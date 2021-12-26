Мальчик-инвалид получил в подарок личную автобусную остановку

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Райдер Киллам из Брэдфорда (США) родился с расщеплением позвоночника и с двух лет передвигается в инвалидной коляске. Он часто промокал на улице в ожидании школьного автобуса. Проблему помогли решить соцсети, учитель местной школы и его подопечные, изучающие столярное дело.
Отец мальчика, Тим, поначалу пытался решить проблему самостоятельно. Он установил у дороги большой зонт, под которым Райдер прятался от непогоды, ожидая автобус. Но это не спасало.
Тогда Тим написал пост в Фейсбуке с просьбой помочь - вдруг у кого-то уже есть готовый сарайчик для этих целей и он не нужен, потому что дети уже выросли.
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На пост откликнулся учитель местной школы Дэн МакКен. Он собрал группу своих учеников-подростков, которые как раз учатся деревообработке и строительным технологиям, и вместе они построили автобусную остановку для Райдера.
Маленький мальчик в восторге от этого домика и, по словам отца, "все время в нем тусуется". Размеры постройки - 1,5 метра на 2,5 метра. Места хватает и для коляски Райдера, и для взрослого сопровождающего.
Над проектом работали ученики из трех классов Вестерлисской средней школы. Дэн Маккен 27 лет преподает в ней строительные технологии. Древесину на сумму около 300 долларов пожертвовала компания Home Depot. Остальные расходы (600 долларов) покрыл отец мальчика. На строительство ушло шесть недель.
На остановке есть даже специальная табличка с именем ребенка. Он пользуется этой остановкой каждый день и чувствует себя в ней как в настоящей крепости.
На остановке есть даже специальная табличка с именем ребенка. Он пользуется этой остановкой каждый день и чувствует себя в ней как в настоящей крепости.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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