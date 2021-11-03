Афера года: создатели криптовалюты по «Игре в кальмара» скрылись, присвоив 3,3 миллиона долларов

Уже первого ноября стоимость криптовалюты Squid сначала резко выросла в 77 раз, достигнув 2856,54 долларов за токен, а затем упала до пяти центов. Эксперты рынка считают, что подобное стало возможным из-за перевода активов в реальные деньги. Таким образом, ликвидность Squid на бирже криптовалюты стала практически нулевой.

Сразу после этого перестал быть доступным сайт Squid, а его создатели в Телеграм-канале сообщили, что больше не будут продолжать работу якобы из-за хакерских попыток взлома мошенников. По данным экспертов, закрывшие проект получили и присвоили себе 3,3 миллиона долларов инвесторов.

Виктор Першиков, аналитик криптовалютного рынка поясняет: "Ко мне клиенты обращались еще в конце октября. Я уже тогда говорил – в этот проект не нужно вкладывать деньги. Whitepaper – основной документ данного проекта содержал абсолютно некорректную непонятную информацию, как клиенты смогут свои деньги получить назад. Как они смогут продать эти токены. Этот проект заявлялся, как официальный проект официального телесериала. Там довольно крупные имена из "Нетфликс" звучали – на поверку оказалось, что этих людей попросту не существует".