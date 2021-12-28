В Краснодаре коммунальщик напал на старушку из-за сделанного замечания

Полицейские, к слову, не стали вызывать наряд на место драки и отказались принимать видеоролик в качестве доказательств.
Вчера днём краснодарские коммунальщики (или, скорее, какие-то подрядчики) на улице Трудовой Славы славно потрудились, поколотив двух местных жителей. По словам очевидцев, "лесорубы" пилили акацию и сбрасывали чурбаки в палисадник пенсионерки. Женщина подошла сделать им замечание, а заодно потребовала показать разрешение на вырубку (порубочный билет).
Показывать билет "коммунальщики" отказались. В ходе скандала один из рабочих принялся материть престарелую женщину. На непозволительное поведение рабочего обратила внимание проходившая мимо пара с ребёнком. Мужчина решил заступиться за старушку, но был избит. Затем рассвирепевший коммунальщик набросился уже на пенсионерку - натянул ей шапку на голову, пнул и повалил на землю.
Этот момент попал на видео (18+):
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Позже выяснилось, что заступившийся за пенсионерку прохожий получил перелом лучевой кости со смещением. Пострадавшие написали заявление в полицию. Однако приезжать на место потасовки правоохранители отказались и видеоролик в качестве доказательства нападения не приняли. Однако проверка по факту поступившего заявления идёт своим чередом - в пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что по её результатам примут процессуальное решение.
Впрочем, в краснодарском главке говорят, что на полицейских наговаривают - их никто не вызывал на место происшествия.
«У нас обратились с заявлением граждане. Они пришли в отдел, когда конфликт закончился, и написали заявление. На место полицию не вызывали. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, а действиям указанных лиц дана правовая оценка. Все обстоятельства устанавливаются: кто потерпевший, какие конкретно обстоятельства, кто как пострадал», сообщили в пресс-службе ведомства.
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как вариант: пришли в отделение писать заявление и попросили выехать на место проведения работ - их послали и с выездом и с приобщением видеоролика: мол и так разберемся.
потом пресс служба говорит: на место никого не вызывали, сами пришли.
так что возможно говорят о разных вещах, а полиция просто "не так поняла вопрос" =)
Вот кстати, вопрос: знают ли те, кто посылают найуХ незнакомых людей, что это можно расценить как оскорбление чести и достоинства?
Полиция не приезжает, разбираться не хочет... тоже прям очень интересно... Чем аргументируют? Тут одних .уев на статью назвучало так-то