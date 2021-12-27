«Стрёмные» стримеры: суд в Брянске отправил в колонию блогеров, издевавшихся над инвалидом

А когда кто-то из вменяемых людей сообщил в полицию, началось расследование, «актер» отказался преследовать своих мучителей. Заявил, что все делалось с его согласия. Но правоохранителям удалось найти решение этой проблемы.



Как сообщает РИА Новости, обвинение преступному тандему предъявлено по части 3 статьи 242 УК РФ, то есть, за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. В итоге Советский районный суд Брянска приговорил «весельчаков» к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.