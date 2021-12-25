FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8239 постов • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Британец купил 22 тележки подарков для детей из малообеспеченных семей

Британец купил 22 тележки подарков для детей из малообеспеченных семей (6 фото)

Автор:
25 декабря 2021 11:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Добрые дела   благотворительность   подарки для детей   помощь детям   рождество   
376
6
30-летний житель Великобритании Риз Флетчер превратился в эти рождественские дни в настоящего Санту. Он купил и доставил нуждающимся детям подарки на сумму 10 470 фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей).
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Великобритания   Добрые дела   благотворительность   подарки для детей   помощь детям   рождество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Viktor Час назад
Молодец мужик . Побольше бы таких .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Dr.CrAzY 2 минуты назад
_Ч_еловек! Дай Бог ему всего - он этим всем распорядится правильно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ruk 2 часа назад
я тоже нуждаюсь в подарке, на чуждое православным рождество еврейского гимнаста, деревянную елку не дарите
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны" Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны" Британцы высмеяли в Твиттере рождественскую елку, подаренную Норвегией Британцы высмеяли в Твиттере рождественскую елку, подаренную Норвегией "Одинокий скряга" из Вашингтона оставил после своей смерти $11 млн на благотворительность "Одинокий скряга" из Вашингтона оставил после своей смерти $11 млн на благотворительность Весело и пьяно: как встретили Рождество британские тусовщики Весело и пьяно: как встретили Рождество британские тусовщики Британец объедается шаурмой ради благотворительности Британец объедается шаурмой ради благотворительности
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33508



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона
3
64
У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона
Двух демократок в США, выступавших за ограничение прав полиции, ограбили с разницей в несколько часов
0
158
Двух демократок в США, выступавших за ограничение прав полиции, ограбили с разницей в...
Набирающие популярность в сообществах
Евстратиев день в народном календаре
0
4
Евстратиев день в народном календаре
«Комиксам от «Марвел» – да, да, да! Ушлым супергероям – нет, нет, нет!». Противодействие деструктивной культуре зафиксируют документально
0
24
«Комиксам от «Марвел» – да, да, да! Ушлым супергероям – нет, нет, нет!»....
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#ватермарк#картинки#приколы#автомобили#Россия#знаменитости#прикольные#космос
#Юмор#животные#прикол#подборка#интересное#автомир#аварии#коты#девушки#сарказм
#интересно#история#люди#СССР#кот#кино#дтп#смешные#комментарии#юмора

На что жалуетесь?

Вернуться