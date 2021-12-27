Сборщики мочи: почему без этих людей была невозможна война

637
5
Многие профессии, некогда бывшие привычными, давно канули в лету. Вот и сборщиками мочи давно никто не работает, а ведь когда-то они были очень важными людьми, без которых встали бы многие мастерские.
Сборщик мочи в Средневековье был человеком не столько уважаемым, сколько нужным. Люди с большими емкостями за плечами ходили по домам и собирали содержимое ночных горшков, которое затем относили и продавали в самые разные мастерские. На урину был спрос, да еще какой!
Основными покупателями мочи были кожевенные и сукновальные мастерские. Аммиачный раствор, который получали из содержимого горшков, растворял кожный жир и помогал удалять остатки мяса и шерсти с кожи. Кожу замачивали в аммиачном растворе в больших чанах, после чего она становилась более мягкая и удобная для выделки.
Естественные жидкости из общественных туалетов также продавались. Наверное, всем известно выражение "деньги не пахнут" - оно связано с именем римского императора Веспасиана (I век). Именно он ввел налог на общественные уборные, которые получали доход продажи мочи. Ее использовали не только для кожевенного производства, но и для стирки. Постояв некоторое время в чане, урина превращалась в тот самый едкий раствор, который прекрасно удалял кожный жир, пот и загрязнения с белья. Аромат, конечно, у свежевыстиранной рубахи был еще тот, но зато чистая!
Естественные жидкости из общественных туалетов также продавались. Наверное, всем известно выражение "деньги не пахнут" - оно связано с именем римского императора Веспасиана (I век). Именно он ввел налог на общественные уборные, которые получали доход продажи мочи. Ее использовали не только для кожевенного производства, но и для стирки. Постояв некоторое время в чане, урина превращалась в тот самый едкий раствор, который прекрасно удалял кожный жир, пот и загрязнения с белья. Аромат, конечно, у свежевыстиранной рубахи был еще тот, но зато чистая!
×
×
Мочу закупали и красильщики тканей - она придавала окрашенному изделию яркость и стойкость. После такой обработки одежду можно было стирать, не боясь, что она полиняет.
Кстати, в современной жизни окрашенные ткани также нуждаются в закреплении, вот только вместо содержимого горшка используют едкий натр. Но суть процесса при этом остается той же.
Кстати, в современной жизни окрашенные ткани также нуждаются в закреплении, вот только вместо содержимого горшка используют едкий натр. Но суть процесса при этом остается той же.
«Аммиачный раствор» применялся и в военном деле. Чтобы изготовить дымный порох, нужна была селитра. Конечно, нитрат калия встречается и в природе, но для тогдашних войн его было нужно очень много. Поэтому в ходу был рецепт селитры из пепла и... мочи:
"Кто желает сделать доброго пороху, надобно хороший запас стухшей человеческой мочи высшего сорта смешать с пеплом, листьями и соломой, да уложить в селитряную яму. А ту яму поливать каждую неделю мочой или помоями, так, чтоб куча в яме была чуть влажной, но не сырой, да каждую неделю перемешивать. Спустя несколько месяцев прекратить добавлять мочу, а как влага испарится и куча созреет, на поверхности оной появится белым налётом селитра, каковую можно распознать на вкус".
"Кто желает сделать доброго пороху, надобно хороший запас стухшей человеческой мочи высшего сорта смешать с пеплом, листьями и соломой, да уложить в селитряную яму. А ту яму поливать каждую неделю мочой или помоями, так, чтоб куча в яме была чуть влажной, но не сырой, да каждую неделю перемешивать. Спустя несколько месяцев прекратить добавлять мочу, а как влага испарится и куча созреет, на поверхности оной появится белым налётом селитра, каковую можно распознать на вкус".
Знаете, какой сорт мочи считался высшим? Урина ребенка. Ее собирали в отдельную тару. И использовали не абы где, а лишь для самых важных и дорогих производств. К примеру, для производства косметики, наилучшего пороха. А еще ею отбеливали зубы!
В одной из сатир древнеримского поэта Катулла(I век до нашей эры) высмеивается щеголь Игнаций, который хвастается белизной своей улыбки: «До блеска ты чистишь и зубы и красные дёсны, как варвар-испанец, и полон твой рот весь мочи».
Сейчас урину используют лишь фанаты ЗОЖ, и слава Богу.
В одной из сатир древнеримского поэта Катулла(I век до нашей эры) высмеивается щеголь Игнаций, который хвастается белизной своей улыбки: «До блеска ты чистишь и зубы и красные дёсны, как варвар-испанец, и полон твой рот весь мочи».
Сейчас урину используют лишь фанаты ЗОЖ, и слава Богу.
Источник:
Еще крутые истории!
- Интересные факты с просторов интернета
- Как сейчас выглядит дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени
- Королева сердец и ее мужчины: история романов принцессы Дианы
- В глухой и безлюдной тайге на Севере нашли заброшенную зону - жутковатое местечко
- Вы знаете, что эта упитанная ироничная женщина из "Иван Васильевич меняет профессию" - дочь известного актёра?
Метки: интересно история сборщик мочи
52
Понравилось52
Новости партнёров
Что значит отбеливали?!