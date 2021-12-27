«Стрёмные» стримеры: суд в Брянске отправил в колонию блогеров, издевавшихся над инвалидом

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Они унижали своего «актера» и даже закопали его в могилу. А инвалид оправдывал мучителей.
Как только ни издевалась парочка стримеров над 33-летним инвалидом! Напоив его водкой, поливали нечистотами, разбивали о его голову яйца, кормили просрочкой, плевали в глаза всякой гадостью. А однажды даже зарыли в импровизированную могилу. И ведь находились ценители подобных сюжетов, зрителей у стримеров хватало.
Что касается молодого мужчины, над которым они ставили свои бесчеловечные «эксперименты», то он прибыл в Брянск из Ярославской области. Жил без документов на съемной квартире.
Что касается молодого мужчины, над которым они ставили свои бесчеловечные «эксперименты», то он прибыл в Брянск из Ярославской области. Жил без документов на съемной квартире.
А когда кто-то из вменяемых людей сообщил в полицию, началось расследование, «актер» отказался преследовать своих мучителей. Заявил, что все делалось с его согласия. Но правоохранителям удалось найти решение этой проблемы.
Как сообщает РИА Новости, обвинение преступному тандему предъявлено по части 3 статьи 242 УК РФ, то есть, за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. В итоге Советский районный суд Брянска приговорил «весельчаков» к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.
Как сообщает РИА Новости, обвинение преступному тандему предъявлено по части 3 статьи 242 УК РФ, то есть, за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. В итоге Советский районный суд Брянска приговорил «весельчаков» к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.
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Цитата:
-- Зачем же он это? -- спросил, задыхаясь от смеха, Незнайка. -- Это же, наверно, больно, когда по лицу мячом?
-- Конечно, больно, -- ответил Козлик. -- Но ведь надо как-нибудь зарабатывать на жизнь. Ему хозяин платит за это.
Когда добавят статью УК за подобный контент? Когда вообще начнут фильтровать контент??То п@доры над инвалидами издевающиеся, то просто -- п@доры с пропагандой.
Выйдут оттуда тихие и задумчивые и еще должны будут всяким гопникам -учителям Жестко ,да жестко ,но по другому никак