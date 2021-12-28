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В Краснодаре коммунальщик напал на старушку из-за сделанного замечания

В Краснодаре коммунальщик напал на старушку из-за сделанного замечания (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 12:02
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   коммунальщики   конфликт   краснодар   нападение   полиция   
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Полицейские, к слову, не стали вызывать наряд на место драки и отказались принимать видеоролик в качестве доказательств.

Вчера днём краснодарские коммунальщики (или, скорее, какие-то подрядчики) на улице Трудовой Славы славно потрудились, поколотив двух местных жителей. По словам очевидцев, "лесорубы" пилили акацию и сбрасывали чурбаки в палисадник пенсионерки. Женщина подошла сделать им замечание, а заодно потребовала показать разрешение на вырубку (порубочный билет).

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Показывать билет "коммунальщики" отказались. В ходе скандала один из рабочих принялся материть престарелую женщину. На непозволительное поведение рабочего обратила внимание проходившая мимо пара с ребёнком. Мужчина решил заступиться за старушку, но был избит. Затем рассвирепевший коммунальщик набросился уже на пенсионерку - натянул ей шапку на голову, пнул и повалил на землю.

Позже выяснилось, что заступившийся за пенсионерку прохожий получил перелом лучевой кости со смещением. Пострадавшие написали заявление в полицию. Однако приезжать на место потасовки правоохранители отказались и видеоролик в качестве доказательства нападения не приняли. Однако проверка по факту поступившего заявления идёт своим чередом - в пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что по её результатам примут процессуальное решение.


Впрочем, в краснодарском главке говорят, что на полицейских наговаривают - их никто не вызывал на место происшествия.


«У нас обратились с заявлением граждане. Они пришли в отдел, когда конфликт закончился, и написали заявление. На место полицию не вызывали. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, а действиям указанных лиц дана правовая оценка. Все обстоятельства устанавливаются: кто потерпевший, какие конкретно обстоятельства, кто как пострадал», сообщили в пресс-службе ведомства.

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Метки: видео   коммунальщики   конфликт   краснодар   нападение   полиция   
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Это не комунальщики, это долбо@бы. Хулигана, нанесение среднего вреда здоровья. И всё из за желания выслужиться, где кстати отвественное лицо на вырубке.
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1k
elf3399 8 минут назад
менты как всегда
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5k
RRK 13 минут назад
Да это же скорее всего из тех бывших, у которых забрало запотевает...
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27k
lem02 Полчаса назад
Стаканчик в полиционеров не кидал? Нет. Иди с миром...
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574
Трубадур 39 минут назад
это не комунальщик, это питараc какой-то
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42k
dima423 52 минуты назад
Ну все делается просто, снимаются побои, пишется заявление, заводится уголовка, свидетели есть... а тут сопли какие то в статье...полиция не приехала... Все вызовы фиксируются и записываются, тут менты врать не будут, если вызов был они не будут утверждать что его не было, это легко проверяется... так что скорее всего как и написано в статье никто полицию не вызывал на место...
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14k
Кархародон 53 минуты назад
Ублюдок ведёт себя, как бывший мент. Даже сленг тот же. Возможно, что так оно и есть. Потому полиция и пытается спустить на тормозах. Необходимо довести до суда и наказать петушару. Чтоб другим неповадно было.
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10k
Kostick Час назад
долбоящер прилип на круглую сумму, это при условии того, что терпила напишет отказной. а так нг вполне себе на козлятнике может справить. и потом годика на три заехать. нервный то какой, вангую - навалял дрыщу.
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18k
Serg2001 Час назад
"Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!" (с)
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9k
кот базилий Час назад
Полицыя как всегда на высоте .
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0
Александра Час назад
Мне кажется, что надо строит психиатрические клиники... Что-то как-то слишком много развелось неадекватных. Ну и, конечно же, усиливать наказания.
Вот кстати, вопрос: знают ли те, кто посылают найуХ незнакомых людей, что это можно расценить как оскорбление чести и достоинства?
Полиция не приезжает, разбираться не хочет... тоже прям очень интересно... Чем аргументируют? Тут одних .уев на статью назвучало так-то
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