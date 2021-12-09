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Ничего не понятно, но очень интересно: есть ли способ перевода YouTube-роликов на русский язык

Ничего не понятно, но очень интересно: есть ли способ перевода YouTube-роликов на русский язык (16 фото)

Автор:
09 декабря 2021 18:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   интересно   на русском   переводчики   устройства   
576
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От текста до голоса: как эволюционировали онлайн-переводчики.


В наше время на YouTube можно найти множество разнообразного полезного контента, к сожалению, не все они на русском языке.

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Да, некоторые ролики получают озвучку, но во-первых, на это уходит время и деньги.


Данный способ предпочтительней, но далеко не у всех ютуберов есть свои фанаты в России, как, например, у AVGN.



Старые персональные переводчики не справляются с данной задачей, поэтому едем дальше.

К сожалению, различные расширения для браузеров такие как ImTranslator, Mate Translate, LinguaLeo, PDF Reverso Context работают только с файлами или переводом страниц, но не с видео.


Умные ленивые люди все-таки придумали выход из ситуации.

Например, у Google есть нейросеть, которая создает субтитры на любом языке. Она стала спасением для людей, достаточно посредственно знающих иностранный язык.

Это удобно, читабельно, и не доставляло особого дискомфорта. Вся сказанная в ролике информация худо-бедно была донесена до конечного пользователя.

Есть и еще одна альтернатива у «Яндекс». Они выпустили нейросеть, которая переводит видеоролики на разговорный русский, при этом распознавая женскую и мужскую речь.

И это не что-то схожее с Google Переводчиком, мемами с машинным переводом которого забит весь интернет, а близкие к разговорной реплики, пусть местами все еще режущие слух.


Вероятно, с дальнейшим развитием нейросетей можно ожидать и другие варианты от различных разработчиков для удобства иностранного контента.

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Метки: видео   интересно   на русском   переводчики   устройства   
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