрителей у стримеров хватало.

Что касается молодого мужчины, над которым они ставили свои бесчеловечные «эксперименты», то он прибыл в Брянск из Ярославской области. Жил без документов на съемной квартире.
А когда кто-то из вменяемых людей сообщил в полицию, началось расследование, «актер» отказался преследовать своих мучителей. Заявил, что все делалось с его согласия. Но правоохранителям удалось найти решение этой проблемы.

Как сообщает РИА Новости, обвинение преступному тандему предъявлено по части 3 статьи 242 УК РФ, то есть, за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. В итоге Советский районный суд Брянска приговорил «весельчаков» к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.

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Метки: блогеры   закопали   издевательства   инвалид   могила   приговор   стримеры   суд   
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31k
Растрелли В.В. Полчаса назад
Пора статью отдельную делать за изготовление такого "контента". УК должен соответствовать духу времени.
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27k
Aqueronte 4 минуты назад
Николай Носов описал это в Незнайка на Луне, поистине пророческая книга. Странно что её до сих пор не запретили.
Цитата:

  -- Зачем же  он это? -- спросил, задыхаясь от смеха, Незнайка.  --  Это же, наверно, больно, когда по лицу мячом?

     --  Конечно,  больно, -- ответил  Козлик. --  Но ведь  надо  как-нибудь зарабатывать на жизнь. Ему хозяин платит за это.
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−4
Александра 5 минут назад
да что же это за п@доры?!
Когда добавят статью УК за подобный контент? Когда вообще начнут фильтровать контент??То п@доры над инвалидами издевающиеся, то просто -- п@доры с пропагандой.
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1k
Сергей Ковалев 23 минуты назад
Не понятны их отношения. Это "Стокгольмский синдром",или они были в доле ?
Как по мне я бы всю эту компашку блоХеров удалил бы надолго от общества,лет так пожизненно.
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1k
Иван Иванов Полчаса назад
Этого мало для них
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Феликс Дзержинский 36 минут назад
Пусть им на зоне, "дымоходы" прочистят.
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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