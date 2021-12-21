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Мелодрама в трех частях: как мужик в суде боролся, чтобы не платить алименты за неродную дочь

Мелодрама в трех частях: как мужик в суде боролся, чтобы не платить алименты за неродную дочь (13 фото)

Автор:
21 декабря 2021 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Реальный срок   алименты   измена   интересно   история   приговор   суд   
2768
13

Жить нужно согласно букве закона. Но что если эта буква не соответствует законам логики и справедливости?

Например, так произошло с мужчиной из Перми. Все началось в 2005 году, когда у новоиспеченной семейной пары на свет появилась дочка.

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Прожив 7 лет в браке, семья распалась. Жена подала иск о неуплате алиментов, и суд взыскал 25% от заработной платы до совершеннолетия девочки.

Спустя несколько лет, знакомая рассказала пермяку, что дочка не от него. Мужчина перестал платить, узнав об измене.

Но слух о том, что ребенок не его, не отменяет решения суда. Формально он должен был платить за ребенка, поэтому накопился долг. В итоге за неуплату возбудили уголовное дело из-за злостного уклонения от выплат ребенку.

Он отсидел и вышел, после чего пермяк сам пошел в суд и потребовал списать все долги.

В суде главным аргументом обвиняемого было то, что он женился, так как думал, что ребенок от него. Пермяк не требовал от бывшей возмещения всех средств, что он потратил за 14 лет содержания ребенка. Он просил лишь суд оставить его в покое и списать все долги.

Его жена при этом настаивала на своем: ребенок его, он просто не хочет платить, никаких доказательств у него нет, пусть платит.

Районный суд постановил провести тест на отцовство, как и просил мужчина. В молекулярно-генетическом центре экспертиз назначили две экспертизы, но на одну не пришел никто, а на другую явился только истец.

В итоге суд без результата ДНК теста вынес вердикт: удовлетворить иск пермяка частично. Информацию о том, что является отцом девочки, однако от уплаты алиментов его не освободили, по крайней мере той части, которая была до того, как подтвердили факт не отцовства.


Мать ребенка была не согласна с решением суда и подала на апелляцию.

Краевой суд рассмотрел жалобу ответчицы. Он отменил решение районного суда о снятии обязательств по дальнейшей уплате алиментов, так как суд принимал решение на косвенных доводах.

Теста ДНК не было сделано, а тот факт, что женщина не сдала биоматериалы ребенка для анализа.


Таким решением уже остался недоволен бывший муж. Он подал апелляцию в Верховный суд.

И в этот раз, апелляцию удовлетворили. Краевой суд необоснованно отменил решение о результатах ДНК теста. Аргументация женщины о том, что они были за городом и не могли приехать, чтобы сдать биоматериал, не является основанием, чтобы отменить решение районного суда.

В итоге за несколько лет судебных прений, мужчина вместо 150 тысяч рублей, увеличил задолженность до 500 тысяч.

Мать ребенка сознательно затягивала судебный процесс.

Можно ли вернуть свои деньги, а самое главное как можно было избежать увеличения долга по алиментам?

Мужчина мог приостановить начисление алиментов во время судебных разбирательств. Данное заявление нужно было подать в суд по месту деятельности пристава.

Можно ли вернуть уплаченные алименты. Теоретически - да. Это будет сложно, так как, во-первых, нужно доказать, что получатель алиментов знал о том, что вторая сторона не является родителем для ребенка.

Либо, если получатель алиментов использует денежные средства не по назначению. Во-вторых, нужно большое везение, так как практика показывает, что суды в основном встают на сторону матерей.

Источник:

