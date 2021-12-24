Путешествие по самой длинной узкоколейке России

Чтобы добраться из Алапаевска до Калача, нужно почти восемь часов. Калач – весьма любопытная деревня. Здесь живут с десяток человек, но есть и станция с поездом, и магазин, и таксофон, и даже свой дизель-генератор, который дает электричество на несколько часов по вечерам.



Дома тут старинные и добротные, построенные еще явно по дореволюционным стандартам. Есть крытые дворы и срубы, доходящие прямо до крыши.