Гай Фокс и Пороховой заговор: самые неудачливые заговорщики в истории

История полна тайн, загадок и интриг. А история политики – тем более. Однако заговор XVII века так плотно ассоциируется с поп-культурой, что о нем следует рассказать поподробнее. Рассказываем, кто такой Гай Фокс, почему различные хакерские группировки носят маски с его лицом и что такое пороховой заговор.
Предпосылки заговора
Давайте представим себе Англию 1604 года. Не так давно страну раздирала война между двумя королевами, одна из которых была католичкой, а другая протестанткой. До них в стране произошел церковный переворот: папаша, пожелавший жениться на своей возлюбленной, отверг верховенство Рима и фактически началось противостояние католиков и протестантов.
В целом, церкви было тяжело смириться с потерей такого вкусного и жирного пирога, как Британия. Да и зачем, если большая часть британцев в тот момент все еще были католиками?
Но среди католиков были и настоящие экстремисты, которые стремились доказать свое верховенство. Ко всему прочему, на престол только-только зашел король Яков I, который, будучи королем Шотландии, носил имя Якова IV. А так как среди шотландцев были воинствующие католики, которые не очень-то и хотели становиться одной страной с англичанами, на нового короля возлагались большие надежды. Но они не оправдались.
Больше всего католиков не устраивали репрессивные законы по отношению к ним, которые принимались в эпоху Елизаветы I. Но после этих событий положение католиков ухудшилось настолько, что им пришлось 200 лет прятаться.
План заговора
Тогда появились этакие энтузиасты, которые решили
ко всем чертям взорвать короля и обе палаты парламенты. Изначально их было пятеро: Гай Фокс, Роберт Кейтсби, Томас Уинтер, Томас Перси и Джон Райт.
Что они планировали сделать после того, как взорвут всю правящую элиту, доподлинно неизвестно. Известно, что главной целью было именно физическое устранение короля. А дальше, по разным сведениям, они хотели уничтожить еще и всех наследников и подготовить к восстанию население всех католических регионов.
Чуть позже к пятерым энтузиастам присоединились еще как минимум восемь человек. Все они были хорошо образованы, из богатых английских семей и все они – католики. При этом предводителем заговора, судя по всему, был вовсе не Гай Фокс. Это был Роберт Кейтсби, который уже участвовал в мятеже Эссекса. За то преступление его успели наказать внушительным штрафом.
Кейтсби считал, что иезуиты и папа очень уж нерасторопно возвращают Англию в лоно католической церкви. А вот если взорвать парламент, то этого можно достигнуть гораздо быстрее, считал он. При этом и жена, и дети Роберта были протестантами.
Сначала заговорщики арендовали помещение в доме рядом с Палатой лордов. Оттуда они планировали сделать подкоп в саму палату, но чуть позже один из заговорщиков, Роберт Перси, и вовсе смог договориться об аренде помещения прямо под залом заседания Палаты лордов.
После этого заговорщики решили тайком проносить туда тем или иным способом как можно больше бочек пороха. Эти люди обладали огромной результативностью: со временем им удалось убрать под Палату лордов 2,5 тонны пороха.
План был прост, как две копейки: на Открытие сессии Парламента зажечь фитиль, который отправит к праотцам всех находящихся в здании. А вот зажечь его должен был как раз Гай Фокс.
Гай Фокс был ярым католиком, который, впрочем, родился в протестантской семье. Среди соратников у него была железная репутация. В том числе благодаря участию в Восьмидесятилетней войне на стороне Испанской империи. А во время подготовки к взрыву он играл роль слуги мистера Перси и носил имя Джона Джонсона.
Все остальные участники заговора тем временем отправились в графство Уоркшир, где они должны были поднять народное восстание. После большого взрыва Фокс должен был сбежать по Темзе и уехать во Фландрию, где его задачей было сообщить сообщникам, что время для высадки в Англию настало.
Провал
Конечно, для любого такого крупного предприятия нужны были деньги. Много денег. И Кейтсби начал вербовать своих многочисленных влиятельных и богатых друзей, чтобы они заносили в казну. С каждым днем количество заговорщиков росло.
Сохранять анонимность в таких условиях стало невозможно. По официальной версии, 26 октября 1605 года кто-то отправил письмо 26 октября 1605 года, которое предназначалось католику Монтиглу. Ему настоятельно рекомендовали не приходить на открытие парламента, так как бог и люди решили прекратить нечестие «страшным ударом». Монтигл почесал голову, подумал, что какая-то нездоровая дичь планируется, и сообщил обо всем членам Тайного совета при короле.
