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Остров пианино: музей музыкальных инструментов, которых больше нигде не встретишь

Остров пианино: музей музыкальных инструментов, которых больше нигде не встретишь (16 фото)

Автор:
24 декабря 2021 21:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Музыкаа   Пианино   инструменты   остров   
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Остров Гуланъюй который может удивить любого любителя классических инструментов.


В Китае на острове Гуланъюй находится музей музыкальных инструментов, который известен тем, что содержит самую большую и впечатляющую коллекцию пианино в мире.

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Причем, судя по всему, коллекция частная и принадлежит некоему господину Сюй Юои.

Площадь острова порядка 1,78 кв. км, сам же музей находится в местном саду Шучжуан.

Иностранцы да и местные жители в шутку называют остров в честь данного музыкального инструмента.

Коллекция действительно поражает, здесь можно увидеть позолоченные инструменты, пианино с 8 педалями, ручной орган.

Некоторые из них воистину уникальны, в том числе и своим внешним видом.

Пианино с канделябрами, детские модели, некоторым более 100 лет. Среди великого множества инструментов, есть около 70 от знаменитых музыкальных брендов.

Тут же есть вертикальное пианино от компании Broadward and Sons начала 19 века.

Один из интереснейших вариантов – угловой музыкальный инструмент, экономящий место, о котором кроме фотографий в интернете информации нет.

Да и их мало, поскольку на территории музея запрещено делать фотографии.

Сам сад Шучжуан, в котором находится музей, тоже является исторической достопримечательностью.

Он был построен на острове в 1913 году и изначально был виллой местного судьи, а в 1995 перешел во владения государства.

Сад называют «Спрятанным морем», по той причине, что несмотря на одну из его целей – смотровая площадка, окружающую остров водяные просторы не видно.

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Метки: Китай   Музыкаа   Пианино   инструменты   остров   
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1  комментарий
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KiploksAKS 36 секунд назад
Пианино всегда вертикальное. Горизонтальное фортепиано называется "рояль".
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