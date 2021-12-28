11 случаев, когда фигуристы в своих выступлениях вдохновлялись известными фильмами

Спортсмены не только выступают под саундтреки из фильмов, но ещё и стараются передать на льду образ персонажа. Конечно же, в этом деле важны и костюмы — куда же без них в таком красивом виде спорта! Вот несколько случаев, когда образы фигуристов были основаны на героях кино.