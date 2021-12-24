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Порошенко - всё. Генпрокурор Украины дал добро на арест бывшего президента

Порошенко - всё. Генпрокурор Украины дал добро на арест бывшего президента (6 фото)

Автор:
24 декабря 2021 18:15
Сообщество : Политика
Метки: Порошенко   Украина   адвокат   донбасс   политика   следователь   терроризм   уголь   
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Его обвиняют в госизмене и содействии террористам.

Печорский районный суд Киева одобрил ходатайство об аресте пятого президента Незалежной - ПанасаПетра Порошенко.

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Ему предъявили обвинения по двум статьям: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Следователи заявляют, что Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и начал возить уголек из Донбасса.

На допрос его вызывали еще вчера, но Петя не пришел - сейчас он в Европе. Хоть и грозится скоро вернуться на Украину, но что-то непохоже это на правду. Его адвокат, бывший знаток из «Что? Где? Когда?», а теперь знаток мовы и вышиванок - Илья Новиков:

«Что происходит? Для того чтобы изолировать своего главного конкурента, лидера оппозиции, одной статьи о государственной измене хватает. То, что статья о финансировании терроризма появилась, мы считаем, четкий индикатор того, что они планируют применить такие санкции».

И утверждает, что сейчас еще обсуждается вопрос и об аресте активов Порошенко. Но они с Панасом «ко всему готовы».

Змея укусила себя за хвост.

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Метки: Порошенко   Украина   адвокат   донбасс   политика   следователь   терроризм   уголь   
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42  комментария
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197
Трям Час назад
Какое же отличное представление идет в цирке "Украина" )))
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64k
Доктор Джонс Минуту назад
Эй, Печорский районный суд Киева, полегче! Ростов не резиновый...
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5k
a_komolow 11 минут назад
Что Илья Новиков - адвокат Порошенко, это для меня новость!
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233
Сигизмунд Лазаревич 14 минут назад
да даже если его повесят... десятки тысяч жизней не вернуть и миллионы искалеченных судеб не исправить
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5k
Василий Полчаса назад
Там два варианта: либо кино и немцы, либо цирк с конями.
Пойду за попкорном...
Пы.Сы.
Вспоминается анекдот: Судились два еврея - прокурору дали 6, а судье 7 лет!
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1k
Autumn2015 Полчаса назад
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3k
мемфрид Полчаса назад
С самого детства, ещё когда Кучма был президентом, я на весь этот цирк смотрел с любопытством. Когда в Одессе мэры прыгали туда-сюда... Власть переходила из рук в руки прямо как в Зелёном фургоне (в оригинальном фильме). Они все до единого бьют себя кулаком в грудь и лечат про светлое будущее, но помочь себе сами не в состоянии. Ип ут Украину, как шлюху в борделе- все кому не лень. Жаль.
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9k
Алексей Полчаса назад
3,14сда парашке))) доигрался куй на скрипке))
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109
Foma Kiniaev Полчаса назад
а конфетки-то останутся?
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42k
Крайт Полчаса назад
Донбасс- держитесь Родные!!! Мы Вам поможем!!!
Чуем мы что с вас и начнётся всё. Эти педерасты хохлобандеровские нищие не остановятся. Мы их остановим! Вместе! Россия с Вами!!!
Даже обычные люди добровольцами пойдут из России, если надо будет Вам!
Против нацистов-бандеровцев и против русофобов продажных многие Люди-Мужчины пойдут добровольцами в добробаты на фронт. И уже шли...
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−3
Мурчелло 36 минут назад
Хохлоскот в своём амплуа.Ахахаха.Пиз.д.ец пердаки пылают.При чём весь хохлоскот.С канадой и пендосией.Натянули вас на за.лу.пу и вертолётят.Пердаки вместо реактивных двигателей.Ахахаха.
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3k
Frank Borman 38 минут назад
Остаточно прощевай, Параша! Когда тебя засунут в тюрягу, нам будет тебя нехватать!
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−16
Сиселюб 38 минут назад
А Зеленского заодно не пора тоже судить?!
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5k
ZmeyUA 40 минут назад
Господи, ну за что ты так не любишь нашу страну? Что не президент - то долбо@б......
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42k
Крайт 42 минуты назад
Скоро и херопианист-зелябоба на очереди.
"Кто начал царствовать с крови, тот закончит эшафотом!" (С)
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42k
Крайт 44 минуты назад
Ха-ха-ха... Сколько хохлоскота и навальнят сочувствующих набежало минусить комментарии против потрошенко-мрази.
Ха-ха-ха. Значит правда про хохлофашистов всё.
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10k
vvv 55 минут назад
Тю! А шо такого? Это обычная хохляцкая забава, под названием "Посади предыдущего "президента".
Ещё у них есть уникальный квантовый переход для "президентов" Стоит только кандидату быть избранным в "президенты" т. н. "Украины", так он быстрее скорости света превращается из хероя в падлюку. Что поделать... Хохлы, сэр!
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2k
Natural Selection 55 минут назад
Зеленский, беги пока не поздно, лошара ты педальная
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305
Bobik 56 минут назад
В России такого точно не случится. Ведь у нас нет жуликов во власти.
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3k
Tuskub 56 минут назад
Минус.. Задолбали вы меня этим "потрошенко", "жиленцским" и прочей тамошней суетой.
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12k
Голос Вселенной 58 минут назад
Сразу подумалось вот об этом....

Ссылка youtu.be
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