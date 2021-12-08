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Чернобыльский магазин посреди зоны отчуждения

Чернобыльский магазин посреди зоны отчуждения (27 фото)

Автор:
08 декабря 2021 09:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Чернобыль   зона отчуждения   магазин   путешествия   фото   цены   чернобыльский магазин   
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27

Цены и ассортимент меня удивили.

Не так давно нам удалось легально побывать в Чернобыльской зоне отчуждения. Конечно, мы были здесь уже достаточно много раз нелегально, минуя различные КПП, прячась от охраны и проживая неделями в заброшенных и опустевших квартирах Припяти. Но иногда хочется посмотреть немного больше, увидеть все то, что недоступно для нелегального туриста, ведь в зоне, помимо отселённой Припяти, есть еще и Чернобыль, который и по сей день отчасти заселен.


Попасть сюда нелегально - очень трудно и рискованно. Вас быстро поймают сотрудники полиции, которые знают здесь каждого местного в лицо, да и грязный уставший сталкер, похожий на бомжа, быстро привлечет ненужное внимание.

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Магазинчик находится на центральной улице - Кирова, почти на окраине города. Здесь часто останавливаются туристические автобусы, поэтому каждый турист, приезжающий в зону, бывал в этом магазине и покупал здесь кофе.

Фасад магазина оформлен странно: его решили обтянуть баннерами, на которых красуется стеклянное панно из кафе Припять, что находится в самом городе около речного порта. Внизу - пожарная машина, видимо, в дань памяти погибшим пожарным, которые тушили в тот злополучный день 4-й энергоблок, рядом - заброшенный ДК Энергетик.

При входе нас сразу встречает множество объявлений и предупреждений. Просят обязательно надеть маску перед входом в магазин. Поток туристов здесь колоссальный, поэтому маска здесь строго нужна, ведь сотрудник магазина может заразить местных, которые живут здесь после аварии в своих домах уже нелегально.

Также нам напоминают, что алкоголь здесь продается только вечером, после комендантского часа. Видимо, чтобы сотрудники зоны, которые работают здесь вахтовым методом, не могли выпить на работе.

Кстати, завозить еду, алкоголь и прочую продукцию в зону запрещено. Конечно, проверяют это достаточно поверхностно, но при обнаружении подобной контрабанды на КПП ее сразу же отберут.

Закупаются местные жители и сотрудники зоны в этом маленьком магазинчике. На моей памяти, не так давно в городе их было несколько, но тот, что был у автовокзала, закрылся по непонятным причинам, поэтому довольствуемся тем, что есть.

На прилавках есть все, что нужно для обычного человека, даже в избытке. Цены на товары и ассортимент меня удивили, ведь многие позиции здесь стоят намного дешевле, чем в столице - в Киеве. Например, колбаса или хлеб.

Цены здесь, естественно, в гривнах - одна гривна сейчас примерно 2.7 российских рубля. За пачку обычных сигарет здесь хотят порядка 180-200 рублей, что является обычной ценой на табак в Украине.

Колбаса здесь дешевле табака. За килограмм вкусной колбаски нужно заплатить порядка 150 рублей. Сардельки - примерно по 130, сыр плавленый по - 60.

В магазине есть и бытовые товары: батарейки, чашки, часы и даже фен для волос. Чуть ниже лежат сувениры на чернобыльскую тематику, майки, кепки и фляжки.

Также в магазине - большой выбор алкогольной продукции, скорее всего, которую здесь все же продают туристам в любое время. Мне тяжело по-другому объяснить такое количество холодильников с различными напитками. Никогда не поверю, что местные жители и сотрудники зоны столько пьют.

Отдельно в магазине продаются и бытовые товары. Здесь есть все - от зубочисток до прокладок. В принципе, в магазине есть все для комфортного проживания в городе без выездов за продуктами за пределы зоны.

Видно, что начальство магазина старается угодить всем: и сотрудникам зоны, которые живут здесь вахтовым методом по две недели, и обычным самоселам, которые годами не выезжают из зоны, ну и обычным туристам, которые заскакивают сюда на чашечку ароматного кофе, который здесь варят в кофемашине.

Мы набрали для нашей бабушки еды на несколько тысяч рублей, выпили по чашечке кофе с очень приятной женщиной, которая работает здесь продавщицей, и выходим на улицу.

Кстати, уже на выходе из магазина я замечаю лестницу на второй этаж. Мой сопровождающий рассказал, что раньше здесь был еще и бар, который теперь не работает, видимо, из-за вируса, ну а может, по какой-то другой причине. Хорошо хоть магазин в зоне остался, в котором можно купить все необходимое, причем сильно не переплачивая за товары, ведь пенсии у здешних самоселов - скромные, а живут здесь лишь одни старики.

По итогу хочу сказать, что был приятно удивлён, что в Чернобыльской зоне отчуждения есть такой приятный сельпо, в котором можно закупиться на все случаи жизни, что не может не радовать. Жаль, конечно, что подобного рода магазины здесь закрываются, но, скорее всего, этот не дадут закрыть ни под каким предлогом, ведь тогда людям будет попросту негде купить себе еду.

Достав из пакета парочку сарделек, мы кормим местных собак, которых в Чернобыльской зоне очень много. Все они добрые и ласковые. Бобики всегда крутятся вокруг человека и выпрашивают поесть, поэтому отказать им просто невозможно :)

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Метки: Чернобыль   зона отчуждения   магазин   путешествия   фото   цены   чернобыльский магазин   
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50k
doker 2 часа назад
Цивильно всё стало.

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−78
Lux Indique 16 минут назад
я так и не понял зачем строго нужна маска ? )) что бы радиацией на заразиЦо ?
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12k
Хью́берт Полчаса назад
Нормальное СельПО.
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47k
zloykoyot Час назад
Стоп. Алкоголь продают только после наступления комендантского часа? А кому? Как известно, комендантский час для подавляющего большинства народа создан, кроме тех, кто при исполнении. Полиция бухает?
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1k
ekolog67 2 часа назад
Центральная улица на окраине?
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