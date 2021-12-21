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Свалка военной техники на Арктическом острове Кильдин

Свалка военной техники на Арктическом острове Кильдин (50 фото)

Автор:
21 декабря 2021 08:59
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Свалка военной техники   в мире   интересно   металлолом   свалка   техника   фото   
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Сегодня я расскажу про свалку старой техники в Арктике на острове Кильдин, которую военные постепенно свозят со всего острова к бывшему пирсу бухты Могильная у заброшенного посёлка Восточный Кильдин и потихоньку вывозят с острова в рамках программы очистки острова.

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Давайте пройдёмся и посмотрим что здесь было во время нашего последнего визита.

На прицепе лежал транспортный контейнер от ракеты ПВО С-75.

Тут и там стояли ржавые остатки различных гусеничных тягачей и транспортёров.

В частности ГТ-Т.

Одним из интереснейших "экспонатов" здесь была пусковая установка для беспилотных самолётов-мишеней Ла-17М.

Она здесь появилась с расположенной в трёх километрах позиции дивизиона отдельной авиационной эскадрильи подготовки и пуска самолётов-мишеней "Чайка".

Даже не знаем, где ещё можно встретить брошенные пусковые установки для них.

О бывшей позиции этих мишеней мы расскажем в отдельной статье.

Рядом в куче металлолома можно увидеть и остатки от пары самолётов-мишеней для них.

Есть здесь и вездесущие многоцелевые легкобронированные транспортёры МТ-ЛБ.

Остатки от кунгов.

Куски различного оборудования.

Двигатели.

Вроде бы это искуроченный грузовик ЗиЛ-131.

Попался здесь и артиллерийский тягач АТС-59Г.

Что-то, что уже совсем сложно опознать.

Но вроде бы это тоже АТС-59Г.

И ещё какая-то гусеничная платформа.

Снова груды металлолома.

Недавно сюда прикатили ещё и пару кунгов от каких-то локаторов с одной из позиций РЛС ПВО на острове.

Всё это пролежало на острове почти три десятка лет и теперь отправится в переплавку.

Ещё один кунг от локатора.

Всякие рамы.

Колёса.

И прочий хлам.

А на этом всё.

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Метки: Свалка военной техники   в мире   интересно   металлолом   свалка   техника   фото   
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5k
Денис Колосов Час назад
в СССР это было нормой, сам жил в военном поселке (Монгохто), по окраинам аэродрома в тайге было куча брошенной техники , пришедшей в негодность техники, так же на окраинах стояли списанные Ту-95, которые были бесплатным парком развлечений для нас, дети внутри настоящего боевого самолета -сейчас это недостижимая мечта)
Но все это валялось, никому нафиг не нужно, как и средства для борьбы в РЛС, кассеты с метализированной нитью, просто были свалены в кучи, мы их тоже растаскивали, очень нравилось через линии электропередач кидать их (малолетние идиоты были). Так же спасательные буи складировались под открытым небом, но они уже охранялись.. сторожем. Но это не мешало нам их стаскивать и доставать оттуда парашут и термитную шашку.. Сейчас, зона где расположена та часть, обнесена периметром с датчиками и даже по тайге к ней незамеченным не выйдешь.. Раньше же, да КПП есть, но тайга вся дорогах и тропах, которые никак не контролировались..
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210
Enkin Fled 7 минут назад
Хороший улов

У тралмейстера крепкая глотка
Он шумит, вдохновляя аврал!
Вот опять загремела лебедка,
Выбирая загруженный трал.

Сколько всякой на палубе рыбы!
Трепет камбал глубинниц морей,
И зубаток пятнистые глыбы
В красной груде больших окуней!

Здесь рождаются добрые вести,
Что обрадуют мурманский стан!
А на мостике в мокрой зюйдвестке
С чашкой кофе стоит капитан.

Капитан, как вожатая птица,
В нашей стае серьезен один:
Где-то рядом в тумане таится
Знаменитый скалистый Кильдин...

Николай Рубцов
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120k
arek14 Полчаса назад
40 лет назад маразматическая несменяемая власть уверяла, что США и НАТО вот-вот нападут. А потому нужно больше танков и ракет. Вскоре маразматическая власть довела страну до развала. Танки стране не помогли. А США так и не напали. Теперь всё повторяется.
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6k
Александр Зотов Час назад
катки на ГТТ ещё вроде пригодные к эксплуатации)
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