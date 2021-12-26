Мальчик-инвалид получил в подарок личную автобусную остановку

Над проектом работали ученики из трех классов Вестерлисской средней школы. Дэн Маккен 27 лет преподает в ней строительные технологии. Древесину на сумму около 300 долларов пожертвовала компания Home Depot. Остальные расходы (600 долларов) покрыл отец мальчика. На строительство ушло шесть недель.



На остановке есть даже специальная табличка с именем ребенка. Он пользуется этой остановкой каждый день и чувствует себя в ней как в настоящей крепости.