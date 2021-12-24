Блогера, помочившегося на стенд с ветераном, посадили на четыре года

Изначально для нерадивого блогера прокуратура запросила 5 лет колонии - максимальный срок по ст. 354 УК. Но суд решил, что четырёх достаточно.

Матвея Юферова задержали 27 ноября. За два дня до этого он разместил в своем Instagram видеоролик, в котором показал, как справляет нужду на стенд, посвящённый герою ВОВ гвардии-лейтенанту Анатолию Фролову. Узнав об уголовном деле, Юферов попытался сбежать в Санкт-Петербург, но его задержали в электричке.