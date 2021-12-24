Еще в конце лета компания "Кронштадт", известная своими беспилотными самолетами, похвалилась созданием мини-дронов. В своем паблике в ВК, а затем и на сайте разработчики похвалились моделями коптеров «Алиот» и «Мицар». По мнению инженеров-конструкторов, эти мини-дроны могут быть использованы для обследования труднодоступных объектов природного и техногенного характера.

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