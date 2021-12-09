Ничего не понятно, но очень интересно: есть ли способ перевода YouTube-роликов на русский язык

От текста до голоса: как эволюционировали онлайн-переводчики.
В наше время на YouTube можно найти множество разнообразного полезного контента, к сожалению, не все они на русском языке.
Да, некоторые ролики получают озвучку, но во-первых, на это уходит время и деньги.
Данный способ предпочтительней, но далеко не у всех ютуберов есть свои фанаты в России, как, например, у AVGN.
Старые персональные переводчики не справляются с данной задачей, поэтому едем дальше.
К сожалению, различные расширения для браузеров такие как ImTranslator, Mate Translate, LinguaLeo, PDF Reverso Context работают только с файлами или переводом страниц, но не с видео.
Умные ленивые люди все-таки придумали выход из ситуации.
Например, у Google есть нейросеть, которая создает субтитры на любом языке. Она стала спасением для людей, достаточно посредственно знающих иностранный язык.
Это удобно, читабельно, и не доставляло особого дискомфорта. Вся сказанная в ролике информация худо-бедно была донесена до конечного пользователя.
Есть и еще одна альтернатива у «Яндекс». Они выпустили нейросеть, которая переводит видеоролики на разговорный русский, при этом распознавая женскую и мужскую речь.
И это не что-то схожее с Google Переводчиком, мемами с машинным переводом которого забит весь интернет, а близкие к разговорной реплики, пусть местами все еще режущие слух.
Вероятно, с дальнейшим развитием нейросетей можно ожидать и другие варианты от различных разработчиков для удобства иностранного контента.
Источник:
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- Сравнение размеров Вселенной
- Кто написал музыку из заставки программы "До 16 и старше..."
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