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Британец любит покупать интересные и необычные предметы на барахолках. Обычно он выбирает какие-нибудь монетки, маленькие металлические машинки, а потом складывает у себя в гараже. Но на этот раз ему подфартило!
38-летний садовник Мигель Анхель Фустер Апарисио купил старый кусок металла на одной из распродаж и вскоре забыл про него.
Но однажды его тесть взял с собой на рыбалку стопку газет и в одной из них увидел статью про продажу на аукционе старинной брошки за 55 000 фунтов стерлингов (5,9 млн рублей). И это при начальной цене торгов – 6000 фунтов (642 тыс рублей). Мужчина припомнил, что у зятя есть что-то подобное и кинулся к нему в гараж.
Но однажды его тесть взял с собой на рыбалку стопку газет и в одной из них увидел статью про продажу на аукционе старинной брошки за 55 000 фунтов стерлингов (5,9 млн рублей). И это при начальной цене торгов – 6000 фунтов (642 тыс рублей). Мужчина припомнил, что у зятя есть что-то подобное и кинулся к нему в гараж.
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Вместе они перебрали все безделушки и, отыскав нужную вещь, отнесли её оценщику. И действительно, кусок металла оказался креплением для конной упряжи возрастом около 2000 лет.
Изделие будет выставлено на аукционе в мае со стартовой ценой в 2000 фунтов (214 тыс рублей).
Изделие будет выставлено на аукционе в мае со стартовой ценой в 2000 фунтов (214 тыс рублей).
Мигель никак не может поверить своему счастью. По его словам, он даже не может вспомнить, на какой именно гаражной распродаже купил старинную вещь, но в любом случае мужчина никогда не тратил более нескольких фунтов на своё хобби.
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