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Метки: Реальный срок   алименты   измена   интересно   история   приговор   суд   
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41k
dima423 Час назад
Ну тупость какая то если честно...тест на отцовство надо было делать сразу как заподозрил что не отец, до результатов теста естественно он считается отцом... полная юридическая безграмотность и как следствие такие закономерные результаты) Мужик короче сам долбайоп и нечего на законы пенять)
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0
Денис Пархоменко Минуту назад
В июле 2020 сам нашел и уехал в Ребцентр на лечение. На год. Бывшая через 2 дня после моего убытия подала на развод и на алименты. Вернувшись через год узнаю, что 200 000 р. алиментов торчу, приставы уже тут как тут. Подаю в мировой суд: 1. Что не знал об алиментах, не был осведомлен. 2. Находился на лечении от химической зависимости (справка, все дела). Все знакомые юристы говорили, что суд максимум отстрочку по платежам даст, суд типо за права ребенка топит. Но ничего, отменил суд выплату алиментов. Тут бывшая прихренела.
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29k
Fat Lynx 2 минуты назад
Вот чтоб такой х-у-й-ни не было, надо делать тест в роддоме.
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15k
Мария Коненкова 3 минуты назад
Взял бы ребёнка на прогулку, без мамы, да и завалился бы в коммерческий центр на анализ ДНК, сразу после того разговора с соседкой или кто там ему вложил жену. Потом предъявил бы заключение в суде, буде он и вправду не является биологическим отцом - может, и другое решение бы вынесли. Но мужик, по ходу, скуповат, решил через суд бесплатный анализ забацать, а тут жена вола тянет.
В таких ситуациях я всегда на стороне мужчин. Всегда. Честной женщине нечего бояться анализа - если ребенок не прижит на стороне, сама бы, роняя тапки, понеслась бы сдавать анализ, чтобы потом смачно плюнуть в рожу подлецу, который усомнился, и продолжать получать с него денежки. А раз уклоняется - значит, инфа 100%, как говорится. Аргументы "он меня оскорбляет своими подозрениями" в данном случае несостоятельны, экспертизу назначил суд, обязана подчиняться решению суда.
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−138
Lux Indique 3 минуты назад
вообще заиграли с этими аллиментами, государство сует свой нос куда не надо, во все щели, люди сами разберутся, сейчас дошло до того что мужчина миллион раз подумает что бы жениться и что бы завести ребенка. зачем это надо если государство А -лезет не в свое дело Б - стоит на стороне женщины В - может сломать тебе жизнь... зачем это все нужно ? ну пусть эти законотворцы и рожают себе рабов сами.
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17
Роман Ефремов 5 минут назад
Была у меня похожая ситуация в жизни. Встречался с одной дамой в своей молодости , благо не женились , родился ребенок , пришлось его записать на себя что бы отсрочку дали от армии , потом мы разошлись , а через время мне приходит каким то чудом повестка от приставов (как она ко мне в итоге попала я так и не понял , заявительница не ту квартиру указала в заявлении в суде), приехал к приставу , она мне говорит вот на вас дело об не уплате алиментов заведено, долг растет , я говорю так я то откуда знал , что суд был , еще что то , говорю ей видите указана не моя квартира , значит письма до меня не доходили , хорошо пристав нормальная попалась , говорит , езжай в тот суд (а там у заявительницы оказывается тетка работала) и пиши заявление что бы отменяли свое постановление ввиду того что адрес указан был неккоректно , что я собственно и сделал , на меня там наорали помню еще Ю вот такие как вы понаделают детей а потом такие-сякие, я говорю я этой даме ни копейки не дам без результатов ДНК , позвонил ей и сказал , собирайся с пацаном и поедем делать , платить буду я за экспертизу, поехали сделали , и я оказался не отцом. Бог меня оберег от той семейки , потом естественно , в суд подал заявление об оспаривании отцовства , все прошло в мою пользу и ни каких алиментов я не платил.
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188k
IMXO 7 минут назад
Короче, мужик серьезно уперся рогами не платить алименты.
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284
Алексей 8 минут назад
Какие алименты когда на дворе 21 век?

Алименты при царе были введены когда женщина не могла работать, учиться, делать аборт, подавать на развод.

Сейчас пожалуйста, из каждого утюга слышно что "женщины это чуть ли не высшая раса благодаря которому человечество существует и развивается", а мужики "жалкие трутни и спермотоксикозные, кровожадные ублюдки которые потопили мир в крови войн".

Вот пусть сильная и независимая высшая раса и воспитывает своих детей, нуу или в конец думает прежде чем раздвигать ноги...

Вообще как можно платить алименты на ребенка которого отец видит 1 раз в неделю? Это абсурд, это утопия. Наоборот женщина должна платить отцу компенсацию морального ущерба за то что отец не имеет возможности участвовать в воспитании своих детей, т.к они живут отдельно.

Плюс материнский капитал так вскружил голову слабой умом высшей расе, что пожалуй в ближайшие 20-30 лет мы будем иметь страну матерей одиночек. Вот это конституция на страже семьи...
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5k
KonstantinLeirov 14 минут назад
Сломали ребенку детство и психику. Сначала родители развелись, потом папа сказал, что он не папа, потому ему начхать, потом мама сказала, что папа-непапа жмот... Да уж...
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1k
GoInDown Полчаса назад
Мораль сей басни такова, если действовать не по закону, жопа начинает болеть сильнее.
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29k
Snork Snorkoff 45 минут назад
Действительно драма.
Называется "Как два дебила сломали психику и жизнь ни в чем не повинному ребенку".

Один - соседка сказала что ты не моя дочь, по этому пшла вон.

Вторая - доча я хз кто твой папа, может и он, но это не точно, но бабос нужен, по этому будем тянуть кота за яйца с днк тестом.
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19k
shevanez 49 минут назад
Сделал бы тест СРАЗУ, как только появились сомнения, по-моему было бы намного проще. А вот почему мамаша явно уклоняется от сдачи теста на ДНК, это большой вопрос.
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11k
кира 50 минут назад
Нарезка текста такая фиговая, что я так и не поняла, был ли сделан тест ДНК или нет, является ли он отцом ребенка? Если тест не был сделан, то я не понимаю правомерность решения суда. Если мужчина не является отцом ребенка, и женщина его обманула, ее следует обвинить в мошенничестве и потребовать возврата всех денег, полученных мошенническим путем. Если ребенок его, то алименты надо платить.
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26k
Батончик с маком 51 минуту назад
Фигассе сантабарбара. Жду продолжения, очень интересно кто настоящий отец
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51k
doker Час назад
Эх, как там говорят - "это счастье в неведение жить".

Пусть это счастье дураков, но как же их много!
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7k
Ф Ив Час назад
По хорошему нужно сделать тесты на отцовство уже в роддоме обязательными перед тем как вписывать в свидетельство о рождении. Но если уж отцовство установлено, то плати алименты как положено.
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