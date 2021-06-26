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В Англии продаётся дом 16-го века с черепахой

В Англии продаётся дом 16-го века с черепахой (9 фото)

Автор:
26 июня 2021 08:59
Сообщество : Истории
Метки: англия   дом   дом с черепахой   история   продажа   фото   черепаха   
879
9

Согласитесь, звучит необычно и сразу кажется, что это здание с крышей в виде панциря или же изображение какой-нибудь черепахи украшает фасад дома...

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Метки: англия   дом   дом с черепахой   история   продажа   фото   черепаха   
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33k
Лесли 🥰 2 часа назад
Черепаха и есть хозяйка этого дома. Она просто ищет новых, чтобы за ней кто-то ухаживал)))
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−85
Лучший Друг 52 минуты назад
почти 83 млн рублей. С другой стороны, не так и много, тем более, что отсюда ходят прямые электрички в Лондон

Смешно. Вряд ли человек, купивший это имение (явно у него не единственное и не за последние деньги) будет ездить на электричке.

Хотя у "них" богатые любят играть в простых людей. Нашим нуворишам такого не понять...
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9k
Сережа 3 часа назад
Фу, замкадье.
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