Мелодрама в трех частях: как мужик в суде боролся, чтобы не платить алименты за неродную дочь

В суде главным аргументом обвиняемого было то, что он женился, так как думал, что ребенок от него. Пермяк не требовал от бывшей возмещения всех средств, что он потратил за 14 лет содержания ребенка. Он просил лишь суд оставить его в покое и списать все долги.

Его жена при этом настаивала на своем: ребенок его, он просто не хочет платить, никаких доказательств у него нет, пусть платит.