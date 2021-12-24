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Путешествие по самой длинной узкоколейке России

Путешествие по самой длинной узкоколейке России (88 фото)

Автор:
24 декабря 2021 18:34
Сообщество : Путешествия
Метки: Алапаевская ЖД   путешествия   узкоколейка   урал   фото   
617
88
В Свердловской области есть уникальная узкоколейная железная дорога. На сегодняшний день она считается самой длинной не только в необъятной, но и во всем мире. Уникальны и вагоны. Понятно, что путешествие в обычном плацкарте - это такое себе удовольствие, а уж на узкоколейке - и подавно. Но есть и преимущество: великолепные виды из окна компенсируют любое неудобство.
Самая длинная узкоколейка в России и мире находится в Свердловской области. Алапаевскую узкоколейную железную дорогу (АУЖД) строили в конце 19 века для подвоза сырья на местные заводы.
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Метки: Алапаевская ЖД   путешествия   узкоколейка   урал   фото   
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7  комментариев
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715
Дедуля 2 часа назад
Ездил в стройотряде на мотодрезине,там одно болото,узкоколейка на насыпи,вот ее и поднимали,ремонтировали. Едешь с ветерком,причем к дрезине крепили 3-4 тележки по 6 чел на тележке и тащила ведь довольно шустро.
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928
diag 23 минуты назад
"...Впрочем, вряд ли многие местные жители сильно расстроятся, если АУЖД вдруг не станет. Ведь у местных Кулибиных есть собственные мотодрезины..."
Автор, не говори ерунды. Если не станет АУЖД, дрезины станут не нужны. Я видел. как за несколько месяцев растащили на металл узкоколейку, где недавно ездили поезда. Это делается моментально. Не остаётся ни рельс, ни подошв, ни костылей.
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5k
a_komolow 57 минут назад
Апокалипсис пройдёт, а узкоколейки останутся!
И ими будут пользоваться дальше!
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1k
Monher 58 минут назад
до начала 90ых узкоколеек в области было гораздо больше, разобрали на металл и люди оставались без связи с большой землёй. Сейчас построили дороги, но ещё не везде.
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5k
ZmeyUA Час назад
Интересно. На Украине несколько действующих "узкоколеек" с пассажирским движением. Гайворонская тоже больше 100 км.
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468
Васёк Час назад
Очень интересно. Спасибо за этот увлекательнейший репортаж. Автору самые наилучшие пожелания
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637
Mixan 4 часа назад
Эх Россия ..Огромны и необъятны твои просторы ! Но такие узкоколейки ,это уже глубокое прошлое Фото явно депрессивное ,но с удовольствием посмотрел .хе хе
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