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Работа мечты: управляющий баром плюс экскурсовод и правитель острова

Работа мечты: управляющий баром плюс экскурсовод и правитель острова (3 фото)

Автор:
27 декабря 2021 21:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Великобритания   бармен   замок   кемпинг   король   остров   работа   экскурсовод   
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В Великобритании открыли вакансию «бармена широкого профиля» на изолированном острове Пил.
При желании каждый может примерить на себя роль короля. Пусть не государства, зато отдельно взятого острова. Да еще и в комплекте с должностью управляющего баром. Ну, и немножко экскурсоводом придется побыть.

Речь об островке Пил, что расположен у побережья Камбрии на севере Британии, у полуострова Фернесс. Объявление публикуют Metro, информационное агентство UNN и ряд других изданий. Туристический комплекс носит название Ship Inn.
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На островке, кроме паба, есть еще и старинный замок, выстроенный в начале 14-го века, а также отель и кемпинг для туристов. Последние посещают островок с апреля по сентябрь. Остальное время «король» должен проводить в уединении. Поэтому, в идеале, соискатель заветной вакансии должен любить и знать историю этого уголка страны. И при этом быть неплохим управленцем, все-таки паб тоже надо содержать в порядке.

Вступление в должность — это церемония коронации. Традиционно посвящение осуществляют с помощью ржавой сабли. Кульминацией действа становится обливание короля-новобранца пивом. Из ведра!
Контракт с «монархом» подпишут на 10 лет. Но предыдущий правитель островка Джон Мерфи провел в этой должности 40 лет. Ушел на покой в 73 года, и то лишь по причине слабеющего здоровья. "Вам понадобится преданность делу и сильная любовь к изоляции, тишине и спокойствию. Для этой работы нужна особая личность", — говорит об особенностях своей "профессии" Джон Мерфи.

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Метки: Великобритания   бармен   замок   кемпинг   король   остров   работа   экскурсовод   
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RomaXz Полчаса назад
Интернет хороший туда провести и я готов приступить к работе
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Алекс 14 минут назад
а с октября по апрель - монарх бара в уединении? Отличная работа.
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30k
a.fey 23 минуты назад
Вынужден отказаться. Боюсь, что эта должность не для меня, потому что, если я зайду поуправлять баром, до из бара я уже и не выйду, и у меня не будет времени любить и знать историю этого уголка страны.
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