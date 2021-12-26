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Мальчик-инвалид получил в подарок личную автобусную остановку

Мальчик-инвалид получил в подарок личную автобусную остановку (6 фото)

Автор:
26 декабря 2021 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Добрые дела   добро помощь   инвалид   подарок   ребенок   хорошая история   
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Райдер Киллам из Брэдфорда (США) родился с расщеплением позвоночника и с двух лет передвигается в инвалидной коляске. Он часто промокал на улице в ожидании школьного автобуса. Проблему помогли решить соцсети, учитель местной школы и его подопечные, изучающие столярное дело.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Добрые дела   добро помощь   инвалид   подарок   ребенок   хорошая история   
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4  комментария
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Максим Час назад
за мальчика я конечно рад.. Но то что на это пришлось собирать неподъемную для богатых США сумму в 300 баксов.. я в шоке. Т..е эта будка в итоге обошлась в 900 баксов? я себе командор 4 метровый распилом за 150 баксов собрал)
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