Компания «Кронштадт» еще в августе 2021 года разработала мини-дроны для обследования стартовых столов космических ракет и представила макеты БЛА на форуме "Армия-2021". Однако похожие дроны обнаружили на китайской площадке.
Еще в конце лета компания "Кронштадт", известная своими беспилотными самолетами, похвалилась созданием мини-дронов. В своем паблике в ВК, а затем и на сайте разработчики похвалились моделями коптеров «Алиот» и «Мицар». По мнению инженеров-конструкторов, эти мини-дроны могут быть использованы для обследования труднодоступных объектов природного и техногенного характера.
Публикацию горделиво подписали: как тебе такое, Илон Маск?
Источник:
Оказалось, что эти малоразмерные БЛА очень похожи на те, что предлагают на китайской площадке по 99 долларов за штуку.
Пользователи Сети нашли на китайской площадке похожие мини-дроны. Без троллинга не обошлось.
А когда корпорации стали задавать вполне конкретные вопросы "куда дели деньги, Зин", пользователям ответили уклоничиво. Дескать, нот семь, а потому все самолеты похожи друг на друга.
Интересно, а тяжелые беспилотники по такому же принципу разработаны или там все честно?
Источник:
- Компьютерный мастер починил пенсионеру компьютер за 12 тысяч рублей
- Китайские пожарные дроны потушили высотку за считанные минуты
- Чистое надувательство: в Киев ввели танки
- Обманчивые предметы, которые на самом деле что-то другое
- Amazon представил дрона-охранника
Понравилось31
Стало известно о крупной афере с поставками шлемов для МВД. Под видом российских шлемов «Колпак-1» компания на протяжении трёх лет втюхивала МВД китайские шлемы, которые закупала в Китае по цене...
https://aliexpress.ru/item/1005001840875790.htmlhttps://aliexpress.ru/item/1005001840875790.html
https://kronshtadt.ru/products/malorazmernyie-bespilotnyie-letatelnyie-apparatyi-aliot,-miczar,-luman,-merakhttps://kronshtadt.ru/products/malorazmernyie-bespilotnyie-letatelnyie-apparatyi-aliot,-miczar,-luman,-merak
Ребята создали дроны? Создали! А потом пришли ушлые китайцы и подумали *времени на раскачку нет* и скопировали уникальные разработки по быстрому, не раскачиваясь...