Ничего не понятно, но очень интересно: есть ли способ перевода YouTube-роликов на русский язык

И это не что-то схожее с Google Переводчиком, мемами с машинным переводом которого забит весь интернет, а близкие к разговорной реплики, пусть местами все еще режущие слух.

Вероятно, с дальнейшим развитием нейросетей можно ожидать и другие варианты от различных разработчиков для удобства иностранного контента.