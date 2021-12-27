Сборщики мочи: почему без этих людей была невозможна война

Основными покупателями мочи были кожевенные и сукновальные мастерские. Аммиачный раствор, который получали из содержимого горшков, растворял кожный жир и помогал удалять остатки мяса и шерсти с кожи. Кожу замачивали в аммиачном растворе в больших чанах, после чего она становилась более мягкая и удобная для выделки.



Естественные жидкости из общественных туалетов также продавались. Наверное, всем известно выражение "деньги не пахнут" - оно связано с именем римского императора Веспасиана (I век). Именно он ввел налог на общественные уборные, которые получали доход продажи мочи. Ее использовали не только для кожевенного производства, но и для стирки. Постояв некоторое время в чане, урина превращалась в тот самый едкий раствор, который прекрасно удалял кожный жир, пот и загрязнения с белья. Аромат, конечно, у свежевыстиранной рубахи был еще тот, но зато чистая!