В Китае в роли карающего меча Фемиды теперь будет выступать искусственный интеллект

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Робот-прокурор — уже не фантастика. Появились сообщения о создании в КНР такой «машины правосудия».
Не слишком ли искусственный этот ИИ?
Китайские кулибины создали робота-«прокурора», которому будут поручать расследование несложных дел. Робот разработан на основе искусственного интеллекта. Его авторы уверяют, что точность будущих приговоров такой техники оценивают в 97%.
Как пишет МК со ссылкой на информацию, имеющуюся в распоряжении Daily Mail, на Западе сразу заподозрили, что инновационная машина будет, в первую очередь, запрограммирована на выявление инакомыслия, а уже потом — на расследование конкретных уголовных или административных дел.
Чудо-инструмент уже протестировали специалистами Народной прокуратуры Шанхая. А она является самой загруженной в стране. Считается, что робот позволит снизить нагрузку на прокурорских работников. Они смогут сосредоточить силы на более сложных расследованиях.
Как пишет МК со ссылкой на информацию, имеющуюся в распоряжении Daily Mail, на Западе сразу заподозрили, что инновационная машина будет, в первую очередь, запрограммирована на выявление инакомыслия, а уже потом — на расследование конкретных уголовных или административных дел.
Чудо-инструмент уже протестировали специалистами Народной прокуратуры Шанхая. А она является самой загруженной в стране. Считается, что робот позволит снизить нагрузку на прокурорских работников. Они смогут сосредоточить силы на более сложных расследованиях.
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Обучили и изучили
Гонконгское издание South China Morning Post добавляет: система функционирует на стандартном настольном компьютере. Люди помогают машине: собирают максимум данных и закладывают их в алгоритм. Предполагается наличие не менее 1000 таких «опционных закладок», чтобы машина видела ситуацию наиболее полно.
Как сообщает ведущий ученый проекта профессор Ши Юн, обучение шло с 2015 по 2020 года, в робота заложили за этот период 17000 реальных случаев, сравнивая выводы ИИ с теми решениями, что принимали реальные люди.
Как сообщает ведущий ученый проекта профессор Ши Юн, обучение шло с 2015 по 2020 года, в робота заложили за этот период 17000 реальных случаев, сравнивая выводы ИИ с теми решениями, что принимали реальные люди.
За процентами погрешности - люди!
Какие темы, категории преступлений доверят машине? «Провоцирование неприятностей», мошенничество, в т.ч. с кредитными картами, нарушения в сфере азартных игр, нарушение ПДД, кражи, умышленное причинение травм и препятствие исполнению служебных обязанностей.
Не все китайские сотрудники прокуратуры разделяют оптимизм профессора Ши Юна. Появились и оппоненты, размышляющие, в первую очередь, над цифрой 97% точности принятия решений. За «статпогрешностью» стоят реальные люди, их судьбы. С другой стороны, и человек не застрахован от ошибок, да люди еще и нередко субъективны. Есть и внутренние опасения по поводу применения роботов для борьбы с оппозиционными настроениями.
Не все китайские сотрудники прокуратуры разделяют оптимизм профессора Ши Юна. Появились и оппоненты, размышляющие, в первую очередь, над цифрой 97% точности принятия решений. За «статпогрешностью» стоят реальные люди, их судьбы. С другой стороны, и человек не застрахован от ошибок, да люди еще и нередко субъективны. Есть и внутренние опасения по поводу применения роботов для борьбы с оппозиционными настроениями.
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Надеюсь скоро везде будут работать алгоритмы, и заработает принцип - перед Законом все равны.
Но есть понятие владения опасной вещью.
Р.С. Конечно американцам оно не понравилось, как ИИ запрограммировать так, чтобы оно учитывало цвет кожи или политические взгляды обвиняемого, скандал будет. А как учесть гендерную принадлежность? А ведь в их "равноправном" обществе это очень важно. Кто будет правее, дородный афроамериканец или веган-трансгендер? Тут и человек мозг сломит, куда уж ИИ.