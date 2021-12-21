Мелодрама в трех частях: как мужик в суде боролся, чтобы не платить алименты за неродную дочь

Жить нужно согласно букве закона. Но что если эта буква не соответствует законам логики и справедливости?
Например, так произошло с мужчиной из Перми. Все началось в 2005 году, когда у новоиспеченной семейной пары на свет появилась дочка.
Прожив 7 лет в браке, семья распалась. Жена подала иск о неуплате алиментов, и суд взыскал 25% от заработной платы до совершеннолетия девочки.
Спустя несколько лет, знакомая рассказала пермяку, что дочка не от него. Мужчина перестал платить, узнав об измене.
Но слух о том, что ребенок не его, не отменяет решения суда. Формально он должен был платить за ребенка, поэтому накопился долг. В итоге за неуплату возбудили уголовное дело из-за злостного уклонения от выплат ребенку.
Он отсидел и вышел, после чего пермяк сам пошел в суд и потребовал списать все долги.
В суде главным аргументом обвиняемого было то, что он женился, так как думал, что ребенок от него. Пермяк не требовал от бывшей возмещения всех средств, что он потратил за 14 лет содержания ребенка. Он просил лишь суд оставить его в покое и списать все долги.
Его жена при этом настаивала на своем: ребенок его, он просто не хочет платить, никаких доказательств у него нет, пусть платит.
Районный суд постановил провести тест на отцовство, как и просил мужчина. В молекулярно-генетическом центре экспертиз назначили две экспертизы, но на одну не пришел никто, а на другую явился только истец.
В итоге суд без результата ДНК теста вынес вердикт: удовлетворить иск пермяка частично. Информацию о том, что является отцом девочки, однако от уплаты алиментов его не освободили, по крайней мере той части, которая была до того, как подтвердили факт не отцовства.
Мать ребенка была не согласна с решением суда и подала на апелляцию.
Краевой суд рассмотрел жалобу ответчицы. Он отменил решение районного суда о снятии обязательств по дальнейшей уплате алиментов, так как суд принимал решение на косвенных доводах.
Теста ДНК не было сделано, а тот факт, что женщина не сдала биоматериалы ребенка для анализа.
Таким решением уже остался недоволен бывший муж. Он подал апелляцию в Верховный суд.
И в этот раз, апелляцию удовлетворили. Краевой суд необоснованно отменил решение о результатах ДНК теста. Аргументация женщины о том, что они были за городом и не могли приехать, чтобы сдать биоматериал, не является основанием, чтобы отменить решение районного суда.
В итоге за несколько лет судебных прений, мужчина вместо 150 тысяч рублей, увеличил задолженность до 500 тысяч.
Мать ребенка сознательно затягивала судебный процесс.
Можно ли вернуть свои деньги, а самое главное как можно было избежать увеличения долга по алиментам?
Мужчина мог приостановить начисление алиментов во время судебных разбирательств. Данное заявление нужно было подать в суд по месту деятельности пристава.
Можно ли вернуть уплаченные алименты. Теоретически - да. Это будет сложно, так как, во-первых, нужно доказать, что получатель алиментов знал о том, что вторая сторона не является родителем для ребенка.
Либо, если получатель алиментов использует денежные средства не по назначению. Во-вторых, нужно большое везение, так как практика показывает, что суды в основном встают на сторону матерей.
Источник:
Понравилось37
В таких ситуациях я всегда на стороне мужчин. Всегда. Честной женщине нечего бояться анализа - если ребенок не прижит на стороне, сама бы, роняя тапки, понеслась бы сдавать анализ, чтобы потом смачно плюнуть в рожу подлецу, который усомнился, и продолжать получать с него денежки. А раз уклоняется - значит, инфа 100%, как говорится. Аргументы "он меня оскорбляет своими подозрениями" в данном случае несостоятельны, экспертизу назначил суд, обязана подчиняться решению суда.
Алименты при царе были введены когда женщина не могла работать, учиться, делать аборт, подавать на развод.
Сейчас пожалуйста, из каждого утюга слышно что "женщины это чуть ли не высшая раса благодаря которому человечество существует и развивается", а мужики "жалкие трутни и спермотоксикозные, кровожадные ублюдки которые потопили мир в крови войн".
Вот пусть сильная и независимая высшая раса и воспитывает своих детей, нуу или в конец думает прежде чем раздвигать ноги...
Вообще как можно платить алименты на ребенка которого отец видит 1 раз в неделю? Это абсурд, это утопия. Наоборот женщина должна платить отцу компенсацию морального ущерба за то что отец не имеет возможности участвовать в воспитании своих детей, т.к они живут отдельно.
Плюс материнский капитал так вскружил голову слабой умом высшей расе, что пожалуй в ближайшие 20-30 лет мы будем иметь страну матерей одиночек. Вот это конституция на страже семьи...
Называется "Как два дебила сломали психику и жизнь ни в чем не повинному ребенку".
Один - соседка сказала что ты не моя дочь, по этому пшла вон.
Вторая - доча я хз кто твой папа, может и он, но это не точно, но бабос нужен, по этому будем тянуть кота за яйца с днк тестом.
Пусть это счастье дураков, но как же их много!