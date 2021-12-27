Уработалась - пора и на покой: 44-летняя сестра Маликова выиграла суд у ПФЦ и добилась досрочной пенсии

Как в 44 года отжать пенсию у государства, не будучи инвалидом или нетрудоспособным гражданином.
Сестру Димы Маликова знают, пожалуй, лишь в узких кругах меломанов. Слава брата ей и не снилась, тем не менее, дамочка сделала какую-никакую карьеру на певческом поприще. Сначала Инна Маликова пыталась выступать сама, а потом, поняв, что таланта и мощи ей не доложили, подумала и ушла солисткой в "Новые самоцветы". Минувшей осенью вместе с группой Маликова отметила 15-летие творческой деятельности коллектива большим сольным концертом. А спустя год вдруг решила, что государству пора взять ее на содержание и потребовала себе пенсию.
Напомним, что Инне Маликовой 44 года, и, несмотря на 20-летнюю выслугу, по возрасту она в пенсионерки не годится. Однако не все так просто. Оказывается, на досрочную пенсию имеют право артисты балета, гимнасты и акробаты с 15-летним стажем, а также заслуженные артисты танцевального жанра и вокалисты – с 20-летним. Тут-то все и срослось. Маликова в 2019 году получила звание "Заслуженной артистки России", и стаж поднакопился.
Правда, досрочную пенсию пришлось выгрызать зубами: Пенсионный фонд просто так средствами не разбрасывается, и при первом обращении 44-летней артистке отказал. Но после судебного разбирательства признал правомерным обеспечение гражданки Маликовой пенсионным обеспечением. Сама новопенсионерка всю эту историю комментировать отказалась. А вот в Сети к притязаниям Маликовой отнеслись без восторга, напомнив, что минимальная заработная плата в России в настоящее время составляет 12 792 рубля, и многие вынуждены жить на эти деньги, даже не помышляя о досрочной пенсии.
Уработалась или, если все по закону, то и пусть?
Источник:
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Из данной статьи я уяснил для себя две вещи.
Во-первых: существует такая певичка ртом Инна Маликова...
Странный вопрос, тем более в нём же есть вполне разумный ответ, "всё по закону". Так какого рожна автор так ёрничает ? Минус !
Певцы ртом.
я в 40 лет на пенсию ушел, получаю и дальше работаю.. через пяток лет вторую заработаю.. Никто никого ни в чем не ограничивает, было бы желание и здоровье, ну и масло в голове, естественно!