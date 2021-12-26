Бездомный обрел крышу над головой на Рождество

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Гарри Бердсли встретил 28-летнего бездомного по имени Джон на улице в Рединге, Беркшир. Пообщавшись с ним в пабе, Гарри организовал кампанию помощи Джону на платформе GoFundMe. В результате мужчине собрали денег, достаточных для того, чтобы снять комнату на полгода, и предложили выйти на работу на испытательный срок.
Бездомный получил достаточно денег на квартплату за шесть месяцев всего через 24 часа после того, как незнакомец, пригласивший его на обед, организовал кампанию GoFundMe, которая стала вирусной.
Гарри Бердсли встретил 28-летнего Джона на улице и пригласил его поесть и поиграть в бильярд в пабе в Рединге, Беркшир. Поговорив с Джоном несколько часов, Бердсли решил оплатить ему жилье на несколько ночей, он мог спокойно выспаться на Рождество. Он создал кампанию на платформе GoFundMe и объявил о ней в твиттере. К изумлению Бердсли, пост получил более 15 000 ретвитов менее чем за 24 часа.
В итоге, кампания собрала 5600 фунтов стерлингов (560 000 рублей). Этого хватило Джону, чтобы снять комнату, купить одежду и даже подстричься. Набрав нужную сумму, Бердсли закрыл кампанию для новых пожертвований.
Бердсли, который занимается производством всего необходимого для крикета сказал, что «до сих пор не может опомниться от щедрости людей». В видео, размещенном Бердсли, Джон обратился к жертвователям, сказав: «Спасибо, что помогли мне найти приют на Рождество. У меня никогда ничего не было, так что спасибо большое!»
Гарри Бердсли встретил 28-летнего Джона на улице и пригласил его поесть и поиграть в бильярд в пабе в Рединге, Беркшир. Поговорив с Джоном несколько часов, Бердсли решил оплатить ему жилье на несколько ночей, он мог спокойно выспаться на Рождество. Он создал кампанию на платформе GoFundMe и объявил о ней в твиттере. К изумлению Бердсли, пост получил более 15 000 ретвитов менее чем за 24 часа.
В итоге, кампания собрала 5600 фунтов стерлингов (560 000 рублей). Этого хватило Джону, чтобы снять комнату, купить одежду и даже подстричься. Набрав нужную сумму, Бердсли закрыл кампанию для новых пожертвований.
Бердсли, который занимается производством всего необходимого для крикета сказал, что «до сих пор не может опомниться от щедрости людей». В видео, размещенном Бердсли, Джон обратился к жертвователям, сказав: «Спасибо, что помогли мне найти приют на Рождество. У меня никогда ничего не было, так что спасибо большое!»
«Это была абсолютно невероятная поддержка! - написал Бердсли. - Мы прекратили пожертвования, так как теперь у нас есть достаточно денег на залог, аренду на 6 месяцев и еще немного, чтобы Джон мог привести себя в порядок. Ему даже сделали предложение о работе! Большое спасибо всем, кто помог».
Джону предложили испытательный срок на строительстве в Вудли с возможностью остаться на постоянную работу. Компания Places Leisure предложила Джону трехмесячный абонемент в спортзал, а анонимный частный жертвователь - бесплатные консультации коуча.
«Я собираюсь снять комнату и устроиться на работу. Я желаю всем удачного 2022 года и всей остальной жизни!» - обратился Джон к тем, кто ему помог.
Жертвователи верят, что Джон сможет вернуться к номальной жизни. Одна из пользовательниц по имени Энни Эмисс написала: «Это такая чудесная история! Джон, похоже, хороший молодой человек, и я действительно надеюсь, что это станет началом светлого будущего для него».
Другой пользователь, @ Thatbuilder7, добавил, обращаясь к Бердсли (на фото): «Ты восстановил мою веру в человеческую природу, Гарри». «Отличная работа, сэр, приветствую вас! - поддержал его пользователь Стив Девонпорт. - Миру нужно больше людей, подобных вам ».
Жертвователи верят, что Джон сможет вернуться к номальной жизни. Одна из пользовательниц по имени Энни Эмисс написала: «Это такая чудесная история! Джон, похоже, хороший молодой человек, и я действительно надеюсь, что это станет началом светлого будущего для него».
Другой пользователь, @ Thatbuilder7, добавил, обращаясь к Бердсли (на фото): «Ты восстановил мою веру в человеческую природу, Гарри». «Отличная работа, сэр, приветствую вас! - поддержал его пользователь Стив Девонпорт. - Миру нужно больше людей, подобных вам ».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: riding Великобритания бездомный доброта история помощь рождественский подарок чудеса случаются
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Собственно подобные новости клепаются под дурачков на местах.
Сидят мыслители в России или Китае или Японии, читают и в силу своего ума думают, мол мы-то дерьмо, у нас не так, а вон какие люди в Британии чувствительные.
Почему в мире мечты есть бездомные и безработные? Ась?
А этот директор всех бездомных и безработных так охаживает?
Можно услышать историю о том как человек стал бездомным и безработным?
О! Британия. Безработный.... Как безработный? Если поют,что в Британии кризис в дальнобойщиках и водителях фур? Устройся.Вози товар.Живи в траке. Нет?
"Компания Places Leisure предложила Джону трехмесячный абонемент в спортзал,..."
Молодцы, не растерялись, прорекламировались даже здесь.
А таки интересно предистория Бомжа, и что ему мешало устроиться на стройку до встречи с предпринимателем.
Ну а по многочисленным предыдущим экспериментам ,через месяц товарищ пропив полляма, снова окажется на улице .Буду реально рад ,если окажусь не прав и все у него будет хорошо.