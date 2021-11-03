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Афера года: создатели криптовалюты по «Игре в кальмара» скрылись, присвоив 3,3 миллиона долларов

Афера года: создатели криптовалюты по «Игре в кальмара» скрылись, присвоив 3,3 миллиона долларов (3 фото)

Автор:
03 ноября 2021 09:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   squid   Игра в кальмара   криптовалюта   крипторынок   мошенники   токены   
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Анонимные авторы криптовалюты Squid запустили проект в конце октября, и уже через несколько дней, собрав деньги, закрыли его, заявив о попытках взлома.

Авторы проекта, создавшие новую криптовалюту Squid, планировали провести в ноябре турнир из шести раундов, аналогичных играм в сериале. Для участия в этом проекте желающие должны были заплатить. По завершению турнира все собранные средства должны были распределяться между разработчиками и играющими в соотношении 10% : 90%. Однако что-то пошло не так.


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Во-первых, отслеживающая рынок криптовалюты платформа CoinMarketCap сразу выпустила предупреждение о том, что этот проект слишком уж был похож на аферу. К примеру, токены можно было лишь покупать, но не продавать. Кроме этого, 29 октября с похожим предостережением выступило издание Gizmodo. Однако кого и когда останавливали истории о финансовых пирамидах и мошенниках?


Уже первого ноября стоимость криптовалюты Squid сначала резко выросла в 77 раз, достигнув 2856,54 долларов за токен, а затем упала до пяти центов. Эксперты рынка считают, что подобное стало возможным из-за перевода активов в реальные деньги. Таким образом, ликвидность Squid на бирже криптовалюты стала практически нулевой.

Сразу после этого перестал быть доступным сайт Squid, а его создатели в Телеграм-канале сообщили, что больше не будут продолжать работу якобы из-за хакерских попыток взлома мошенников. По данным экспертов, закрывшие проект получили и присвоили себе 3,3 миллиона долларов инвесторов.


Виктор Першиков, аналитик криптовалютного рынка поясняет: "Ко мне клиенты обращались еще в конце октября. Я уже тогда говорил – в этот проект не нужно вкладывать деньги. Whitepaper – основной документ данного проекта содержал абсолютно некорректную непонятную информацию, как клиенты смогут свои деньги получить назад. Как они смогут продать эти токены. Этот проект заявлялся, как официальный проект официального телесериала. Там довольно крупные имена из "Нетфликс" звучали – на поверку оказалось, что этих людей попросту не существует".


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Метки: Ynews   squid   Игра в кальмара   криптовалюта   крипторынок   мошенники   токены   
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46k
zloykoyot Час назад
Мавроди от зависти в гробу вертится.
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7k
Миха 14 минут назад
Мдаа, в современное время живём, прям настоящий 21й век, кибербудущее и т.п.
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12k
Евгений 24 минуты назад
>>> Там довольно крупные имена из "Нетфликс" звучали – на поверку оказалось, что этих людей попросту не существует".

Какие же они крупные, если они не существуют?
Напоминает историю десятилетней давности, как один фин аналитик рассказывал что в северной корее фондовый рынок падает из за ядерных испытаний.
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3k
Serj81 Полчаса назад
Кальмар в головах у тех кто повелся на это
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3k
Sam Backet 47 минут назад
при том что даже биржи предупреждали, что этот альткоин - чистейшее мошенничество
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
А эти ребята молодцы! Они и правда в кальмара выиграли, победители!
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7k
Чё Час назад
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782
Sieras Dosk. Час назад
Интересно. Даже когда пирамида рухнула/закрылась, токен упал до 5 сентов. Это как понимать? Не ноль а всё ещё что-то. Ну а вообще чел дкмает что именно на этом проекте(пирамиде) озолотиться.
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36k
Alex Час назад
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