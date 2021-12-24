Порошенко - всё. Генпрокурор Украины дал добро на арест бывшего президента

Его обвиняют в госизмене и содействии террористам.
Печорский районный суд Киева одобрил ходатайство об аресте пятого президента Незалежной -
ПанасаПетра Порошенко.
Ему предъявили обвинения по двум статьям: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Следователи заявляют, что Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и начал возить уголек из Донбасса.
На допрос его вызывали еще вчера, но Петя не пришел - сейчас он в Европе. Хоть и грозится скоро вернуться на Украину, но что-то непохоже это на правду. Его адвокат, бывший знаток из «Что? Где? Когда?», а теперь знаток мовы и вышиванок - Илья Новиков:
«Что происходит? Для того чтобы изолировать своего главного конкурента, лидера оппозиции, одной статьи о государственной измене хватает. То, что статья о финансировании терроризма появилась, мы считаем, четкий индикатор того, что они планируют применить такие санкции».
И утверждает, что сейчас еще обсуждается вопрос и об аресте активов Порошенко. Но они с Панасом «ко всему готовы».
Змея укусила себя за хвост.
Источник:
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Пойду за попкорном...
Пы.Сы.
Вспоминается анекдот: Судились два еврея - прокурору дали 6, а судье 7 лет!
Чуем мы что с вас и начнётся всё. Эти педерасты хохлобандеровские нищие не остановятся. Мы их остановим! Вместе! Россия с Вами!!!
Даже обычные люди добровольцами пойдут из России, если надо будет Вам!
Против нацистов-бандеровцев и против русофобов продажных многие Люди-Мужчины пойдут добровольцами в добробаты на фронт. И уже шли...
"Кто начал царствовать с крови, тот закончит эшафотом!" (С)
Ха-ха-ха. Значит правда про хохлофашистов всё.
Ещё у них есть уникальный квантовый переход для "президентов" Стоит только кандидату быть избранным в "президенты" т. н. "Украины", так он быстрее скорости света превращается из хероя в падлюку. Что поделать... Хохлы, сэр!