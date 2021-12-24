FISHKINET
Сообщество Криминал 1087 постов • 293 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Блогера, помочившегося на стенд с ветераном, посадили на четыре года

Блогера, помочившегося на стенд с ветераном, посадили на четыре года (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 13:53
Сообщество : Криминал
Метки: ВОВ   ветеран   видео   осквернение мемориала   прокуратура   суд   
1227
1
1

Как и предполагалось, любитель хайпа условным сроком не отделался.

Московский городской суд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам лишения свободы за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Суд также запретил осуждённому заниматься любимым "блогерством" - на ближайшие 5 лет ему запрещено размещать любые материалы в интернете.

Изначально для нерадивого блогера прокуратура запросила 5 лет колонии - максимальный срок по ст. 354 УК. Но суд решил, что четырёх достаточно.


Матвея Юферова задержали 27 ноября. За два дня до этого он разместил в своем Instagram видеоролик, в котором показал, как справляет нужду на стенд, посвящённый герою ВОВ гвардии-лейтенанту Анатолию Фролову. Узнав об уголовном деле, Юферов попытался сбежать в Санкт-Петербург, но его задержали в электричке.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: ВОВ   ветеран   видео   осквернение мемориала   прокуратура   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
47
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−1
На хер ЗАПАД! 58 минут назад
Да,не в тюрьму его нужно было.Ну,тупой он ещё,под влиянием дерьма с запада!Его нужно было в дом престарелых,чтобы пять лет ухаживал без ЗП,чтобы они ему рассказывали про войну,про послевоенное время...Не подумайте,я его не оправдываю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
132
Максим Абвгд 3 минуты назад
Туда ему и дорога.. Достали. Тот помочился, этот сосиску на вечном огне жарит, та голую опу на фоне вечного огня фоткает. Никакого уважения(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Majul 4 минуты назад
Ну пусть теперь уркам объяснит что да как.
Урки хоть и те еще дурни, но в данном случае они этого обсоса явно научать память дедов чтить. Развальцованный ходить будет все 4 года. Животное тупое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Крайт 12 минут назад
И наверняка эта ублюдочная мразота какой-нибудь лживый навальнёнок-либераст, для которых День Победы 9 мая это "победобесие", как сказал их гульфикфюрер. И может вот такая ублюдочная мразь и здесь строчила что-нибудь против Советского Союза и России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alexander 12 минут назад
Я рад за него. Карьера у пацана пошла. Через четыре года в своих блогах расскажет как жилось-тужилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Сергей 18 минут назад
дибилизация населения в действии...жертва ЕГЭ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
765
Hallo FreeSpace 18 минут назад
Да нафиг их сажать , так же не дойдет до головы + выйдет вообще отмороженным, таких надо трудом воспитывать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
Сергей 22 минуты назад
ротик рабочий, в колонии научат любить и уважать родину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Евгений Полчаса назад
дорогие сограждане - я ему не согражданин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
Алёха Полчаса назад
лично меня беспокоит то, что таких тиктокеров и ютуберов все больше и больше, и лучше уже точно не будет, а это - будущее страны, и в нем от таких "героев" интернета не будет ничего хорошего, спасибо димону за егэ? само собой, но куда родители то смотрят? родителям не меньше 38 должно быть, у них то воспитание же было от советских родителей...запретить нахер все эти шоу, в которых нет и не будет направленности на моральные ценности поколения СССР...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−48
Евгений Журавлёв Полчаса назад
Победобесие во все поля. Овцелюбов отпускают, а тут какого-то дебила затрюмили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Хмели Сунели Полчаса назад
С Новым Годом, ПИТАРАС!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Goshan Полчаса назад
ИМХО, эти блогеры в погоне за хайпом совсем берегА потеряли.
О чем он думал? Испанский стыд какой- то...
Визимо,лавры Милохина покоя не дают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
С.В. Полчаса назад
осталось еще чтобы шлюхи кауказские получали по полной за свои творения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
654
Tevet 36 минут назад
вот вопрос, его то НИШТЯК, а того кто снимал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Роман Ефремов 44 минуты назад
вот и кончилась для него карьера БЛОХера !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Allmaster 44 минуты назад
Думаю жизнь у него будет не ахти.
Сидят воры, убийцы и прочие, но у них деды и отцы воевали.
За такое ублюдочное поведение он точно не авторитет там будет.
Будет влачить жалкое существование, запомоенной тварью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
252
Faithless 45 минут назад
"А знаешь что делают в тюрячке? Долбят в задницу!" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132
Максим Абвгд Faithless Минуту назад
Сказал "стильный сутенер" своему "черному слуге"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий 45 минут назад
Быстро чушкаря волосатого "оформили", ширинку застегнуть не успел , а уже "срок" оформили. Еще и на зоне уши оборвут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Тт 49 минут назад
Да не, месяц ссать на него и норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 20 комментариев
Показать ещё
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас «Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание «Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание В Москве задержали тиктокера, курившего в храме В Москве задержали тиктокера, курившего в храме Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России "Электронный лагерь сатаны": духовника Натальи Поклонской приговорили к 3,5 годам колонии "Электронный лагерь сатаны": духовника Натальи Поклонской приговорили к 3,5 годам колонии Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73561



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Таёжное проклятие
2
165
Таёжное проклятие
Неравнодушный таксист помог замерзающему школьнику
1
61
Неравнодушный таксист помог замерзающему школьнику
Набирающие популярность в сообществах
«Комиксам от «Марвел» – да, да, да! Ушлым супергероям – нет, нет, нет!». Противодействие деструктивной культуре зафиксируют документально
0
24
«Комиксам от «Марвел» – да, да, да! Ушлым супергероям – нет, нет, нет!»....
И как только она выживает в этой Москве на свои гроши
1
34
И как только она выживает в этой Москве на свои гроши
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#картинки#дтп#Россия#природа#люди#Ynews#наука
#интересно#животные#ватермарк#интересное#кино#полиция#автомобили#авто аварии#в мире#вещи
#Юмор#факты#СССР#подборка#приколы#аварии#дети#автомир#истории#еда

На что жалуетесь?

Вернуться