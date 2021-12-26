Курильщики, с пляжа!

Окурки загрязняют почву и воду, при этом фильтры также представляют серьезную опасность для морской флоры и фауны, поскольку они могут быть проглочены животными.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сделал вопросы окружающей среды центральным элементом политики своего правительства и поставил цель добиться в Испании нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

О новом законе стало известно в тот момент, когда туристическая индустрия Испании начала оправляться от мировой пандемии. Количество ночей, забронированных туристами в испанских отелях, в ноябре выросло в пять раз по сравнению с тем же месяцем годом ранее, но все равно было на 20 процентов ниже, чем в ноябре 2019 года. Национальное статистическое управление сообщает, что количество забронированных ночей выросло до 14,8 миллиона в ноябре по сравнению с 2,8 миллиона в том же месяце 2020 года. Около 40 процентов гостиничных номеров были забронированы испанцами, а большая часть иностранцев приехала на Канарские острова. Зима - высокий сезон для Канарских островов, куда жители севера Европы любят отправляться в холодные месяцы, чтобы насладиться теплой погодой.

Эти данные являются весьма обнадеживающими для экономики Испании, зависящей от туризма, хотя штамм оmicron вновь может поставить ее под удар.