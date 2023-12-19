19 удивительных подарков от Тайного Санты, которые очень обрадовали или расстроили своих получателей

Абсолютно все любят получать подарки и подарочки — это здорово поднимает настроение и дарителю и одаряемому! Поэтому люди придумали замечательное новогоднее развлечение — игру в Тайного Санту, где остаётся загадкой, кто же этот загадочный волшебник, сделавший подарок.
Пользователи Reddit поделились снимками своих крутых или не очень крутых подарков, которые они получили от того самого Тайного Санты.
О спорт, ты — мир!
Я участвовал в «Тайном Санте» на работе и попросил спортивный инвентарь, а получил вот это.
За чистоту окружающего мира
Мой Тайный Санта прислал мне крышку от мусорного бака…
Но некоторые Санты очень круты
Мой тайный Санта выложился на все сто!
Свитер с котятами любого осчастливит!
Когда Санта оказался рукастым парнем
Мой Секретный Санта подарил мне точную копию револьвера из Fallout!
Некоторые Санты оказываются очень щедрыми ребятами
Мой Тайный Санта прислал мне на Рождество древний зуб гигантской акулы, который его отец нашёл в Бельгии в 1980-х годах.
Подарок с юмором
Все на работе получили чудесные сердечные подарки от Тайного Санты, а я в шутку получила бутылку автомобильного моющего средства.
Иногда подарки от Тайного Санты настолько круты, что готовы свести с ума!
Тайный Санта сделал подарок для моей 8-летней дочери! Она просто потеряла дар речи и не может дождаться, чтобы начать собирать конструктор!!!
Когда Санта понимает, насколько тяжёлый год был у тебя
Эти 13 бутылок найдут очень хорошее применение!
Ещё один талантливый и душевный подарок
Мои Тайные Санты потрясающие! Они вручную сделали для меня потрясающий щит Капитана Америки и маленький щит для моей собаки! А ещё они положили очень милую открытку и фотографии, показывающие процесс изготовления! Большое спасибо!!!
Если ты не можешь поехать в Чикаго, то Чикаго приедет к тебе!
Мой Тайный Санта крут! В этом году мне пришлось отменить поездку в Чикаго, и я очень расстроился. Поэтому мой Санта прислал мне несколько пицц из Чикаго, и они были потрясающими!
Подарок для истинного фаната мира Гарри Поттера
Мой Секретный Санта сделал мне величайший подарок на свете! Это изготовленный вручную шахматный набор HP Hufflepuff, сделанный по индивидуальному заказу — я в восторге! До сих пор не могу поверить, что совершенно незнакомый человек приложил столько усилий, чтобы сделать подарок для меня.
Тотал-Кейдж-лук от Тайного Санты
Санта был очень мил и не забыл даже про черепашку!
Мой Тайный Санта прислал мне приставку Atari 2600, двенадцать игр… и свитер для моей черепахи!
Игривый свитерок
Этот парень задаёт настроение
Я пошутил, что в моём доме маловато места, так что мне, наверное, понравится любой подарок, кроме одного из этих парней с надувными трубками… и как раз его я и получил… Я так смеялся, когда открыл коробку, что аж хрюкнул. Спасибо Тайному Санте! Это реально было весело!
Этому пользователю надо объединиться с девушкой, которой подарили винишко
Мой Санта подарил мне огромную коробку сыра!
Этому городу нужен новый герой!
Санта подарил мне вафельницу, в которой можно печь щиты Капитана Америки! А ещё комикс, который можно почитать, пока я ем эти восхитительные щиты. Спасибо!
Что-то крутое и инопланетное
Спасибо Тайному Санте!!! Я очень люблю камни, и мне подарили прекрасный кристалл висмута с крутой подставкой!!!
Источник:
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Всё остальное глупость какая-то, граничащая с примитивностью.
P. S. Ну, винишко и сыр, может быть...