Мошенники три года поставляли&nbsp;МВД шлемы с AliExpress под видом российских

Стало известно о крупной афере с поставками шлемов для МВД. Под видом российских шлемов «Колпак-1» компания на протяжении трёх лет втюхивала МВД китайские шлемы, которые закупала в Китае по цене...