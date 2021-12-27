Уработалась - пора и на покой: 44-летняя сестра Маликова выиграла суд у ПФЦ и добилась досрочной пенсии

Правда, досрочную пенсию пришлось выгрызать зубами: Пенсионный фонд просто так средствами не разбрасывается, и при первом обращении 44-летней артистке отказал. Но после судебного разбирательства признал правомерным обеспечение гражданки Маликовой пенсионным обеспечением. Сама новопенсионерка всю эту историю комментировать отказалась. А вот в Сети к притязаниям Маликовой отнеслись без восторга, напомнив, что минимальная заработная плата в России в настоящее время составляет 12 792 рубля, и многие вынуждены жить на эти деньги, даже не помышляя о досрочной пенсии.

Уработалась или, если все по закону, то и пусть?