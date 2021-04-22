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Мужчина купил странную вещицу на распродаже, а через несколько лет понял, что ему повезло

Мужчина купил странную вещицу на распродаже, а через несколько лет понял, что ему повезло (3 фото)

Автор:
22 апреля 2021 11:35
Сообщество : Истории
Метки: англия   аукцион   деньги   история   конная упряжь   старина   фунты стерлингов   ценная находка   
1179
3
Британец любит покупать интересные и необычные предметы на барахолках. Обычно он выбирает какие-нибудь монетки, маленькие металлические машинки, а потом складывает у себя в гараже. Но на этот раз ему подфартило!
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Метки: англия   аукцион   деньги   история   конная упряжь   старина   фунты стерлингов   ценная находка   
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