Сибирячка потроллила племянницу, приготовив кексы в форме раздавленных пешеходов

Сибиряки столь суровы, что момент получения водительских прав отмечают по-своему.
Жительница Новосибирска Анна Аникина поразила соцсети необычным подарком для племянницы, которая получила водительские права. Женщина приготовила кексы в форме раздавленных пешеходов. Нет, к составу выпечки претензий нет - шоколадные кексы со сливочным кремом и мастикой наверняка очень вкусны, но вот внешне они выглядят пугающе.
Кондитер поясняет, что ее племянница после получения прав сама шутила, что пришло время давить пешеходов.
Земляки кондитера ее чувство юмора оценили, но искренне надеются, что ставшая водителем девушка сначала отточит свое мастерство с инструктором на дополнительных занятиях, а уж после начнет самостоятельно ездить по городу. Как бы сладкий подарок не оказался пророческим!
Источник:
АНТИФИШКИ
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да и у племянницы тоже