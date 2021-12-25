Британец купил 22 тележки подарков для детей из малообеспеченных семей

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30-летний житель Великобритании Риз Флетчер превратился в эти рождественские дни в настоящего Санту. Он купил и доставил нуждающимся детям подарки на сумму 10 470 фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей).
Благотворительность на Рождество стала возможной благодаря тому, что его фирма Fletcher’s Fencing, Decking and Garden Maintenance изготовила и продала 800 деревянных елок - украшений на стены.
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Выручки от продажи этих деревянных изделий хватило на то, чтобы заполнить 22 тележки в магазине игрушек (8 000 фунтов стерлингов потратили на игрушки и 2 000 фунтов стерлингов - на велосипеды для благотворительных целей).
Все подарки были доставлены детям из малообеспеченных семей, которые больше всего нуждаются в особенном Рождестве.
"Я бы не хотел, чтобы мои дочери остались без подарков на Рождество, как остаются некоторые дети, - сказал Риз Флетчер. - Приятно быть полезным. Приятно быть хорошим парнем".
Флетчер задумался о благотворительности, увидев год назад ролик о детях из малообеспеченных семей. Ему пришла идея делать и продавать деревянные рождественские елки - настенные украшения. Оказалось, что они пользуются большим спросом! В следующем году Флетчер хочет повторить начатое им доброе дело и обещает развернуться как следует.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Великобритания Добрые дела благотворительность подарки для детей помощь детям рождество
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