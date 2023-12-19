FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8963 поста • 855 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
19 удивительных подарков от Тайного Санты, которые очень обрадовали или расстроили своих получателей

19 удивительных подарков от Тайного Санты, которые очень обрадовали или расстроили своих получателей

Автор:
19 декабря 2023 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Тайный Санта   в мире   люди   новый год   подарок   рождество   фото   
1455
20

Абсолютно все любят получать подарки и подарочки — это здорово поднимает настроение и дарителю и одаряемому! Поэтому люди придумали замечательное новогоднее развлечение — игру в Тайного Санту, где остаётся загадкой, кто же этот загадочный волшебник, сделавший подарок.

Пользователи Reddit поделились снимками своих крутых или не очень крутых подарков, которые они получили от того самого Тайного Санты.


О спорт, ты — мир!

×
×

Я участвовал в «Тайном Санте» на работе и попросил спортивный инвентарь, а получил вот это.


За чистоту окружающего мира

Мой Тайный Санта прислал мне крышку от мусорного бака…


Но некоторые Санты очень круты

Мой тайный Санта выложился на все сто!


Свитер с котятами любого осчастливит!


Когда Санта оказался рукастым парнем

Мой Секретный Санта подарил мне точную копию револьвера из Fallout!


Некоторые Санты оказываются очень щедрыми ребятами

Мой Тайный Санта прислал мне на Рождество древний зуб гигантской акулы, который его отец нашёл в Бельгии в 1980-х годах.


Подарок с юмором

Все на работе получили чудесные сердечные подарки от Тайного Санты, а я в шутку получила бутылку автомобильного моющего средства.


Иногда подарки от Тайного Санты настолько круты, что готовы свести с ума!

Тайный Санта сделал подарок для моей 8-летней дочери! Она просто потеряла дар речи и не может дождаться, чтобы начать собирать конструктор!!!


Когда Санта понимает, насколько тяжёлый год был у тебя

Эти 13 бутылок найдут очень хорошее применение!


Ещё один талантливый и душевный подарок

Мои Тайные Санты потрясающие! Они вручную сделали для меня потрясающий щит Капитана Америки и маленький щит для моей собаки! А ещё они положили очень милую открытку и фотографии, показывающие процесс изготовления! Большое спасибо!!!


Если ты не можешь поехать в Чикаго, то Чикаго приедет к тебе!

Мой Тайный Санта крут! В этом году мне пришлось отменить поездку в Чикаго, и я очень расстроился. Поэтому мой Санта прислал мне несколько пицц из Чикаго, и они были потрясающими!


Подарок для истинного фаната мира Гарри Поттера

Мой Секретный Санта сделал мне величайший подарок на свете! Это изготовленный вручную шахматный набор HP Hufflepuff, сделанный по индивидуальному заказу — я в восторге! До сих пор не могу поверить, что совершенно незнакомый человек приложил столько усилий, чтобы сделать подарок для меня.


Тотал-Кейдж-лук от Тайного Санты


Санта был очень мил и не забыл даже про черепашку!

Мой Тайный Санта прислал мне приставку Atari 2600, двенадцать игр… и свитер для моей черепахи!


Игривый свитерок


Этот парень задаёт настроение

Я пошутил, что в моём доме маловато места, так что мне, наверное, понравится любой подарок, кроме одного из этих парней с надувными трубками… и как раз его я и получил… Я так смеялся, когда открыл коробку, что аж хрюкнул. Спасибо Тайному Санте! Это реально было весело!


Этому пользователю надо объединиться с девушкой, которой подарили винишко

Мой Санта подарил мне огромную коробку сыра!


Этому городу нужен новый герой!

Санта подарил мне вафельницу, в которой можно печь щиты Капитана Америки! А ещё комикс, который можно почитать, пока я ем эти восхитительные щиты. Спасибо!


Что-то крутое и инопланетное

Спасибо Тайному Санте!!! Я очень люблю камни, и мне подарили прекрасный кристалл висмута с крутой подставкой!!!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Тайный Санта   в мире   люди   новый год   подарок   рождество   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Сталкер Час назад
Более-менее интересное – последнее.
Всё остальное глупость какая-то, граничащая с примитивностью.



P. S. Ну, винишко и сыр, может быть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
721
Руслан Полчаса назад
Это же гениально!, подарить 8 летнему ребёнку конструктор с возрастным ограничением 16+ ))))) Чувствую будет много психов и растерянных деталей, ну либо собирать придётся родителям на радость дочке =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1337710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Семейные фотографии советских артистов
Семейные фотографии советских артистов
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
Набирающие популярность в сообществах
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Представлен российский смартфон Р-ФОН на отечественной операционной системе (4 фото)
Представлен российский смартфон Р-ФОН на отечественной операционной системе (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Маньяк из фильмов "Крик" найден

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#машина#ДТП#кино#интересное#Россия#история#кошка#природа
#интересно#животные#автомобили#люди#авто аварии#фильм#Китай#Автовсячина#забавно#работа
#в мире#Юмор#автомир#аварии#Прикол#подборка#Ynews#актеры#соцсети#кот
Если его вовремя не установить, человеку придет конец Если его вовремя не установить, человеку придет конец Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников Американка каждый год устанавливает в доме 26 рождественских елок, и они великолепны! Американка каждый год устанавливает в доме 26 рождественских елок, и они великолепны! Красота по-индонезийски – заточенные акульи зубы Красота по-индонезийски – заточенные акульи зубы Почему филиппинки сохнут по русским мужчинам и готовы делить одного на двоих Почему филиппинки сохнут по русским мужчинам и готовы делить одного на двоих Как праздновали Рождество в царской России: старинные фотографии Как праздновали Рождество в царской России: старинные фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться