11 случаев, когда фигуристы в своих выступлениях вдохновлялись известными фильмами

Спортсмены не только выступают под саундтреки из фильмов, но ещё и стараются передать на льду образ персонажа. Конечно же, в этом деле важны и костюмы — куда же без них в таком красивом виде спорта! Вот несколько случаев, когда образы фигуристов были основаны на героях кино.
Действительно хорошие фильмы становятся вдохновением для всех — даже для спортсменов. Например, некоторые выступления в фигурном катании основываются на знаменитых кинолентах.
Евгения Медведева в образе Саюри и её выступление по мотивам фильма «Мемуары гейши»
Эшли Вагнер вдохновлялась фильмом «Мулен Руж!» и героиней Николь Кидман
Юлия Липницкая в образе девочки в красном из фильма «Список Шиндлера»
Девушка выступила под музыку из фильма на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Изабель Олссон в образе Беатрикс Киддо из фильма «Убить Билла»
Брайан Жубер и его костюм, вдохновлённый Нео из «Матрицы»
Елена Радионова в образе Роуз из фильма «Титаник»
Хавьер Фернандес и его образ лихого пирата из фильма «Пираты Карибского моря»
Александра Трусова в образе Чудо-женщины
На показательном выступлении Чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2022 девушка продемонстрировала номер по мотивам фильма «Чудо-женщина».
Ксения Столбова и Фёдор Климов — версия Мортиши и Гомеса Аддамсов, «Семейка Аддамс»
Алёна Косторная как Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Евгения Медведева выступала в образе Сейлор Мун из одноимённого аниме
Источник:
- 10 знаменитых загадок из кино и теории, которые их раскрывают
- Нам бы в небо – 12 лучших фильмов про военных летчиков
- Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения
- Эти ремейки ещё не вышли, но зрители уже относятся к ним настороженно
- 10 кадров из отечественных фильмов, которые стали мемами
Понравилось23
Ведь, какой лозунг олимпийских игр? Быстрее, выше, сильнее. А они что? Может, кому-то это кажется красивым, мне не нравится, я не понимаю символизма, всех этих движений и изгибов, а избалованному порнхабом, эротизма в этом для меня нет.
Жена прется с этого, а меня почти бесит.
Да-а, дорогие друзья, пора, пора бы уже и нашим хоккеистам перенять эту моду на косплей! Ведь насколько выигрышней смотрелся бы пензенский Дизелист, если бы вышел на лёд в образах Грута из Стражей Галактики, Мао Дзедуна, Эйса Вентуры, R2D2 или трансформера Запорожца!
Статья не закончена.