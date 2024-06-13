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Рома Жёлудь заявил, что умирает

Рома Жёлудь заявил, что умирает

Автор:
13 июня 2024 18:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rehab   Рома Жёлудь   здоровье   знаменитости   смерть   умирает   шоу бизнес   
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Он пытается продать свою квартиру за 26 миллионов, чтобы пройти лечение.

Бывшая звезда YouTube рассказал, что находится при смерти. По его словам, жить ему осталось всего пол года и чтобы получить хоть какую-то надежду на лечение, он ложится в рехаб. Свой диагноз он не раскрыл, но StarHit сообщает, что Жёлудь борется с зависимостью.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее, чем то, что можно себе вообще представить», — заявил блогер.

В реабилитационный центр Жёлудь ложится 17 июня. По его словам, он очень хочет жить, у него большие планы - выпустить англоязычный альбом, обзавестись полноценной семьей.

Чтобы оплатить услуги клиники, блогеру приходится продавать квартиру. Он выложил на сайт объявлений свою квартиру в Москве за 26 миллионов. Студия площадью 40,5 квадратных метров находится в девяти минутах от метро Алексеевская.

Рома Жёлудь - российский видеоблогер и певец. Журналисты часто сравнивали Рому Жёлудя с канадским исполнителем Джастином Бибером. Пик его славы пришёлся на 2010-е, когда только начали развиваться российские блогеры. Миллионы девчонок сходили по нему с ума. Однако с возрастом Рома Жёлудь перестал быть милым мальчиком. Он начал употреблять наркотики, его обвиняли в беспорядочных связях. Их кумира блогер превратился во фрика.

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Метки: rehab   Рома Жёлудь   здоровье   знаменитости   смерть   умирает   шоу бизнес   
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19  комментариев
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1k
bigkoss Час назад
Кто это? Впрочем пох.
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49
Гоме́р 3 минуты назад
Вроде в России лечение бесплатно.
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6k
sumrаknn 11 минут назад
питарас просит деньги у питарасов. так это вроде статья ук?
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32k
Григорий 20 минут назад
"это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее" - это называется пиз%ёж!
Небось денег хочет с подписоты, а через год скажет, что сумел победить болезнь вопреки медикам, вот такой он жёлудь. Выглядит вполне себе упитанным и здоровым.
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64k
Олег 24 минуты назад
если мы каждый желудь начнем выхаживать, можно дубовые рощи сажать. А по поводу этого наркомана - похер
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2k
Никита Сергеевич Полчаса назад
26 мультов за 40 квадратов не многовато ли?!
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12k
BarOb Полчаса назад
У нас что желудей в стране мало, одним больше, одним меньше, так ему и передайте, поддержите морально так сказать
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
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7k
hhwost Полчаса назад
никому не желаю смерти, дай Бог выздороветь этому Жёлудю, кто бы он ни был. особенно голову вылечить.
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12k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
Когда оно сдохнет - мир станет только чище.
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38k
Юрий 37 минут назад
Это жёлудь как то неубедительно умирающего изображает....

"Рома Жёлудь - певец. " - таких певцов ротом только на евровидение посылать.

Среди своих будет....
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1k
tonic_guru 41 минуту назад
Похмелье что ли у него?
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1k
DuckTales 53 минуты назад
Даже не знал про него ... а тут вот оно чё...
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4k
Rom 59 минут назад
Умирает он.... Губки накачал, бровки сделал, воткнул в нос трубочки, и лежит, томный взгляд делает.... Странно. Парень бросил??
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5k
Горожанин Час назад
Из жёлудя человек не вырастет. Только дуб.
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5k
Алекс Лом Час назад
Одним писдаболом меньше станет
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51k
Максим Т. Час назад
Желудь какой-то... Пусть у Васи Каштана попросит.
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151k
parallax Час назад
Хочет чтобы его пожалели? Наркош не жалко.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5119 постов (4904 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359038



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