38-летний садовник Мигель Анхель Фустер Апарисио купил старый кусок металла на одной из распродаж и вскоре забыл про него.



Но однажды его тесть взял с собой на рыбалку стопку газет и в одной из них увидел статью про продажу на аукционе старинной брошки за 55 000 фунтов стерлингов (5,9 млн рублей). И это при начальной цене торгов – 6000 фунтов (642 тыс рублей). Мужчина припомнил, что у зятя есть что-то подобное и кинулся к нему в гараж.