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11 случаев, когда фигуристы в своих выступлениях вдохновлялись известными фильмами

11 случаев, когда фигуристы в своих выступлениях вдохновлялись известными фильмами (12 фото)

Автор:
28 декабря 2021 09:12
Сообщество : Спорт
Метки: вдохновение   наряд   подборка   фигуристы   фильм   фото   
863
12

Спортсмены не только выступают под саундтреки из фильмов, но ещё и стараются передать на льду образ персонажа. Конечно же, в этом деле важны и костюмы — куда же без них в таком красивом виде спорта! Вот несколько случаев, когда образы фигуристов были основаны на героях кино.

Действительно хорошие фильмы становятся вдохновением для всех — даже для спортсменов. Например, некоторые выступления в фигурном катании основываются на знаменитых кинолентах.


Евгения Медведева в образе Саюри и её выступление по мотивам фильма «Мемуары гейши»

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Эшли Вагнер вдохновлялась фильмом «Мулен Руж!» и героиней Николь Кидман

Юлия Липницкая в образе девочки в красном из фильма «Список Шиндлера»

Девушка выступила под музыку из фильма на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.


Изабель Олссон в образе Беатрикс Киддо из фильма «Убить Билла»

Брайан Жубер и его костюм, вдохновлённый Нео из «Матрицы»

Елена Радионова в образе Роуз из фильма «Титаник»

Хавьер Фернандес и его образ лихого пирата из фильма «Пираты Карибского моря»

Александра Трусова в образе Чудо-женщины

На показательном выступлении Чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2022 девушка продемонстрировала номер по мотивам фильма «Чудо-женщина».


Ксения Столбова и Фёдор Климов — версия Мортиши и Гомеса Аддамсов, «Семейка Аддамс»

Алёна Косторная как Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Евгения Медведева выступала в образе Сейлор Мун из одноимённого аниме

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Метки: вдохновение   наряд   подборка   фигуристы   фильм   фото   
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1k
bigkoss Час назад
Вытупление?
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3k
Ivan Минуту назад
Хоть убейте, но я это за олимпийский спорт не держу. Все, где оценка от судей зависят-сразу теряет объективность.
Ведь, какой лозунг олимпийских игр? Быстрее, выше, сильнее. А они что? Может, кому-то это кажется красивым, мне не нравится, я не понимаю символизма, всех этих движений и изгибов, а избалованному порнхабом, эротизма в этом для меня нет.
Жена прется с этого, а меня почти бесит.
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15
Thomsen 23 минуты назад
(голосом Дм.Губерниева)
Да-а, дорогие друзья, пора, пора бы уже и нашим хоккеистам перенять эту моду на косплей! Ведь насколько выигрышней смотрелся бы пензенский Дизелист, если бы вышел на лёд в образах Грута из Стражей Галактики, Мао Дзедуна, Эйса Вентуры, R2D2 или трансформера Запорожца!
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373
Володя Терно Полчаса назад
Ну а сами выступления где?
Статья не закончена.
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5k
Apok Полчаса назад
... на чемпионате 2022 года?
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