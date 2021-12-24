Путешествие по самой длинной узкоколейке России

Пассажирский вагон и вагон-лесовоз на станции Санкино Алапаевской узкоколейной железной дороги
Отправление поезда со станции Ельничная АУЖД
Еще в 2004 году маршрут железной дороги выглядел так
Актуальное на осень 2020 года расписание движения поездов Алапаевской узкоколейной железной дороги. Впрочем, оно не менялось с 2017 года
Грузовые и служебные вагоны Алапаевской узкоколейной железной дороги в депо Алапаевска
Плацкартный вагон
Здесь располагался знаменитый Верхне-Синячинский завод по производству железной руды, на снабжение которого и работали узкоколейные поезда. Сейчас от завода ничего не осталось.
Восстановленная и отреставрированная станция Синячиха Алапаевской узкоколейной железной дороги
Ручная дрезина для туристов на станции Синячиха Алапаевской узкоколейной железной дороги
Железнодорожный переезд возле станции Синячиха АУЖД
Юный зацепер бежит за отправившимся поездом. Это единственное развлечение для детей здесь. Фото сделано из последнего вагона
Станция Угольная. Вид в сторону Калача
Пассажирский поезд Алапаевской узкоколейной железной дороги следует по путепроводу над линией широкой колеи
Пассажирский поезд АУЖД следует по путепроводу над линией широкой колеи
Депо Ельничная АУЖД
Пригородный поезд на берегу реки Строки, близ станции Строкинка Алапаевской узкоколейной железной дороги
Редкий кадр: два поезда Алапаевской узкоколейной железной дороги друг за другом на станции Строкинка. Впереди – пригородный на один сидячий вагон, следом – туристический на два плацкартных вагона
Вид на бывшее здание вокзала станции Строкинка АУЖД
Поезд Алапаевской узкоколейки следует по мосту через реку Кыртомку
Поезд Алапаевской узкоколейки следует по мосту через реку Кыртомку. Быки впечатляют! Должно быть, ледоход тут сильный!
Туристический поезд на станции Муратково Алапаевской узкоколейной железной дороги
Грузовые и пассажирские вагоны возле депо станции Санкино Алапаевской узкоколейной железной дороги
Туристический поезд на станции Санкино. Вдали стоит пассажирский вагон, который ходит до станции Калач АУЖД
Туристический поезд на станции Санкино. Вдали стоит пассажирский вагон, который ходит до станции Калач АУЖД
Вокзал станции Санкино АУЖД. Внутри все, как положено: касса, зал ожидания и дежурная по станции
О силе реки Туры и подъеме воды в половодье можно судить по количеству деревьев, оставленных на быках моста
Мост Алапаевской узкоколейной железной дороги через Санкину реку
Здание бывшего сельсовета в деревне Санкино, близ одноименной станции АУЖД
Дома тут старинные и добротные, построенные еще явно по дореволюционным стандартам. Есть крытые дворы и срубы, доходящие прямо до крыши.
Спутниковый таксофон в деревне Санкино, близ одноименной станции Алапаевской узкоколейной железной дороги
Жилые дома в деревне Калач. Судя по наличию антенны, телевизор здесь смотрят
Источник:
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Автор, не говори ерунды. Если не станет АУЖД, дрезины станут не нужны. Я видел. как за несколько месяцев растащили на металл узкоколейку, где недавно ездили поезда. Это делается моментально. Не остаётся ни рельс, ни подошв, ни костылей.
И ими будут пользоваться дальше!