Когда весть дошла до короля, тот приказал прошерстить все здание парламента. В том самом зале, в ночь с 4 на 5 ноября, и нашли Гая Факса в окружении 36 бочонков пороха. У него нашли также часы и спички. А всего через неделю нашли всех причастных к заговору: кого-то убили, а кто-то отправился куковать в темницу Тауэра.
Пятого ноября в час ночи Фокса (который, впрочем, назвался Джоном Джонсоном) доставили в спальню к королю. Когда Яков поинтересовался, а зачем, собственно, ему столько пороха, Фокс честно ответил, что он собирался убить короля и разрушить парламент. При этом он решил подкрепить свои слова предписанием папы: «опасная болезнь требует незамедлительного лечения».
Судебный процесс и казнь
Затем, в общем-то, дорога для Фокса была заказана: в Тауэр, на пытки. Держался он довольно долго: во время пыток 8 ноября он раскрыл все детали заговора и назвал все имена, пароли и явки. 10 ноября он подписал признание. Этот документ сейчас хранится в национальных архивах Великобритании.
Интересна судьба Роберта Кейтсби: он скрывался с несколькими соратниками в доме Холбич в Стаффордшире, и там попал в засаду. В бою с отрядом из 200 человек он, по преданию, погиб, прижимая одной рукой к себе оружие, а другой – икону Девы Марии. В назидание следующим мятежникам его тело позже выкопали, а голову выставили возле здания Парлмента.
27 января 1606 года в Вестминстерском зале заседания парламента прошел показательный судебный процесс над группой заговорщиков. Всех их признали виновными в государственной измене.
Казнили их страшно. 30 и 31 января всех виновных вздергивали на рее, не давая задохнуться, затем кастрировали, вспарывали брюхо, потрошили органы, четвертовали и в самом конце отрубали голову. Гая Фокса не постигла эта участь: он не успел еще отойти от страшных пыток, и прыгнул с эшафота так, что веревка сломала ему шею.
5 ноября в Англии
После того, как Пороховой заговор раскрыли, парламент издал закон, согласно которому каждое 5 ноября отмечают как «радостный день благодарения за спасение». Действовал закон до 1859 года, но традиция все же сохранилась. Теперь празднование называют «Ночью Гая Фокса».
По всей стране 5 ноября загораются соломенные чучела в старых одеждах, которые и символизируют Гая Фокса, а затем запускаются фейерверки.
Кроме того, согласно традиции каждый год пристав палаты Лордов в сопровождении стражи из Тауэра должен обойти подвалы Вестминстера и проверить, не подложены ли в них бочонки с порохом.
А память о Гае Фоксе осталась в стихотворении, которое каждый год читается во время празднования Дня Гая Фокса.
Запомните на века
события пятого ноября.
Порох, измена и сговор. Ведь нет причин забывать
как мог бунт колыхать .
Гай Фокс, Гай Фокс — он все затеял.
Взорвать парламент и короля — его идея.
Три бочки порохом набиты —
и старушка Англия могла быть разбита.
Бог помиловал, Гая поймали.
Со спичкой в руках, в черном плаще застали.
Вскрикните, ребята, да зазвенят колокола.
Вскрикните, ребята, Бог спас короля!
Гип-гип ура!
Маска Гая Фокса
В том виде, в котором мы ее знаем, маска впервые появилась в фильме «V – значит вендетта». Изначально она была связана с протестным хакерским движением, которое боролось за свободу слова в интернете (по их мнению).
По сюжету фильма и одноименного комикса действия происходят в альтернативной Великобритании, где к власти пришли нацисты. Образ Фокса взяли потому, что в комиксах удалось осуществить план заговорщиков и таки взорвать парламент.
Экранизация «V — значит вендетта» 2005 года вернула широкий интерес к Гаю Фоксу. Картина заканчивается сценой, в которой толпа безоружных жителей Лондона в одинаковых масках заговорщика маршируют к парламенту. Судя по всему, именно эта сцена вдохновила группировку анонимных хакеров и активистов Anonymous, объединившихся в 2004 году, использовать маску Гая Фокса как один из своих символов.
Сами же демонстранты Anonymous впервые надели маски во время протеста против Церкви сантологии (во многих странах считается сектой) в 2008 году.
Именно таким образом маска стала символом протеста против репрессивных режимов.
Источник:
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