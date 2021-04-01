В Англии нашли плитку шоколада, изготовленную в XIX веке

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Интересную историческую находку обнаружили сотрудники Национального Фонда, разбирая чердак в старинном особняке.
В 2020 году скончалась 100-летняя хозяйка загородного дома Оксбру-холл, построенного более 500 лет назад. И сотрудники Фонда стали каталогизировать вещи, находящиеся в поместье.
На чердаке был найден футляр для шлема второй англо-бурской войны 1899-1902гг. Он принадлежал 8-му баронету сэру Генри Эдварду Пастон-Бедингфельду, бывшему хозяину поместья.
На чердаке был найден футляр для шлема второй англо-бурской войны 1899-1902гг. Он принадлежал 8-му баронету сэру Генри Эдварду Пастон-Бедингфельду, бывшему хозяину поместья.
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В футляре, помимо самого шлема, была найдена жестяная коробка с плиткой шоколада в оригинальной упаковке.
У этого шоколада интересная история. К новому 1900 году королева Виктория заказала у известных кондитеров Фрая, Кэдбери и Раунтри более 100 000 плиток шоколада в подарок для воюющих солдат и офицеров.
Также к каждой примерно полуфунтовой (227 грамм) плитке была сделана коробка с надписью "Южная Африка 1900" и поздравлением королевы "Желаю вам счастливого Нового года".
Уличная жизнь викторианского Лондона в редких исторических снимках 19 века
Эта коллекция фотографий 1873-1877 годов входит в книгу «Уличная жизнь в Лондоне», которая была одним из первых экспериментов в жанре социальной документальной фотографии. Авторы книги, фотограф Джон Томсон и журналист Адольф Смит, с помощью фотографий и очерков хотели показать, в каких условиях живут бедняки в Лондоне.
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