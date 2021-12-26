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Курильщики, с пляжа!

Курильщики, с пляжа! (6 фото)

Автор:
26 декабря 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   борьба с мусором   запрет   испания   курение   новости   пляжи   штрафы   
1154
6
Испания вводит запрет на курение на всех пляжах страны. Главной причиной запрета стала забота об экологии: на сегодняшний день окурки являются основной частью пляжного мусора. Теперь курение на испанском пляже обойдется для нарушителя в 2000 евро (170 000 рублей).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   борьба с мусором   запрет   испания   курение   новости   пляжи   штрафы   
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23  комментария
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20k
kamanch 2 часа назад
курите экологично чистое, берите пример с Голландии )))
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6
eternal Минуту назад
М-да, и весь мусор с пляжей ретировался за бычками..
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4k
Доехал нормально 19 минут назад
Путинский режим совсем с катушек слетел. А это в Испании? Ну так это забота об экологии.
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27k
Notan Blaine Полчаса назад
Бороться нужно не за экологию, а со свинским отношением в собственному дому. Я убежден, что люди которые бросают мусор на улице, окурки, обертки, огрызки и почее, хотят жить в мусорных ямах, одновременно есть и гадить как свиньи.
Отвратительно наблюдать картину, когда идёшь по лесу, а у каждого дерева мусор, по обочинам дорог свалки, а остановки превращены в курилки.
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−13
scanncode scanncode Полчаса назад
если честно, то и без законов мне не понятна дикость : зачем засирать пляжи окурками? Потом приятно загорать на мусорке?
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3k
Andrew_Nice Полчаса назад
Ну все правильно! Сам курю, но мне не западло отойти к урне покурить. Никакого кайфа ходить по пляжу бычки топтать.
На Ибице раньше спасатели даже курящим пепельницы раздавали такие пластиковые карманные, так и то куча мудаков кидали окурки куда угодно, только не в пепельницу.
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26k
Мангуст Час назад
Совсем эти депутаты рехнулись со своими запретами! 170 000 рублей штрафа за окурок! Нахер такое правительство!
Аааа... это в Европе, ну что же цивилизованная страна, заботятся о чистоте городов и здоровье нации.
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5k
Борис Карабанов Час назад
Ничего ужасного не случилось бы, если бы курение в общественных местах запретили бы полностью, с соответствующими штрафами, которые помогут реально исполнять запрет.
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
как показывают последние события в мире - именно излишняя забота об окружающей среде, приносит вреда ещё больше.
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64k
parallax 2 часа назад
Молодцы испанцы. Недавно за собачье говно ввели строгий штраф, теперь за бычки.
Свиней надо бить по карману, причём бить очень жёстко. Иначе свинья человеком не станет.
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13k
net 2 часа назад
2 штуки евро и сожрать окурок было бы норм.
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