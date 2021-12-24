Гай Фокс и Пороховой заговор: самые неудачливые заговорщики в истории

В целом, церкви было тяжело смириться с потерей такого вкусного и жирного пирога, как Британия. Да и зачем, если большая часть британцев в тот момент все еще были католиками?

Но среди католиков были и настоящие экстремисты, которые стремились доказать свое верховенство. Ко всему прочему, на престол только-только зашел король Яков I, который, будучи королем Шотландии, носил имя Якова IV. А так как среди шотландцев были воинствующие католики, которые не очень-то и хотели становиться одной страной с англичанами, на нового короля возлагались большие надежды. Но они не оправдались.