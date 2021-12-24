Волонтеры искали пропавшую собаку, а нашли «бабушку-маугли»

Петербургские волонтеры отправились на поиски пропавшего рыжего чихуа-хуа. Им подсказали, что собаку могли приютить в одной из квартир, и поисковики отправились по указанному адресу.



Как рассказал Лайфу очевидец, инициативная группа долго не могла попасть в нужную дверь. Но потом оказалось, что она не заперта на замок, а держится на привязанной изнутри веревке. Изловчившись, добровольцы сумели отворить заветную дверцу, но на них тут же посыпался складированный в коридоре мусор.



Оказалось, что все помещения квартиры забиты хламом, оставалась лишь небольшая тропинка-тоннель, где с осторожностью можно было пройти. В воздухе висел ужасный смрад. Кругом кишели мухи и тараканы. Несколько собак с трудом передвигались и пытались лаять, но было видно, что они слабы.



Вскоре гости обнаружили пенсионерку, лежавшую в проходе. Она плохо понимала, что происходит. Да и слышала явно неважно. Задавала пришедшим вопросы о состоянии своей дочери. Волонтёры принесли бабушке чай и еду, оставили и собачий корм. Можно только догадываться, каково приходится людям, проживающим в соседних квартирах.