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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5391 пост • 703 подписчика подписаться
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Уработалась - пора и на покой: 44-летняя сестра Маликова выиграла суд у ПФЦ и добилась досрочной пенсии

Уработалась - пора и на покой: 44-летняя сестра Маликова выиграла суд у ПФЦ и добилась досрочной пенсии (5 фото)

Автор:
27 декабря 2021 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Маликова   ПФЦ   лайфхак года   пенсионерка   пенсия   суд   шоу бизнес   
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Как в 44 года отжать пенсию у государства, не будучи инвалидом или нетрудоспособным гражданином.

Сестру Димы Маликова знают, пожалуй, лишь в узких кругах меломанов. Слава брата ей и не снилась, тем не менее, дамочка сделала какую-никакую карьеру на певческом поприще. Сначала Инна Маликова пыталась выступать сама, а потом, поняв, что таланта и мощи ей не доложили, подумала и ушла солисткой в "Новые самоцветы". Минувшей осенью вместе с группой Маликова отметила 15-летие творческой деятельности коллектива большим сольным концертом. А спустя год вдруг решила, что государству пора взять ее на содержание и потребовала себе пенсию.


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Напомним, что Инне Маликовой 44 года, и, несмотря на 20-летнюю выслугу, по возрасту она в пенсионерки не годится. Однако не все так просто. Оказывается, на досрочную пенсию имеют право артисты балета, гимнасты и акробаты с 15-летним стажем, а также заслуженные артисты танцевального жанра и вокалисты – с 20-летним. Тут-то все и срослось. Маликова в 2019 году получила звание "Заслуженной артистки России", и стаж поднакопился.


Правда, досрочную пенсию пришлось выгрызать зубами: Пенсионный фонд просто так средствами не разбрасывается, и при первом обращении 44-летней артистке отказал. Но после судебного разбирательства признал правомерным обеспечение гражданки Маликовой пенсионным обеспечением. Сама новопенсионерка всю эту историю комментировать отказалась. А вот в Сети к притязаниям Маликовой отнеслись без восторга, напомнив, что минимальная заработная плата в России в настоящее время составляет 12 792 рубля, и многие вынуждены жить на эти деньги, даже не помышляя о досрочной пенсии.

Уработалась или, если все по закону, то и пусть?


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Метки: Маликова   ПФЦ   лайфхак года   пенсионерка   пенсия   суд   шоу бизнес   
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41k
dima423 Час назад
Ну получила и получила...жалко чтоль кому то я не пойму?) тем более если имеет право... может кому то примером будет и кто то тоже получит так же)
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11k
Марсианин 4 минуты назад
Широко известна в узких кругах...
Из данной статьи я уяснил для себя две вещи.
Во-первых: существует такая певичка ртом Инна Маликова...
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8k
Шамсуддин 10 минут назад
деньги липнут к деньгам
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1k
Herr Mannelig 12 минут назад
Больше вопросов не к ней, а к тем, кто звания раздаёт и законы пишет. Все же хотят по закону?
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68k
7guest 15 минут назад
Нагнула ПФР - молодец.
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25k
blus 17 минут назад
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8k
Ivan 24 минуты назад
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5k
Echo Полчаса назад
хоть кому то удалось подоить пенсионный фонд, ублюдки
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3k
Дмитрий ! 36 минут назад
"Пенсионный фонд просто так средствами не разбрасывается"-
Такой же вопрос, как в последнем комментарии. "Заслуженная", о которой не слышал.
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154
Сигизмунд Лазаревич 43 минуты назад
мерзкая мелочная сука.
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1k
Asisiay 48 минут назад
А дальше если захочет работать, то будет работающий песионер. Пенсию то урежут)))
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5k
КремлеКот 51 минуту назад
"Уработалась или, если все по закону, то и пусть?"
Странный вопрос, тем более в нём же есть вполне разумный ответ, "всё по закону". Так какого рожна автор так ёрничает ? Минус !
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5k
Бу 52 минуты назад
Ипаный стыд.
Певцы ртом.
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43
На хер ЗАПАД! 52 минуты назад
Что за бред?!!Заслуженная артистка?Я вообще не знал,что у Маликова сестра есть,не говоря уж о том,что она известная на всю страну певица...Очередная,ох*вшая дичь!!!
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699
Сергей Викторович 52 минуты назад
"Заслуженные артист России"...Когда много лет я узнал, что Слава Жеребкин получил это звание, я понял, что это просто кормушка для своих. Это звание давно пора прикрыть и аннулировать. Кто заслуженный и народный на самом деле - люди про них будут помнить. А в основной массе - все заслуги за уши притянуты.
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372
Олег 52 минуты назад
а с какого она заслуженная ?
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10k
Шурум-бурум 58 минут назад

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29k
Snork Snorkoff Час назад
Ну и? Можно подумать кто-то из этих комментаторов не урвал бы себе досрочную пенсию, будь у него такая возможность..
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2k
sedoisever Час назад
А какие претензии, если она имеет на это право? Что за злопыхательство?
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11k
котегRUS Час назад
ну и что такого ?
я в 40 лет на пенсию ушел, получаю и дальше работаю.. через пяток лет вторую заработаю.. Никто никого ни в чем не ограничивает, было бы желание и здоровье, ну и масло в голове, естественно!
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4
Анатолий Мюллер Час назад
Если все по закону то и пусть. Можно перечислить категории ещё нескольких миллионов человек которые в 45 или раньше уходят на пенсию
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