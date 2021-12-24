В шоке от счетов за электроэнергию? УК в Одинцово майнила крипту за счет жильцов дома

Все издержки, как предполагалось, оплатят из своих карманов жильцы. Обнаружилась афера случайно, - пишет канал "Подмосковье сегодня". Так оно какое-то время и было, пока на общем собрании собственников жители не приняли решение с начала декабря управляющую компанию поменять на новую (предполагаем, что им что--то не нравилось в работе старой).

Принимая дом, представители другой управляющей компании и нашли в подвале «тайную комнату» с укрепленной металлической дверью, за которой в непрерывном режиме работала одна маленькая, но очень трудолюбивая ферма по добыче криптовалюты. В комнатку был проведен интернет, на стены аккуратно уложена звукоизоляция, а три профессиональных устройства по добыче криптовалюты AvalonMainer 1066-50T" были подключены напрямую к электрощитовой дома.

Сейчас компьютеры убраны и написано заявление в прокуратуру. Как утверждают в сообществе «Трехгорка», еще как минимум в одном доме в Одинцово, находящемся в обслуживании УК «Альтернатива профи», обнаружено оборудование для майнинга. Однако оно отключено и помещено в фанерный ящик.