Работа мечты: управляющий баром плюс экскурсовод и правитель острова

На островке, кроме паба, есть еще и старинный замок, выстроенный в начале 14-го века, а также отель и кемпинг для туристов. Последние посещают островок с апреля по сентябрь. Остальное время «король» должен проводить в уединении. Поэтому, в идеале, соискатель заветной вакансии должен любить и знать историю этого уголка страны. И при этом быть неплохим управленцем, все-таки паб тоже надо содержать в порядке.



Вступление в должность — это церемония коронации. Традиционно посвящение осуществляют с помощью ржавой сабли. Кульминацией действа становится обливание короля-новобранца пивом. Из ведра!