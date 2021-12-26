Бездомный обрел крышу над головой на Рождество

Бездомный получил достаточно денег на квартплату за шесть месяцев всего через 24 часа после того, как незнакомец, пригласивший его на обед, организовал кампанию GoFundMe, которая стала вирусной. Гарри Бердсли встретил 28-летнего Джона на улице и пригласил его поесть и поиграть в бильярд в пабе в Рединге, Беркшир. Поговорив с Джоном несколько часов, Бердсли решил оплатить ему жилье на несколько ночей, он мог спокойно выспаться на Рождество. Он создал кампанию на платформе GoFundMe и объявил о ней в твиттере. К изумлению Бердсли, пост получил более 15 000 ретвитов менее чем за 24 часа. В итоге, кампания собрала 5600 фунтов стерлингов (560 000 рублей). Этого хватило Джону, чтобы снять комнату, купить одежду и даже подстричься. Набрав нужную сумму, Бердсли закрыл кампанию для новых пожертвований. Бердсли, который занимается производством всего необходимого для крикета сказал, что «до сих пор не может опомниться от щедрости людей». В видео, размещенном Бердсли, Джон обратился к жертвователям, сказав: «Спасибо, что помогли мне найти приют на Рождество. У меня никогда ничего не было, так что спасибо большое!»

2021-12-26T08:30:34+03:00