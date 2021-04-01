В Англии нашли плитку шоколада, изготовленную в XIX веке

Эта коллекция фотографий 1873-1877 годов входит в книгу «Уличная жизнь в Лондоне», которая была одним из первых экспериментов в жанре социальной документальной фотографии. Авторы книги, фотограф Джон Томсон и журналист Адольф Смит, с помощью фотографий и очерков хотели показать, в каких условиях живут бедняки в Лондоне.