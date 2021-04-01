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В Англии нашли плитку шоколада, изготовленную в XIX веке

В Англии нашли плитку шоколада, изготовленную в XIX веке (7 фото)

Автор:
01 апреля 2021 11:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: англия   англо-бурская война   история   поместье   шлем   шоколад   
587
7
Интересную историческую находку обнаружили сотрудники Национального Фонда, разбирая чердак в старинном особняке.
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Метки: англия   англо-бурская война   история   поместье   шлем   шоколад   
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Vadim 2 часа назад
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