Чернобыльский магазин посреди зоны отчуждения

Не так давно нам удалось легально побывать в Чернобыльской зоне отчуждения. Конечно, мы были здесь уже достаточно много раз нелегально, минуя различные КПП, прячась от охраны и проживая неделями в заброшенных и опустевших квартирах Припяти. Но иногда хочется посмотреть немного больше, увидеть все то, что недоступно для нелегального туриста, ведь в зоне, помимо отселённой Припяти, есть еще и Чернобыль, который и по сей день отчасти заселен.

Попасть сюда нелегально - очень трудно и рискованно. Вас быстро поймают сотрудники полиции, которые знают здесь каждого местного в лицо, да и грязный уставший сталкер, похожий на бомжа, быстро привлечет ненужное внимание.