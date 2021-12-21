Свалка военной техники на Арктическом острове Кильдин

Сегодня я расскажу про свалку старой техники в Арктике на острове Кильдин, которую военные постепенно свозят со всего острова к бывшему пирсу бухты Могильная у заброшенного посёлка Восточный Кильдин и потихоньку вывозят с острова в рамках программы очистки острова.