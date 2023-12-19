19 удивительных подарков от Тайного Санты, которые очень обрадовали или расстроили своих получателей

Я пошутил, что в моём доме маловато места, так что мне, наверное, понравится любой подарок, кроме одного из этих парней с надувными трубками… и как раз его я и получил… Я так смеялся, когда открыл коробку, что аж хрюкнул. Спасибо Тайному Санте! Это реально было весело!

Этому пользователю надо объединиться с девушкой, которой подарили винишко