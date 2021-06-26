В Англии продаётся дом 16-го века с черепахой

Если говорить о Геркулесе, то черепаха живёт в саду за домом - участок огорожен, так что убежать она не может. Нынешний владелец поселился здесь в 2007 году и, судя по всему, тоже получил черепаху "в нагрузку" к покупке - по крайней мере сообщается, что она уже была местной знаменитостью.