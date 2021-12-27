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Сборщики мочи: почему без этих людей была невозможна война

Сборщики мочи: почему без этих людей была невозможна война (5 фото)

Автор:
27 декабря 2021 21:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   сборщик мочи   
637
5
Многие профессии, некогда бывшие привычными, давно канули в лету. Вот и сборщиками мочи давно никто не работает, а ведь когда-то они были очень важными людьми, без которых встали бы многие мастерские.
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Метки: интересно   история   сборщик мочи   
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5k
Core 2 часа назад
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12k
Хью́берт 42 минуты назад
Знавал я одного таксидермиста, он по детсадам ходил для сбора.
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64k
parallax 2 часа назад
Ещё из мочи получали белый фосфор. А теперь такой ценный продукт просто смывается в унитаз. Транжиры.
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10k
3.6o6pa 2 часа назад
"...А еще ею отбеливали зубы!"
Что значит отбеливали?!

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