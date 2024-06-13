Рома Жёлудь заявил, что умирает

Он пытается продать свою квартиру за 26 миллионов, чтобы пройти лечение.
Бывшая звезда YouTube рассказал, что находится при смерти. По его словам, жить ему осталось всего пол года и чтобы получить хоть какую-то надежду на лечение, он ложится в рехаб. Свой диагноз он не раскрыл, но StarHit сообщает, что Жёлудь борется с зависимостью.
«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее, чем то, что можно себе вообще представить», — заявил блогер.
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В реабилитационный центр Жёлудь ложится 17 июня. По его словам, он очень хочет жить, у него большие планы - выпустить англоязычный альбом, обзавестись полноценной семьей.
Чтобы оплатить услуги клиники, блогеру приходится продавать квартиру. Он выложил на сайт объявлений свою квартиру в Москве за 26 миллионов. Студия площадью 40,5 квадратных метров находится в девяти минутах от метро Алексеевская.
Рома Жёлудь - российский видеоблогер и певец. Журналисты часто сравнивали Рому Жёлудя с канадским исполнителем Джастином Бибером. Пик его славы пришёлся на 2010-е, когда только начали развиваться российские блогеры. Миллионы девчонок сходили по нему с ума. Однако с возрастом Рома Жёлудь перестал быть милым мальчиком. Он начал употреблять наркотики, его обвиняли в беспорядочных связях. Их кумира блогер превратился во фрика.
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Небось денег хочет с подписоты, а через год скажет, что сумел победить болезнь вопреки медикам, вот такой он жёлудь. Выглядит вполне себе упитанным и здоровым.
"Рома Жёлудь - певец. " - таких певцов ротом только на евровидение посылать.
Среди своих будет....