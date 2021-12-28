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В Красноярске водители собрали одну из самых больших автоёлок

В Красноярске водители собрали одну из самых больших автоёлок (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 декабря 2021 08:44
Сообщество : Автомир
Метки: Россия. в мире   автоёлка   видео   интересно   красноярск   ёлка   
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Красноярские водители поучаствовали в грандиозном новогоднем флешмобе. Около полутысячи машин выстроились в гигантскую новогоднюю ёлку, а затем "зажгли" её.
Желающих стать частью автоёлки было больше, чем планировалось и места хватило не всем. Поэтому рядом с деревом из машин начали появляться другие фигуры.

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Метки: Россия. в мире   автоёлка   видео   интересно   красноярск   ёлка   
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
До чего Путин страну довёл.
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
Самая прикольная песня про НГ
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