Порошенко - всё. Генпрокурор Украины дал добро на арест бывшего президента

На допрос его вызывали еще вчера, но Петя не пришел - сейчас он в Европе. Хоть и грозится скоро вернуться на Украину, но что-то непохоже это на правду. Его адвокат, бывший знаток из «Что? Где? Когда?», а теперь знаток мовы и вышиванок - Илья Новиков: