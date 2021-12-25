Британец купил 22 тележки подарков для детей из малообеспеченных семей

Флетчер задумался о благотворительности, увидев год назад ролик о детях из малообеспеченных семей. Ему пришла идея делать и продавать деревянные рождественские елки - настенные украшения. Оказалось, что они пользуются большим спросом! В следующем году Флетчер хочет повторить начатое им доброе дело и обещает развернуться как следует.