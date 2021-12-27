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В Китае в роли карающего меча Фемиды теперь будет выступать искусственный интеллект

В Китае в роли карающего меча Фемиды теперь будет выступать искусственный интеллект (3 фото)

Автор:
27 декабря 2021 17:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Искусственный интеллект   Китай   ошибки   правосудие   прокурор   робот   фемида   
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Робот-прокурор — уже не фантастика. Появились сообщения о создании в КНР такой «машины правосудия».

Не слишком ли искусственный этот ИИ?

Китайские кулибины создали робота-«прокурора», которому будут поручать расследование несложных дел. Робот разработан на основе искусственного интеллекта. Его авторы уверяют, что точность будущих приговоров такой техники оценивают в 97%.

Как пишет МК со ссылкой на информацию, имеющуюся в распоряжении Daily Mail, на Западе сразу заподозрили, что инновационная машина будет, в первую очередь, запрограммирована на выявление инакомыслия, а уже потом — на расследование конкретных уголовных или административных дел.

Чудо-инструмент уже протестировали специалистами Народной прокуратуры Шанхая. А она является самой загруженной в стране. Считается, что робот позволит снизить нагрузку на прокурорских работников. Они смогут сосредоточить силы на более сложных расследованиях.
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Обучили и изучили

Гонконгское издание South China Morning Post добавляет: система функционирует на стандартном настольном компьютере. Люди помогают машине: собирают максимум данных и закладывают их в алгоритм. Предполагается наличие не менее 1000 таких «опционных закладок», чтобы машина видела ситуацию наиболее полно.

Как сообщает ведущий ученый проекта профессор Ши Юн, обучение шло с 2015 по 2020 года, в робота заложили за этот период 17000 реальных случаев, сравнивая выводы ИИ с теми решениями, что принимали реальные люди.

За процентами погрешности - люди!

Какие темы, категории преступлений доверят машине? «Провоцирование неприятностей», мошенничество, в т.ч. с кредитными картами, нарушения в сфере азартных игр, нарушение ПДД, кражи, умышленное причинение травм и препятствие исполнению служебных обязанностей.

Не все китайские сотрудники прокуратуры разделяют оптимизм профессора Ши Юна. Появились и оппоненты, размышляющие, в первую очередь, над цифрой 97% точности принятия решений. За «статпогрешностью» стоят реальные люди, их судьбы. С другой стороны, и человек не застрахован от ошибок, да люди еще и нередко субъективны. Есть и внутренние опасения по поводу применения роботов для борьбы с оппозиционными настроениями.

Источник:

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Метки: Искусственный интеллект   Китай   ошибки   правосудие   прокурор   робот   фемида   
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21  комментарий
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389
Moon 3 часа назад
уверен реальные судьи и прокуроры делают значительно бОльшие погрешности. Особенно когда в формуле появляются такие переменные, как: $ и власть.
Надеюсь скоро везде будут работать алгоритмы, и заработает принцип - перед Законом все равны.
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10k
K7OO Час назад
И в чем прикол? Что прокурорские в компьютер занесут, то он и выдаст. Сам он расследовать и собирать факты точно не будет. Что там делать искусственному интеллекту?
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714
SilentBob 2 часа назад
我就是法律

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2k
neutrino 2 часа назад
У меня вопрос из несколько другой области: кто будет отвечать в дорожно-транспортном происшествии, в котором одна или даже обе стороны управлялись автопилотом?
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1k
Сергей Ковалев 2 часа назад
Нет ничего плохого в том, чтобы соорудить нечто и понять, что оно не работает.“ Жак Фреско
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17k
homerchik 2 часа назад
вспомнилось про сну-сну
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3k
Ivan 2 часа назад
Отличная новость. А потом тихо слить "белый список" тех, против кого этот робот не должен работать и их расстрелять
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129
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Ой, это компьюткр ошибся. Мы тут ни при чём.
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1k
Александр Задорожный 2 часа назад
А недавно о подобном можно было прочитать разве что в фантастической книжке. Правда цена ошибки уж больно высока, получится ли ИИ правильно запрограммировать? И в любом случае нужен контроль, а если будет контроль в лице отдельного человека или небольшой группы лиц - появится возможность для злоупотреблений.
Р.С. Конечно американцам оно не понравилось, как ИИ запрограммировать так, чтобы оно учитывало цвет кожи или политические взгляды обвиняемого, скандал будет. А как учесть гендерную принадлежность? А ведь в их "равноправном" обществе это очень важно. Кто будет правее, дородный афроамериканец или веган-трансгендер? Тут и человек мозг сломит, куда уж ИИ.
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12k
Bill 3 часа назад
Хакерам прибавится работы.
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2k
Ertin 3 часа назад
О, а у нас кое-где вполне может востребованной технология оказаться. Даже модуль наказания можно встроить. А что? Убил-извинился-свободен.
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63k
красный диплом. 3 часа назад
теперь все вопросы к программистам..
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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