Рома Жёлудь заявил, что умирает

Бывшая звезда YouTube рассказал, что находится при смерти. По его словам, жить ему осталось всего пол года и чтобы получить хоть какую-то надежду на лечение, он ложится в рехаб. Свой диагноз он не раскрыл, но StarHit сообщает, что Жёлудь борется с зависимостью.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее, чем то, что можно себе вообще представить», — заявил блогер.