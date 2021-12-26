Курильщики, с пляжа!

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Испания вводит запрет на курение на всех пляжах страны. Главной причиной запрета стала забота об экологии: на сегодняшний день окурки являются основной частью пляжного мусора. Теперь курение на испанском пляже обойдется для нарушителя в 2000 евро (170 000 рублей).
Испания намерена запретить курение на всех своих пляжах, позволив местным советам штрафовать правонарушителей на сумму до 2000 евро (170 000 рублей). Новый закон направлен на борьбу с загрязнением окружающей среды окурками, которые представляют собой серьезную экологическую проблему на 5000-километровом побережье страны. Сигаретные окурки являются одним из наиболее вредных загрязнителей, поскольку содержат не поддающийся биологическому разложению пластиковый полимер, выделяющий токсичные соединения.
В нескольких регионах Испании, включая Барселону и Канарские острова, уже введены аналогичные запреты на курение на пляжах. Эта мера вступила в силу через несколько месяцев после того, как более 283000 человек подписали и направили в правительство петицию с призывом принять меры против загрязнения пляжей.
В нескольких регионах Испании, включая Барселону и Канарские острова, уже введены аналогичные запреты на курение на пляжах. Эта мера вступила в силу через несколько месяцев после того, как более 283000 человек подписали и направили в правительство петицию с призывом принять меры против загрязнения пляжей.
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Новый закон был внесен партией зеленых в качестве поправки к менее радикальной правительственной инициативе, согласно которой в прибрежной зоне рекомендовалось продвигать пляжи, свободные от курения.
На некоторых пляжах Испании ввели запрет на курение еще прошлым летом, чтобы ограничить распространение коронавируса, улучшить здоровье нации и снизить уровень загрязнения. Другие регионы Европы также понемногу запрещают курение на пляжах. В их числе - некоторые районы южной Франции и Сардинии. Однако общенациональный запрет в Испании - первый в своем роде в Европе.
На некоторых пляжах Испании ввели запрет на курение еще прошлым летом, чтобы ограничить распространение коронавируса, улучшить здоровье нации и снизить уровень загрязнения. Другие регионы Европы также понемногу запрещают курение на пляжах. В их числе - некоторые районы южной Франции и Сардинии. Однако общенациональный запрет в Испании - первый в своем роде в Европе.
Как заявил Фернандес Мегина, участник группы организаторов рекламной кампании No Fumadores (Не курить), петиция показывает, что правительство больше не имеет возможности ждать, и ему пора перейти к решительным действиям.
Закон получил 182 голоса в парламенте, 70 депутатов проголосовали против и 88 воздержались. Инициативу поддержали Испанская социалистическая рабочая партия, левая партия Podemos и центристская партия граждан. Ультранационалистическая партия Vox проголосовала против, а консервативная Народная партия воздержалась.
Анализ, проведенный Европейским агентством по окружающей среде в 2018 году, показал, что окурки и фильтры внутри них являются одними из самых распространенных загрязнителей на пляжах Европы. Вред, наносимый окурками сигарет, широко известен, причем ученые предупреждают, что содержащиеся в них никотин, металлы и бензол могут просачиваться наружу.
Закон получил 182 голоса в парламенте, 70 депутатов проголосовали против и 88 воздержались. Инициативу поддержали Испанская социалистическая рабочая партия, левая партия Podemos и центристская партия граждан. Ультранационалистическая партия Vox проголосовала против, а консервативная Народная партия воздержалась.
Анализ, проведенный Европейским агентством по окружающей среде в 2018 году, показал, что окурки и фильтры внутри них являются одними из самых распространенных загрязнителей на пляжах Европы. Вред, наносимый окурками сигарет, широко известен, причем ученые предупреждают, что содержащиеся в них никотин, металлы и бензол могут просачиваться наружу.
Окурки загрязняют почву и воду, при этом фильтры также представляют серьезную опасность для морской флоры и фауны, поскольку они могут быть проглочены животными.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сделал вопросы окружающей среды центральным элементом политики своего правительства и поставил цель добиться в Испании нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.
