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Бездомный обрел крышу над головой на Рождество

Бездомный обрел крышу над головой на Рождество (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: riding   Великобритания   бездомный   доброта   история   помощь   рождественский подарок   чудеса случаются   
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Гарри Бердсли встретил 28-летнего бездомного по имени Джон на улице в Рединге, Беркшир. Пообщавшись с ним в пабе, Гарри организовал кампанию помощи Джону на платформе GoFundMe. В результате мужчине собрали денег, достаточных для того, чтобы снять комнату на полгода, и предложили выйти на работу на испытательный срок.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: riding   Великобритания   бездомный   доброта   история   помощь   рождественский подарок   чудеса случаются   
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7  комментариев
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10k
Артем 2 часа назад
Да чтож у нас за страна такая! Что молодому, трудоспособному парню приходится всем миром собирать!
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
До чего же воняет показухой.
Собственно подобные новости клепаются под дурачков на местах.
Сидят мыслители в России или Китае или Японии, читают и в силу своего ума думают, мол мы-то дерьмо, у нас не так, а вон какие люди в Британии чувствительные.
Почему в мире мечты есть бездомные и безработные? Ась?
А этот директор всех бездомных и безработных так охаживает?
Можно услышать историю о том как человек стал бездомным и безработным?
О! Британия. Безработный.... Как безработный? Если поют,что в Британии кризис в дальнобойщиках и водителях фур? Устройся.Вози товар.Живи в траке. Нет?
"Компания Places Leisure предложила Джону трехмесячный абонемент в спортзал,..."
Молодцы, не растерялись, прорекламировались даже здесь.
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4k
NeDron 45 минут назад
Доброты и хэпиэнда пост, к сожалению не из РФ...
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4k
Виталий Касандров 2 часа назад
..оплатили трехмесячный абонемент в спортзал, а анонимный частный жертвователь - бесплатные консультации коуча. как говориться но коммент .
А таки интересно предистория Бомжа, и что ему мешало устроиться на стройку до встречи с предпринимателем.
Ну а по многочисленным предыдущим экспериментам ,через месяц товарищ пропив полляма, снова окажется на улице .Буду реально рад ,если окажусь не прав и все у него будет хорошо.
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Виталий Васильев 3 часа назад
неужели пол ляма хватило даже на стрижку?
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