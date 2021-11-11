Котяра строит уморительные выражения мордочки

Яманеко (Yamaneco) - кот сибирской породы, который живет с хозяйкой в Японии. Хозяйка начала публиковать фото и видео питомца в сети недавно, но у него уже набираются поклонники на YouTube, в Твиттере и Инстаграме. Этот харизматичный котяра строит смешные выражения мордочки, которые подходят к любой жизненной ситуации!