О новом законе стало известно в тот момент, когда туристическая индустрия Испании начала оправляться от мировой пандемии. Количество ночей, забронированных туристами в испанских отелях, в ноябре выросло в пять раз по сравнению с тем же месяцем годом ранее, но все равно было на 20 процентов ниже, чем в ноябре 2019 года. Национальное статистическое управление сообщает, что количество забронированных ночей выросло до 14,8 миллиона в ноябре по сравнению с 2,8 миллиона в том же месяце 2020 года. Около 40 процентов гостиничных номеров были забронированы испанцами, а большая часть иностранцев приехала на Канарские острова. Зима - высокий сезон для Канарских островов, куда жители севера Европы любят отправляться в холодные месяцы, чтобы насладиться теплой погодой.
Эти данные являются весьма обнадеживающими для экономики Испании, зависящей от туризма, хотя штамм оmicron вновь может поставить ее под удар.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сделал вопросы окружающей среды центральным элементом политики своего правительства и поставил цель добиться в Испании нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.
О новом законе стало известно в тот момент, когда туристическая индустрия Испании начала оправляться от мировой пандемии. Количество ночей, забронированных туристами в испанских отелях, в ноябре выросло в пять раз по сравнению с тем же месяцем годом ранее, но все равно было на 20 процентов ниже, чем в ноябре 2019 года. Национальное статистическое управление сообщает, что количество забронированных ночей выросло до 14,8 миллиона в ноябре по сравнению с 2,8 миллиона в том же месяце 2020 года. Около 40 процентов гостиничных номеров были забронированы испанцами, а большая часть иностранцев приехала на Канарские острова. Зима - высокий сезон для Канарских островов, куда жители севера Европы любят отправляться в холодные месяцы, чтобы насладиться теплой погодой.
Эти данные являются весьма обнадеживающими для экономики Испании, зависящей от туризма, хотя штамм оmicron вновь может поставить ее под удар.
Правительство ожидает, что количество иностранных туристов, прибывающих в страну в четвертом квартале, достигнет двух третей от уровня 2019 года.
Премьер-министр Педро Санчес заявил журналистам в среду, что Испания также собирается сделать обязательным ношение маски для лица на открытом воздухе в рамках пакета мер, направленных на сдерживание быстро распространяющегося варианта коронавируса оmicron. Благодаря тому, что почти 80 процентов населения страны вакцинировано, а программа ревакцинации набирает обороты, Испания в значительной степени избежала новой волны инфекции, которая заставила несколько североевропейских стран ужесточить ограничения. Однако недавнее появление штамма оmicron привело к резкому росту заболеваемости.
Некоторые эксперты и оппозиционные партии критиковали Санчеса за то, что он не вернул в практику ограничения на передвижение из-за распространения нового штамма, как это сделали другие европейские страны, такие как Португалия или Нидерланды. Однако премьер-министр отверг эту идею. «Сейчас не март 2020 года и не Рождество 2020 года», - сказал Санчес, сославшись на высокий уровень вакцинации населения Испании в отличие от ранних стадий пандемии, когда вакцин еще не существовало.
Премьер-министр Педро Санчес заявил журналистам в среду, что Испания также собирается сделать обязательным ношение маски для лица на открытом воздухе в рамках пакета мер, направленных на сдерживание быстро распространяющегося варианта коронавируса оmicron. Благодаря тому, что почти 80 процентов населения страны вакцинировано, а программа ревакцинации набирает обороты, Испания в значительной степени избежала новой волны инфекции, которая заставила несколько североевропейских стран ужесточить ограничения. Однако недавнее появление штамма оmicron привело к резкому росту заболеваемости.
Некоторые эксперты и оппозиционные партии критиковали Санчеса за то, что он не вернул в практику ограничения на передвижение из-за распространения нового штамма, как это сделали другие европейские страны, такие как Португалия или Нидерланды. Однако премьер-министр отверг эту идею. «Сейчас не март 2020 года и не Рождество 2020 года», - сказал Санчес, сославшись на высокий уровень вакцинации населения Испании в отличие от ранних стадий пандемии, когда вакцин еще не существовало.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Отвратительно наблюдать картину, когда идёшь по лесу, а у каждого дерева мусор, по обочинам дорог свалки, а остановки превращены в курилки.
На Ибице раньше спасатели даже курящим пепельницы раздавали такие пластиковые карманные, так и то куча мудаков кидали окурки куда угодно, только не в пепельницу.
Аааа... это в Европе, ну что же цивилизованная страна, заботятся о чистоте городов и здоровье нации.
А засрать природу можно и не сидя на пляже.
Свиней надо бить по карману, причём бить очень жёстко. Иначе свинья человеком не станет.