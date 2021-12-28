В Красноярске водители собрали одну из самых больших автоёлок

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Красноярские водители поучаствовали в грандиозном новогоднем флешмобе. Около полутысячи машин выстроились в гигантскую новогоднюю ёлку, а затем "зажгли" её.
Желающих стать частью автоёлки было больше, чем планировалось и места хватило не всем. Поэтому рядом с деревом из машин начали появляться другие фигуры.
Получилось поистине зрелищно!
В автоёлке участвовало 465 машин, а на мероприятии собралось более 1000 человек. Автолюбителей поддержали и в госавтоинспекции. На верхушке расположились 5 служебных автомобилей.
Автоёлка с другого ракурса
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