Котяра строит уморительные выражения мордочки

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Не секрет, что котейки давно заполонили интернет, и являются его бессменными любимчиками. Кот по кличке Яманеко из Японии - еще одна кошачья звезда в сети. Этот очаровательный котяра умиляет всех вокруг, и его главная особенность - забавные выражения мордочки!
Яманеко (Yamaneco) - кот сибирской породы, который живет с хозяйкой в Японии. Хозяйка начала публиковать фото и видео питомца в сети недавно, но у него уже набираются поклонники на YouTube, в Твиттере и Инстаграме. Этот харизматичный котяра строит смешные выражения мордочки, которые подходят к любой жизненной ситуации!
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