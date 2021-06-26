В Англии продаётся дом 16-го века с черепахой

Согласитесь, звучит необычно и сразу кажется, что это здание с крышей в виде панциря или же изображение какой-нибудь черепахи украшает фасад дома...
Но ничего такого - оказалось, что в деревне с простым названием Бокс (Box) в графстве Уилтшир в Великобритании просто продаётся дом с черепахой.
Черепаха, как водится, не простая. Её (это самка) зовут Геркулес и авторы объявления пишут, что это настоящая местная достопримечательность. Дело в том, что возраст данной рептилии составляет 95 лет и она пережила уже несколько поколений жителей деревни и две смены хозяев этого дома.
Очевидно, что эта британская черепаха вообще много чего пережила, будучи ровесницей королевы Елизаветы II. Получается, что Геркулес родилась в 1926-м году и жила при четырёх британских монархах - Георге V, Эдуарде VIII, Георге VI и Елизавете II. И да, всё это время она, судя по всему, провела в Боксе.
Выставленная на продажу недвижимость - тоже не совсем простой дом. Его называют The Old Dairy, поскольку он относится к старой молочной ферме, построенной ещё в 16-м веке. Весь лот включает также участок вокруг дома, подсобные помещения и даже небольшое здание, которое когда-то было деревенским кафе.
Если говорить о Геркулесе, то черепаха живёт в саду за домом - участок огорожен, так что убежать она не может. Нынешний владелец поселился здесь в 2007 году и, судя по всему, тоже получил черепаху "в нагрузку" к покупке - по крайней мере сообщается, что она уже была местной знаменитостью.
Есть и подробности о вкусах этой пожилой леди - она питается в основном салатом, огурцами и помидорами, которые являются её любимым блюдом. На полгода она впадает в спячку (с октября по апрель), да и вообще - довольно несуетливый и спокойный житель The Old Dairy и деревни Бокс, кстати, вполне уютного и востребованного места.
Поэтому цена всего этого набора, включая черепаху (или наоборот - включая недвижимость) довольно немаленькая - 825 тыс. фунтов стерлингов, то есть почти 83 млн рублей. С другой стороны, не так и много, тем более, что отсюда ходят прямые электрички в Лондон, прямо до Паддингтона 🚂 🙂
К слову, бывшая молочная ферма относится к так называемому второму уровню чего-то вроде общебританского списка памятников архитектуры - что означает, что его нельзя сносить или сильно менять, и даже небольшие переделки требуют одобрения властей. Черепаха, разумеется, тоже должна остаться.
Где-то тут и живёт черепаха Геркулес.
Источник:
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Смешно. Вряд ли человек, купивший это имение (явно у него не единственное и не за последние деньги) будет ездить на электричке.
Хотя у "них" богатые любят играть в простых людей. Нашим нуворишам такого не понять...