Блогера, помочившегося на стенд с ветераном, посадили на четыре года

Как и предполагалось, любитель хайпа условным сроком не отделался.
Московский городской суд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам лишения свободы за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Суд также запретил осуждённому заниматься любимым "блогерством" - на ближайшие 5 лет ему запрещено размещать любые материалы в интернете.
Перед приговором Матвей по традиции извинился перед согражданами и "раскаялся" на камеру:
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Изначально для нерадивого блогера прокуратура запросила 5 лет колонии - максимальный срок по ст. 354 УК. Но суд решил, что четырёх достаточно.
Матвея Юферова задержали 27 ноября. За два дня до этого он разместил в своем Instagram видеоролик, в котором показал, как справляет нужду на стенд, посвящённый герою ВОВ гвардии-лейтенанту Анатолию Фролову. Узнав об уголовном деле, Юферов попытался сбежать в Санкт-Петербург, но его задержали в электричке.
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Урки хоть и те еще дурни, но в данном случае они этого обсоса явно научать память дедов чтить. Развальцованный ходить будет все 4 года. Животное тупое.
О чем он думал? Испанский стыд какой- то...
Визимо,лавры Милохина покоя не дают.
Думать не умеют.
Сидят воры, убийцы и прочие, но у них деды и отцы воевали.
За такое ублюдочное поведение он точно не авторитет там будет.
Будет влачить жалкое существование, запомоенной тварью.