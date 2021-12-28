В Краснодаре коммунальщик напал на старушку из-за сделанного замечания

Позже выяснилось, что заступившийся за пенсионерку прохожий получил перелом лучевой кости со смещением. Пострадавшие написали заявление в полицию. Однако приезжать на место потасовки правоохранители отказались и видеоролик в качестве доказательства нападения не приняли. Однако проверка по факту поступившего заявления идёт своим чередом - в пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что по её результатам примут процессуальное решение.





Впрочем, в краснодарском главке говорят, что на полицейских наговаривают - их никто не вызывал на место происшествия.





«У нас обратились с заявлением граждане. Они пришли в отдел, когда конфликт закончился, и написали заявление. На место полицию не вызывали. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, а действиям указанных лиц дана правовая оценка. Все обстоятельства устанавливаются: кто потерпевший, какие конкретно обстоятельства, кто как пострадал», сообщили в пресс-службе ведомства.