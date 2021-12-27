В Китае в роли карающего меча Фемиды теперь будет выступать искусственный интеллект

Какие темы, категории преступлений доверят машине? «Провоцирование неприятностей», мошенничество, в т.ч. с кредитными картами, нарушения в сфере азартных игр, нарушение ПДД, кражи, умышленное причинение травм и препятствие исполнению служебных обязанностей.



Не все китайские сотрудники прокуратуры разделяют оптимизм профессора Ши Юна. Появились и оппоненты, размышляющие, в первую очередь, над цифрой 97% точности принятия решений. За «статпогрешностью» стоят реальные люди, их судьбы. С другой стороны, и человек не застрахован от ошибок, да люди еще и нередко субъективны. Есть и внутренние опасения по поводу применения роботов для борьбы с оппозиционными настроениями.